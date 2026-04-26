OTT Series: స్టార్ హీరోయిన్ నికోల్ కిడ్మాన్ సాహసం.. ఓటీటీ సిరీస్ షూటింగ్ కోసం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్న 58 ఏళ్ల బ్యూటీ!
Nicole Kidman Hospitalised By OTT Series Shooting: తీవ్రమైన జ్వరంతో ఉన్నప్పటికీ రిస్క్ తీసుకుని రెజ్లింగ్ సీన్లో నటించిన 58 ఏళ్ల స్టార్ హీరోయిన్ నికోల్ కిడ్మాన్ ఆ తర్వాత నేరుగా ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది. వృత్తి పట్ల ఆమెకు ఉన్న అంకితభావాన్ని చూసి చిత్ర యూనిట్ ఆశ్చర్యంతో ప్రశంసలు కురిపిస్తోంది.
Nicole Kidman Hospitalised By Filming OTT Series: హాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ నికోల్ కిడ్మాన్ క్రమశిక్షణ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తాజాగా ఆమె నటించిన 'మార్గోస్ గాట్ మనీ ట్రబుల్స్' (Margo's Got Money Troubles) ఓటీటీ సిరీస్ షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
తీవ్రమైన ఫ్లూ జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పటికీ, షూటింగ్ ఆగిపోకూడదనే ఉద్దేశంతో నికోల్ కిడ్మాన్ ఏకంగా రెజ్లింగ్ రింగులోకి దిగారు. సీన్ పూర్తయిన వెంటనే పరిస్థితి విషమించడంతో ఆమెను అత్యవసరంగా ఆసుపత్రికి తరలించారు.
జ్వరంతోనే రెజ్లింగ్ రింగులోకి..
ఈ విషయాన్ని నికోల్ సహ నటుడు నిక్ ఆఫర్మన్ స్వయంగా వెల్లడించారు. ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ సంస్థ రూపొందిస్తున్న ఈ సిరీస్లో నికోల్ కిడ్మాన్ 'లేస్' అనే రెజ్లర్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఒక కీలకమైన యాక్షన్ సీన్ చిత్రీకరించాల్సిన రోజున ఆమెకు తీవ్రమైన జ్వరం వచ్చింది.
"ఉదయం 8 గంటల సమయంలో నికోల్కు ఒంట్లో అస్సలు బాలేదని మాకు తెలిసింది. ఆ రోజు లొకేషన్ దొరకడం చాలా కష్టం. షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అవుతుందని అందరం అనుకున్నాం. కానీ, 11 గంటల కల్లా నికోల్ సెట్స్లోకి అడుగుపెట్టారు" అని నిక్ ఆఫర్మన్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
ముఖం పాలిపోయి
షూటింగ్ సమయంలో నికోల్ కిడ్మాన్ ముఖం పాలిపోయి, వణికిపోతున్నా కూడా కెమెరా ముందు మాత్రం అసలైన ప్రొఫెషనల్లా రెజ్లింగ్ చేశారని ఆయన కొనియాడారు. ఒక్క షాట్ కూడా మిస్ కాకుండా, చిత్ర యూనిట్కు నష్టం కలగకుండా ఆమె తన వంతు సహకారాన్ని అందించారు.
నేరుగా ఎమర్జెన్సీ వార్డుకు..
షూటింగ్ పూర్తయిన మరుక్షణమే నికోల్ కిడ్మాన్ నీరసించిపోయారు. దీంతో సిబ్బంది ఆమెను వెంటనే దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఆమెకు ఐవీ (IV) ఫ్లూయిడ్స్ అందించాల్సి వచ్చింది.
"నికోల్ కిడ్మాన్ ఎందుకు అంత పెద్ద స్టార్ అయ్యారో ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది. తన విలువ ఒక్క నిమిషం కూడా వృథా కాకూడదని ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేశారు. ఇది నిజంగా అద్భుతం" అని నికోల్ కిడ్మాన్పై నిక్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
గాయాలంటే భయం.. కానీ రంగంలోకి దిగితే అంతే!
గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో నికోల్ కిడ్మాన్ మాట్లాడుతూ తనకు గాయాలంటే చాలా భయమని చెప్పారు. "రింగులోకి వెళ్లే ముందు వరకు నాకు చాలా భయంగా ఉంటుంది. కానీ, ఒక్కసారి కెమెరా ఆన్ అయితే చాలు.. నా శరీరం గురించి, రక్షణ గురించి అన్నీ మర్చిపోతాను. పిచ్చిగా ఆ పాత్రలో లీనమైపోతాను" అని నికోల్ కిడ్మాన్ పేర్కొన్నారు.
'మార్గోస్ గాట్ మనీ ట్రబుల్స్' విశేషాలు
ఇప్పుడు 58 ఏళ్ల వయసులో కూడా నికోల్ కిడ్మాన్ చూపుతున్న ఈ జోష్ యువ నటీనటులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. రుఫీ థోర్ప్ రాసిన నవల ఆధారంగా డేవిడ్ ఇ. కెల్లీ ఈ ఓటీటీ సిరీస్ను రూపొందించారు. ఇందులో ఎల్ ఫాన్నింగ్ ప్రధాన పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు.
గర్భవతి అయిన ఒక యువతి తన ఆర్థిక ఇబ్బందుల కోసం 'ఓన్లీ ఫ్యాన్స్' (OnlyFans) వంటి ప్లాట్ఫామ్లను ఎలా ఆశ్రయించింది అనే కథాంశంతో ఈ డ్రామా సాగుతుంది. నికోల్ కిడ్మాన్తో పాటు మిచెల్ ఫైఫర్ వంటి దిగ్గజ తారలు ఇందులో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వెబ్ సిరీస్ ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ అందుబాటులో ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
