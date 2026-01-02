Edit Profile
    ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్‌కు వస్తున్న దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్.. డేట్, టైమ్ రివీల్

    తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ నటించిన చివరి సినిమా జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్ ఈ మధ్యే మలేషియాలో జరిగిన విషయం తెలుసు కదా. ఈ ఈవెంట్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తాజాగా జీ5 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్, టైమ్ వెల్లడించింది.

    Published on: Jan 02, 2026 5:07 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    దళపతి విజయ్ తన చివరి సినిమాగా చెబుతున్న జన నాయగన్ సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న విషయం తెలుసు కదా. ఈ సినిమా ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్ ఈ మధ్యే అంటే డిసెంబర్ 27న మలేషియాలో జరిగింది. ఆ ఈవెంట్ ను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడది ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది.

    ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్‌కు వస్తున్న దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్.. డేట్, టైమ్ రివీల్

    జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్ స్ట్రీమింగ్

    జన నాయగన్ మూవీ ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్ ను జీ5 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ చేయబోతోంది. ఇది ఆదివారం అంటే జనవరి 4న సాయంత్రం 4.30 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీ వెల్లడించింది.

    “బిగ్గెస్ట్ సౌత్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్.. ఒక ఐకాన్. ఒక చివరి గర్జన. ఒక మరచిపోలేని రాత్రి.. దళపతి తిరువీర జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్ జనవరి 4న జీ5లో ప్రీమియర్ కానుంది” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఈవెంట్ కు సంబంధించి చిన్న టీజర్ కూడా జోడించింది.

    సినిమాను వదిలేస్తున్నా..: విజయ్

    ఈ ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్ లో దళపతి విజయ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. జన నాయగనే తన కెరీర్లో చివరి మూవీ అని, అభిమానుల కోసం తాను సినిమాను వదిలేస్తున్నట్లు చెప్పాడు. ఈ ఈవెంట్ మలేషియాలోని కౌలాలంపూర్‌లోని బుకిత్ జలీల్ స్టేడియంలో జరిగింది. ఈ వేడుకకు ఏకంగా ఒక లక్ష మంది హాజరయ్యారు. ఇది 'మలేషియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో కూడా ఎక్కింది.

    "నేను సినిమాలోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడొక చిన్న ఇసుక గూడు కట్టుకుంటున్నా అనుకున్నా. కానీ మీరందరూ కలిసి నాకోసం ఒక రాజభవనాన్ని కట్టారు. అభిమానులు నాకోసం ఒక 'కోట'ను (Kottai) నిర్మించారు. నాకోసం సర్వస్వం ఇచ్చిన అభిమానుల కోసం నేను నిలబడాలని నిర్ణయించుకున్నా. అందుకే మీకోసం నేను సినిమాను వదిలేస్తున్నా" అని విజయ్ అన్నాడు. తమిళనాడులో 'కొట్టై' అంటే అసెంబ్లీ/సెక్రటేరియట్ అని అర్థం.

    రాజకీయ ప్రత్యర్థులకు పరోక్షంగా వార్నింగ్ ఇస్తూ విజయ్ ఇలా అన్నాడు. "జీవితంలో గెలవాలంటే స్నేహితులు అవసరం లేదేమో కానీ.. ఒక బలమైన శత్రువు కచ్చితంగా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఇంకా బలంగా మారుతాం. కాబట్టి, 2026లో చరిత్ర పునరావృతం అవుతుంది. ప్రజల కోసం మనం సిద్ధంగా ఉందాం" అని విజయ్ అన్నాడు.

    సంక్రాంతికి అసలైన యుద్ధం

    విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ మూవీ జనవరి 9న సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజ్ కానుంది. దీనికి బాక్సాఫీస్ దగ్గర గట్టి పోటీ ఉండబోతోంది. ప్రభాస్ సినిమా 'ది రాజా సాబ్' (The Raja Saab), శివకార్తికేయన్‌ సినిమా 'పరాశక్తి' కూడా అదే సమయంలో రిలీజ్ అవుతున్నాయి.

    ఈ ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు జనవరి 4న జీ5 లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్, డైరెక్టర్లు అట్లీ, నెల్సన్, లోకేష్ కనగరాజ్ ఈ ఈవెంట్‌లో సందడి చేశారు.

