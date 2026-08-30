Raja Singh On Toxic: ‘టాక్సిక్’పై ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. మధ్యలోనే బయటకు వచ్చేశామంటూ!
Raja Singh On Toxic: ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. కానీ ఈ సారి పొలిటికల్ కామెంట్లతో కాదు.. సినిమాలపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ గా మారాయి. టాక్సిక్ మూవీపై రాజా సింగ్ ఫైర్ అయ్యారు. అదే సమయంలో ఇరుముడి చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు.
Raja Singh On Toxic: కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ నటించిన ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా చిత్రం ‘టాక్సిక్’ (Toxic) పై గోషామహాల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తన స్నేహితులతో కలిసి సినిమా చూడటానికి వెళ్లిన ఆయన, అందులోని విపరీతమైన అశ్లీలత, హింసను చూసి భరించలేక థియేటర్ నుంచి మధ్యలోనే బయటకు వచ్చేసినట్లు వెల్లడించారు.
రాజాసింగ్ సంచలన కామెంట్లు
సినిమా సమాజానికి మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వాలి కానీ, డ్రగ్స్, హత్యలు, మహిళలను అసభ్యంగా చూపించడాన్ని ప్రోత్సహించకూడదని రాజాసింగ్ స్పష్టం చేశారు. ఇదే సమయంలో రవితేజ నటించిన ‘ఇరుముడి’, చారిత్రాత్మక బాలీవుడ్ చిత్రం ‘ఛావా’ సినిమాల్లో ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక అంశాలు ఉన్నాయంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు.
థియేటర్ నుంచి వాకౌట్!
మల్టీప్లెక్స్లో టాక్సిక్ సినిమా చూసిన తర్వాత రాజాసింగ్ ఫైర్ అయ్యారు. ‘కేజీఎఫ్’ వంటి ప్రపంచవ్యాప్త విజయాల తర్వాత యశ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం కావడంతో ఎంతో ఆసక్తితో వెళ్లానని, కానీ సినిమాలో హద్దులు దాటిన అసభ్యత ఉందని ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
స్నేహితులతో కలిసి సినిమాకు వెళ్లిన రాజాసింగ్.. స్క్రీన్ పై వస్తున్న అశ్లీల సన్నివేశాలు, విపరీతమైన రక్తపాతం చూసి తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురై థియేటర్ నుంచి మధ్యలోనే బయటకు వచ్చేసినట్లు చెప్పారు.
పాన్ ఇండియా స్టార్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యశ్ ఇలాంటి కథలను ఎంచుకోవడం వల్ల ఆయనకు సమాజంలో చెడ్డ పేరు వస్తుందని, అభిమానులను నిరాశపరిచినట్లవుతుందని రాజాసింగ్ వ్యాఖ్యానించారు.
సమాజంపై దుష్ప్రభావం
కేవలం వ్యాపార కోణంలో కలెక్షన్ల కోసమే డ్రగ్స్ సంస్కృతిని, హత్యలను, క్రూరత్వాన్ని, మహిళల పట్ల అవమానకర ప్రవర్తనను తెరపై గ్లోరిఫై చేయడం సమాజానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదని రాజాసింగ్ హెచ్చరించారు.
ఇరుముడిపై ప్రశంసలు
‘టాక్సిక్’ సినిమాను తీవ్రంగా తప్పుపడుతూనే, ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్న మరికొన్ని కంటెంట్ బేస్డ్ చిత్రాలపై రాజాసింగ్ ప్రశంసలు కురిపించారు.
మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన ‘ఇరుముడి’ చిత్రంలో దైవ సంబంధమైన భక్తి అంశాలతో పాటు కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ మంచి సందేశం ఉందని ఆయన కొనియాడారు. అలాగే ఛత్రపతి శంభాజీ మహారాజ్ ధీరగాథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ‘ఛావా’ చిత్రం హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడేలా, యువతకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చేలా ఉందని చెప్పారు.
కామెంట్లు వైరల్
ఎప్పుడూ పొలిటికల్ కామెంట్లతో వార్తల్లో నిలిచే ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్.. తాజాగా సినిమాలపై కామెంట్లు చేయడం వైరల్ గా మారింది. ముఖ్యంగా టాక్సిక్ మూవీపై ఆయన చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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