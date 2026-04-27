OTT: ఓటీటీ సిరీస్ రిసార్ట్ వివాదం- పారితోషికం ఎగ్గొట్టి బూతులు తిట్టారని నటి ఏడుపు- పరువు నష్టం దావా వేస్తానన్న హీరో!
OTT Web Series Resort Controversy Anugraha Nambiar Vijay Kumar: తమిళ ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ రిసార్ట్ షూటింగ్ సెట్లో చెలరేగిన వివాదం ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మలయాళ నటి అనుగ్రహ నంబియార్ చేసిన ఆరోపణలు, దానికి హీరో విజయ్ కుమార్ ఇచ్చిన కౌంటర్లతో ఈ ఇష్యూ మరింత ముదిరింది.
OTT Series Resort Controversy Anugraha Nambiar Vs Vijay Kumar: ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో రిలీజ్ అయిన తమిళ వెబ్ సిరీస్ 'రిసార్ట్'. ఈ ఓటీటీ సిరీస్లో నటిస్తున్న అనుగ్రహ నంబియార్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక వీడియో విడుదల చేశారు.
కాంట్రాక్ట్ పేరుతో ఉచ్చులోకి
రిసార్ట్ ఓటీటీ సిరీస్ యూనిట్ తన పారితోషికం చెల్లించకుండా వేధిస్తోందని, కాంట్రాక్టు పేరుతో తనను ఉచ్చులోకి లాగారని అనుగ్రహ నంబియార్ ఆరోపించారు. కేరళలోని ఒక చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చిన తనలాంటి నటీమణులను ఇండస్ట్రీలో ఎలా వేధిస్తున్నారో వివరిస్తూ ఆమె కన్నీరు పెట్టుకున్నారు.
"ఈ ఓటీటీ సిరీస్ కోసం నా డేట్స్ లాక్ చేయించుకున్నారు. తీరా చూస్తే పారితోషికం ఇవ్వడం లేదు. పోనీ వేరే ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుందామంటే ఈ కాంట్రాక్టు (ఏడాది) అడ్డు వస్తోంది. 4 నెలలుగా షూటింగ్ లేకుండా ఖాళీగా ఉంచారు. దీనివల్ల నేను తిండికి కూడా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది. ఇలాగే కొనసాగితే నాకు చావే దిక్కు" అని అనుగ్రహ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఒత్తిడి కారణంగా తనకు ఫిట్స్ (ఎపిలెప్టిక్ సీజర్స్) వచ్చాయని, ఆసుపత్రి పాలయ్యానని అనుగ్రహ పేర్కొన్నారు.
హీరో విజయ్ కుమార్ దంపతులపై తీవ్ర ఆరోపణలు
ఈ వివాదంలో రిసార్ట్ ఓటీటీ సిరీస్ లీడ్ యాక్టర్, ఫిల్మ్ మేకర్ విజయ్ కుమార్ రాజేంద్రన్, ఆయన భార్య నక్షత్ర మూర్తిపై అనుగ్రహ మరిన్ని ఆరోపణలు గుప్పించారు. తాను ఆసుపత్రిలో ఉన్న సమయంలో తన స్నేహితుడికి నక్షత్ర అసభ్యకరమైన వాయిస్ మెసేజ్లు పంపారని, పనిలోకి రావాలని ఒత్తిడి చేశారని ఆమె తెలిపారు.
విజయ్ కుమార్కు తన పరిస్థితి వివరించినా కనికరం చూపలేదని మండిపడ్డారు. మరో నటి మాళవిక శ్రీనాథ్ కూడా అనుగ్రహకు మద్దతుగా నిలిచారు. ఆడిషన్స్ పేరుతో కేరళ నుంచి చెన్నైకి పిలిపించి వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయించారని, తీరా సెట్లోకి వెళ్తే నటీనటులను చాలా హీనంగా చూస్తారని ఆమె కామెంట్ చేశారు.
విజయ్ కుమార్ వెర్షన్ ఇదీ.. పరువు నష్టం దావాకు సిద్ధం!
ఈ వివాదం ముదరడంతో హీరో విజయ్ కుమార్ స్పందించారు. అనుగ్రహ చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవాలని ఆయన కొట్టిపారేశారు. "నేను కేవలం నటుడిని మాత్రమే, నిర్మాతను కాదు. ఆమెకు పారితోషికం ఇవ్వాల్సింది ప్రొడక్షన్ టీమ్. వాళ్లతో మాట్లాడితే ఇప్పటికే ఆమెకు రూ. 25,000 అడ్వాన్స్ ఇచ్చామని, అందులో ఆమె ఇంకా పది పదిహేను వేలు తిరిగి ఇవ్వాల్సి ఉందని చెప్పారు" అని విజయ్ పేర్కొన్నారు.
పబ్లిసిటీ కోసమే టార్గెట్
నటి అనుగ్రహ తన పాత్ర ప్రాధాన్యత పెంచమని కోరిందని, అందుకు నిరాకరించినందుకే ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తోందని విజయ్ కుమార్ ఆరోపించారు. కోలీవుడ్లో ఎవరికీ తెలియని ఆమెకు ఈ సిరీస్ ద్వారా గుర్తింపు వచ్చిందని, ఇప్పుడు పబ్లిసిటీ కోసం తమను టార్గెట్ చేస్తోందని విజయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆధారాలన్నీ తన వద్ద ఉన్నాయని, త్వరలోనే ఆమెపై పరువు నష్టం దావా వేస్తానని హెచ్చరించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నటి అనుగ్రహ నంబియార్ ప్రధాన ఆరోపణ ఏమిటి?
తమిళ వెబ్ సిరీస్ 'రిసార్ట్' మేకర్స్ తన పారితోషికం చెల్లించలేదని, డేట్స్ బ్లాక్ చేసి ఇతర అవకాశాలు రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని ఆమె ఆరోపిస్తున్నారు.
2. హీరో విజయ్ కుమార్ దీనిపై ఎలా స్పందించారు?
ఆమెకు ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ ఇచ్చామని, పారితోషికం విషయంతో తనకు సంబంధం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆమె ఆరోపణలపై చట్టపరంగా ముందుకెళ్తానని చెప్పారు.
3. ఈ వివాదంలో ఇతరుల ప్రమేయం ఉందా?
నటి మాళవిక శ్రీనాథ్ కూడా ప్రొడక్షన్ టీమ్ ప్రవర్తనపై విమర్శలు చేస్తూ అనుగ్రహకు మద్దతు తెలిపారు. మరోవైపు విజయ్ భార్య నక్షత్ర కూడా ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.