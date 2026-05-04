OTT Crime: ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్- నిద్రలేమితో బాధపడే పోలీస్-ఫిలిం ఫెస్టివల్లో 7 నిమిషాల చప్పట్లు!
Kennedy OTT Trending: ఓటీటీలో డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ కెనెడీ దూసుకుపోతోంది. సన్నీ లియోన్ కీలక పాత్ర పోషించిన కెనెడీ ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో అదరగొడుతోంది. కాన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో 7 నిమిషాల పాటు చప్పట్లు కొట్టించుకున్న కెనెడీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Kennedy OTT Streaming And Trending: కాన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో ఏడు నిమిషాల పాటు కరతాళ ధ్వనులు అందుకున్న అనురాగ్ కశ్యప్ డార్క్ క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కెన్నడీ నేరుగా ఓటీటీ రిలీజ్ అయి మంచి ఆదరణ దక్కించుకుంటోంది. బాలీవుడ్ అగ్ర దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ రూపొందించిన ఈ చిత్రం సెన్సార్ బోర్డు నుంచి క్లియరెన్స్ పొందినప్పటికీ, థియేటర్లలో విడుదల కాలేదు.
డైరెక్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్
దీంతో ఈ సినిమా కోసం వేచి చూస్తున్న ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ నిరీక్షణను వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కెనెడీ మూవీని ఓటీటీ రిలీజ్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ ప్రకటించారు. అప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా కెనెడీ సినిమా టీజర్ను పోస్ట్ చేసిన అనురాగ్ కశ్యప్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
జీ5 ఓటీటీ వేదికగా
"ప్రపంచమంతా చుట్టి వచ్చిన మా ప్రేమ కానుక 'కెనెడీ' ఎట్టకేలకు స్వదేశానికి తిరిగి వస్తోంది. జీ5 (ZEE5) వేదికగా కెనెడీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఏ సమయంలో ఏది జరగాలో అది అప్పుడే జరుగుతుంది. ఈ సినిమాను రూపొందించే అవకాశం కల్పించిన నా టీమ్, నిర్మాతలు, స్టూడియోకి ధన్యవాదాలు" అని అనురాగ్ కశ్యప్ పేర్కొన్నారు.
కాన్ వేదికపై ఏడు నిమిషాల స్టాండింగ్ ఓవేషన్
2023లో జరిగిన కాన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో 'మిడ్ నైట్ స్క్రీనింగ్' విభాగంలో కెనెడీ సినిమాను ప్రదర్శించారు. ప్రదర్శన ముగిసిన తర్వాత అక్కడి ప్రేక్షకులు ఏకధాటిగా ఏడు నిమిషాల పాటు చప్పట్లతో నీరాజనం పట్టారు. ఆ తర్వాత సిడ్నీ, స్విట్జర్లాండ్, మెల్ బోర్న్, లండన్ వంటి అంతర్జాతీయ వేదికలపై కూడా ఈ సినిమా ప్రశంసలు అందుకుంది.
అసలు కథేంటి? ఎవరు నటించారు?
సాధారణంగా మన దగ్గర ఇలాంటి 'కల్ట్' సినిమాలకు థియేటర్లలో ఆదరణ లభిస్తుందో లేదో అన్న సందేహంతో మేకర్స్ డైరెక్ట్ ఓటీటీ వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. 'కెనెడీ' ఒక డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. నిద్రలేమి సమస్యతో (Insomnia) బాధపడుతూ, చనిపోయాడని అందరూ భావించే ఒక మాజీ పోలీస్ ఆఫీసర్ కథ ఇది.
ప్రాయిశ్చిత్తం కోసం
అవినీతి కూరుకుపోయిన వ్యవస్థలో ఉంటూనే అతను చేసే రహస్య ఆపరేషన్లు, ప్రాయశ్చిత్తం కోసం అతను చేసే పోరాటం చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. రాహుల్ భట్ టైటిల్ రోల్ పోషించగా, బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ సన్నీ లియోన్ కీలక పాత్రలో నటించింది. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో గుడ్ బ్యాడ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 20 నుంచి జీ5లో కెనెడీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో
అయితే, అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఓటీటీలో కెనెడీ మంచి ఆదరణ అందుకుంటోంది. లేటెస్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన సినిమాలకు ధీటుగా పోటీనిస్తూ కెనెడీ ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో దూసుకుపోతోంది. డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారికి సన్నీ లియోన్ నటించిన ఈ కెనెడీ బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.
