Dhurandhar 2 Song: వీళ్లంతా దొంగలు.. నా పాటను చోరీ చేశారు.. ధురంధర్ 2 మేకర్స్పై విరుచుకుపడ్డ డైరెక్టర్
Dhurandhar 2 Song: 'త్రిదేవ్' సినిమాలోని ఐకానిక్ సాంగ్ 'తిర్చి టోపీవాలే'ను అనుమతి లేకుండా 'ధురంధర్ 2'లో వాడటంపై దర్శకుడు రాజీవ్ రాయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ముమ్మాటికీ దొంగతనమేనంటూ ఆయన విరుచుకుపడ్డారు.
Dhurandhar 2 Song: బాలీవుడ్ క్లాసిక్ చిత్రం ‘త్రిదేవ్’లోని ఎవర్గ్రీన్ సాంగ్ ‘ఓయ్ ఓయ్.. తిర్చి టోపీవాలే’ సాంగ్ ను ధురంధర్ 2లో వాడటం వివాదానికి దారితీసింది. గత నెలలో విడుదలైన ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ సినిమాలో ఈ పాటను అనుమతి లేకుండా వాడుకున్నారంటూ త్రిదేవ్ దర్శకుడు, ప్రముఖ నిర్మాత రాజీవ్ రాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ఇప్పటికే ఆయన కోర్టును ఆశ్రయించగా, తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చిత్ర యూనిట్పై విరుచుకుపడ్డారు.
ఇది దొంగతనమే
ధురంధర్ 2లో తిర్చి టోపీవాలే సాంగ్ వాడటంపై రాజీవ్ రాయ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఇది పక్కా దొంగతనం. ఒకరి పాటను దొంగలించి, దాన్ని మార్చి మరో సినిమాలో వాడుకోవడం అనేది డబుల్ చోరీ కిందకే వస్తుంది. నా దృష్టిలో ఇది నేరం. కోర్టులో వారు తాము దొంగతనం చేయలేదని వాదించవచ్చు.
కానీ నేరం జరిగింది కాబట్టే నేను కోర్టు మెట్లు ఎక్కాను. నా పాటను దొంగిలించారని నేను నిరూపిస్తాను. న్యాయస్థానం ఇచ్చే తీర్పు కోసం వేచి చూస్తున్నాను" అని రాజీవ్ రాయ్ స్పష్టం చేశారు.
ఎలా వాడుకుంటారు?
'త్రిదేవ్' ఆడియో హక్కులు తమ వద్ద ఉన్నాయని, అందుకే ఆ పాటను 'ధురంధర్'లో వాడుకునే హక్కు తమకు ఉందని టి-సిరీస్ వాదిస్తోంది. అయితే, దీనిపై రాజీవ్ రాయ్ తనదైన శైలిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఆడియో హక్కులు ఉంటే కేవలం మ్యూజిక్ ఆల్బమ్లలో వాడుకోవాలి కానీ, వేరే సినిమాలో ఒక సన్నివేశంలో పాటగా ఉపయోగించే హక్కు ఉండదని ఆయన వాదిస్తున్నారు.
హక్కులు నావే
"ఆ పాటను సృష్టించింది నేను. దాని కోసం లిరిసిస్ట్ ఆనంద్ బక్షీకి, విజు షాకి నేనే డబ్బులు చెల్లించాను. ఆ పాటపై పూర్తి హక్కులు నావే. మీరు ఆ పాటను కంపోజ్ చేయలేదు, రికార్డు చేయలేదు.. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఎలా వాడుకుంటారు? కనీసం నాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పలేదు సరే కదా.. అనుమతి కూడా తీసుకోలేదు. నా దృష్టిలో వీరంతా దొంగలు" అని రాజీవ్ రాయ్ మండిపడ్డారు.
వివాదం ఇదే
1989లో విడుదలైన ‘త్రిదేవ్’ చిత్రంలో మాధురీ దీక్షిత్, సోనమ్, సంగీత బిజిలానీలపై చిత్రీకరించిన ‘తిర్చి టోపీవాలే’ సాంగ్ అప్పట్లో ఒక సంచలనం. ఆనంద్ బక్షీ సాహిత్యం అందించగా, కళ్యాణ్ జీ-ఆనంద్ జీ స్వరపరిచిన ఈ పాట ఇప్పటికీ శ్రోతలను ఉర్రూతలూగిస్తుంది. అయితే, ఇటీవల విడుదలైన ‘ధురంధర్’ క్లైమాక్స్లో ఈ పాటను ఉపయోగించడంతో పాటు, రీమిక్స్ వెర్షన్ను కూడా ఆల్బమ్లో చేర్చారు. తన అనుమతి లేకుండా, కనీసం సమాచారం కూడా ఇవ్వకుండా పాటను వాడటంపై రాజీవ్ రాయ్ తన నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాజీవ్ రాయ్ కు చెందిన ‘త్రిమూర్తి ఫిల్మ్స్’.. ఈ వివాదంలో జియో స్టూడియోస్, బి62 స్టూడియోస్ (ధురంధర్ నిర్మాతలు), ఆ సినిమా మ్యూజిక్ రైట్స్ కలిగిన టి-సిరీస్పై దావా వేసింది.
త్రిదేవ్ వర్సెస్ ధురంధర్
అప్పట్లో రాజీవ్ రాయ్ తండ్రి గుల్షన్ రాయ్ నిర్మించిన ‘త్రిదేవ్’ బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. నసీరుద్దీన్ షా, సన్నీ డియోల్, జాకీ ష్రాఫ్ వంటి భారీ తారాగణంతో వచ్చిన ఆ సినిమా మ్యూజిక్ పరంగా కూడా చరిత్ర సృష్టించింది. ఇక ఇప్పుడు వివాదంలో ఉన్న ‘ధురంధర్’ చిత్రాన్ని ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించగా రణ్వీర్ సింగ్, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ తదితరులు నటించారు.
