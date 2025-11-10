Edit Profile
    నడుము సన్నగా కనిపించడానికి పక్కటెముకలు విరగ్గొట్టుకుంటున్నారు.. నీ అందం గురించి తెలుసు: ఓ హీరోయిన్‌పై మరో హీరోయిన్ ఫైర్

    బాలీవుడ్ నటి రాఖీ సావంత్ మరో నటి ఊర్వశి రౌతేలాపై మండిపడింది. తాను నేచురల్ బ్యూటీ అని చెప్పుకున్న ఊర్వశి పాత ఫొటోలు చూశామని, నడుము సన్నగా కనిపించడానికి పక్కటెముకలు విరగ్గొట్టుకుంటున్నారని ఆమె అనడం గమనార్హం.

    Published on: Nov 10, 2025 2:53 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ రియాలిటీ స్టార్ రాఖీ సావంత్ మరోసారి దుమారం రేపింది. ఈసారి ఆమె నటి ఊర్వశి రౌతేలాపై పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించింది. తాను "పూర్తిగా సహజమైన అందగత్తెను" అని ఇటీవల ఊర్వశి చేసిన వ్యాఖ్యలను రాఖీ ప్రశ్నించింది. "మేము నీ పాత ఫొటోలు చూశాం కదా" అంటూ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది.

    ఊర్వశి 'సహజ అందం'పై రాఖీ సెటైర్

    బాలీవుడ్ నటి ఊర్వశి రౌతేలా ఇటీవల 'బాలీవుడ్ బబుల్' పోడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొని, తనను తాను "పూర్తిగా సహజమైన అందం", "మౌంటేన్ గర్ల్" అని చెప్పుకోవడంపై రాఖీ సావంత్ వ్యంగ్యంగా స్పందించింది. రాఖీ మాట్లాడుతూ.. “చాలా మంది తమ పక్కటెముకలు విరగ్గొట్టుకుని నడుమును సన్నగా చేసుకుంటున్నారు. ఇది నేటి కొత్త స్టైల్, తెలుసా?

    వీళ్లు చైనా, భూటాన్, బ్యాంకాక్, అమెరికా, కెనడా వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లి.. నడుము పైభాగంలో ఉండే రెండు ఎముకలను తొలగించుకుంటారు. ఈ రోజుల్లో ఇదే ఫ్యాషన్! జనాలు దీని గురించి మాట్లాడరు. ఎందుకు మాట్లాడతారు? 'నేనెందుకు చెప్పాలి, నా జీవితం బాగానే సాగుతోంది కదా!' అని వాళ్లు అనుకుంటారు” అని అనడం విశేషం.

    ఇక రిబ్ రిమూవల్ సర్జరీని పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ ఊర్వశిని టార్గెట్ చేస్తూ రాఖీ ఇలా అన్నది. “కానీ కొంతమంది దీనిని అంగీకరించరు కదా. అందుకే ఊర్వశి లాంటి కొంతమంది, 'నేను పుట్టుకతోనే ఇలా ఉన్నాను, సహజంగా అందంగా ఉన్నాను' అని చెబుతారు. ఊర్వశీ, మేము నీ పాత ఫొటోలు చూశాం కదా సోదరీ! దయచేసి అందరి పాత ఫొటోలు చూడండి" అని చెప్పింది. ఊర్వశిపై విమర్శలు చేసిన తర్వాత రాఖీ సావంత్ తాను సర్జరీ చేయించుకున్న వారిని తప్పు పట్టడం లేదని స్పష్టం చేసింది.

    గతంలోనూ ఊర్వశిని టార్గెట్ చేసిన రాఖీ

    ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో తన పాట 'జరూరత్' ప్రమోషన్ సమయంలో కూడా రాఖీ సావంత్.. ఊర్వశితో తనను పోల్చడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆ ఈవెంట్‌లో రాఖీ ఒక లెహంగా చోళీ ధరించి, దానికి బంగారు హెడ్‌పీస్, మెరిసే వెండి నెక్లెస్ ధరించింది. తన హెడ్‌పీస్ విలువ రూ. 50 కోట్లు, నెక్లెస్ విలువ రూ. 20 కోట్లు అని ఆమె అప్పట్లో ప్రకటించింది.

    అదే సమయంలో.. "నేను ఊర్వశి రౌతేలాలాగా అబద్ధాలు చెప్పను" అని రాఖీ వ్యాఖ్యానించింది. మీకు ఊర్వశితో పోటీ ఉందా అని ఒకరు అడగగా చిరాకుపడ్డ రాఖీ ఇలా ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చింది. “మీ మెదడు మోకాలిలో ఉందా? మీరు నన్ను బ్రిట్నీ స్పియర్స్, జెన్నిఫర్ లోపెజ్, షకీరా, పారిస్ హిల్టన్, కిమ్ కర్దాషియాన్లతో పోల్చండి. మీకు అరిగిపోయిన ఒకే పేరు మాత్రమే దొరుకుతుందా” అంటూ మండిపడింది.

    రాఖీ, ఊర్వశి ఇటీవలి ప్రాజెక్టులు

    రాఖీ సావంత్ ఇటీవల 'జరూరత్' అనే పాటలో కనిపించింది. సైఫ్ అలీ సంగీతం అందించగా, ఆయుష్ సాహిత్యం అందించాడు. ఈ పాటలో రాఖీ.. నటుడు షాబాజ్ ఖాన్‌తో రొమాన్స్ చేసింది.

    మరోవైపు ఊర్వశి రౌతేలా 'కసూర్ 2' చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఇందులో ఆమె అఫ్తాబ్ శివదాసాని, జస్సీ గిల్‌తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనుంది. గ్లెన్ బారెట్టో దర్శకత్వం వహించిన, ముదస్సర్ అజీజ్ రాసిన ఈ హారర్-డ్రామా షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది.

