OTT: ఓటీటీ రంగంలోకి అగ్ర నిర్మాత కూతురు- మొన్న నిధి షా, నేడు ఖుషాలీ కుమార్- ఒకే సిరీస్తో ఎంట్రీ- స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
Gulshan Kumar Daughter Khushali Kumar OTT Debut: ప్రముఖ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ టీవీఎఫ్ నిర్మిస్తున్న సెన్సేషనల్ ఓటీటీ సిరీస్ సప్నే వర్సెస్ ఎవ్రీవన్ రెండో సీజన్తో అగ్ర నిర్మాత కూతురు ఖుషాలీ కుమార్ డిజిటల్ తెరపైకి అడుగుపెడుతున్నారు. మొన్న నిధి షా, నేడు ఖుషాలీ కుమార్ ఒకే ఓటీటీ సిరీస్తో ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
Gulshan Kumar Daughter Khushali Kumar OTT Entry: బాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాత గుల్షన్ కుమార్ కుమార్తె, నటి ఖుషాలీ కుమార్ తన కెరీర్లో కొత్త అడుగు వేశారు. అత్యుత్తమ కంటెంట్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే 'ది వైరల్ ఫీవర్' (TVF) ఓటీటీ సంస్థతో ఆమె తొలిసారి జతకట్టారు.
'సప్నే వర్సెస్ ఎవ్రీవన్' సీజన్-2 ద్వారా ఓటీటీ రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నట్లు ఖుషాలీ కుమార్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ తర్వాతి కాలంలో కథలు చెప్పే విధానాన్ని మార్చేసిన అరుణభ్ కుమార్ వంటి వారితో పనిచేయడం తన చిరకాల వాంఛ అని ఖుషాలీ పేర్కొన్నారు.
యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ హీరోయిన్తో పోలిక
ఈ ప్రాజెక్టుపై తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఖుషాలీ కుమార్ ఆసక్తికరమైన పోలికను తెరపైకి తెచ్చారు. "యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ (YRF) సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించడం ఎంతటి గౌరవమో, టీవీఎఫ్ సృష్టించే పాత్రలో నటించడం కూడా అలాంటి వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకోవడమే" అని ఖుషాలీ అభివర్ణించారు.
పంచాయత్, పిచర్స్ వంటి మర్చిపోలేని ప్రపంచాలను సృష్టించిన అరుణభ్ కుమార్ తనపై నమ్మకం ఉంచి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ మేరకు అరుణభ్తో కలిసి దిగిన ఫోటోలను కూడా ఆమె అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
ముంబై నేపథ్యంలో సాగే అసలైన సంఘర్షణ
సప్నే వర్సెస్ ఎవ్రీవన్ 2 ఓటీటీ సిరీస్ ముంబై మహానగరంలోని గ్లామర్ ప్రపంచం (సినిమా రంగం), కఠినమైన రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా నేపథ్యంలో సాగే ఇంటెన్స్ డ్రామా. మొదటి సీజన్ సాధించిన భారీ విజయం తర్వాత, రెండో సీజన్పై ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన అంచనాలు ఉన్నాయి.
అంబ్రిష్ వర్మ, పరమ్వీర్ సింగ్ చీమా, విజయ్ కోహ్లీ వంటి ప్రతిభావంతులైన నటులతో కలిసి పనిచేయడం గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చిందని ఖుషాలీ కుమార్ చెప్పుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా అంబ్రిష్ వర్మ కథ చెప్పే విధానం, అందులోని నిజాయితీ తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయని ఆమె ప్రశంసించారు.
సప్నే వర్సెస్ ఎవ్రీవన్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
ప్రస్తుతం నిర్మాణానంతర పనులను జరుపుకుంటున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ సప్నే వర్సెస్ ఎవ్రీవన్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ మే 1గా ప్రకటించారు మేకర్స్. విభిన్నమైన కథాంశాలను కోరుకునే తెలుగు ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ డ్రామా సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'సప్నే వర్సెస్ ఎవ్రీవన్' సీజన్ 2 ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
ఈ పాపులర్ సిరీస్ రెండో సీజన్ మే 1వ తేదీ నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. ఈ సిరీస్ ద్వారా ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న నటి ఎవరు?
బాలీవుడ్ నటి ఖుషాలీ కుమార్ 'సప్నే వర్సెస్ ఎవ్రీవన్-2'తో తన డిజిటల్ డెబ్యూ చేస్తున్నారు.
3. 'సప్నే వర్సెస్ ఎవ్రీవన్' ఏ నేపథ్యంలో సాగుతుంది?
ఈ కథ ముంబైలోని సినిమా పరిశ్రమ, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోని పోటీ, సంఘర్షణల చుట్టూ తిరుగుతుంది.
4. ఈ సిరీస్ నిర్మిస్తున్న సంస్థ ఏది?
భారతదేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ విప్లవానికి నాంది పలికిన 'టీవీఎఫ్' (TVF - The Viral Fever) ఈ సిరీస్ను నిర్మిస్తోంది.
