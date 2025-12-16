Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    యూట్యూబ్‌లో రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి సాంగ్ రికార్డుల మోత.. తెలుగులో అరుదైన మైల్‌స్టోన్

    యూట్యూబ్‌లో రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీలోని చికిరి చికిరి సాంగ్ రికార్డులు తిరగరాస్తోంది. తాజాగా తెలుగులో 100 మిలియన్ల వ్యూస్ రికార్డు అందుకోవడం విశేషం. ఇక ఓవరాల్‌గా అన్ని భాషల్లో కలిపి 150 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి.

    Published on: Dec 16, 2025 4:26 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న పెద్ది మూవీలోని చికిరి చికిరి సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో సంచలనాల పరంపర కొనసాగిస్తోంది. గత నెల 7వ తేదీన ఈ పాటను మేకర్స్ రిలీజ్ చేయగా.. 40 రోజుల్లోనే అరుదైన 100 మిలియన్ల మార్క్ అందుకోవడం విశేషం. తెలుగులో ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ చార్ట్‌బస్టర్ గా రికార్డు క్రియేట్ చేసే దిశగా దూసుకెళ్తోంది.

    యూట్యూబ్‌లో రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి సాంగ్ రికార్డుల మోత.. తెలుగులో అరుదైన మైల్‌స్టోన్
    యూట్యూబ్‌లో రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి సాంగ్ రికార్డుల మోత.. తెలుగులో అరుదైన మైల్‌స్టోన్

    చికిరి చికిరి సాంగ్ రికార్డు

    బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్షన్ లో వస్తున్న పెద్ది మూవీ ఏఆర్ రెహమాన్ కంపోజ్ చేసిన సాంగ్ చికిరి చికిరి. ఈ పాట తాజాగా యూట్యూబ్ లో ఒకేసారి రెండు అరుదైన రికార్డులను అందుకుంది. కేవలం తెలుగులో 100 మిలియన్లు, అన్ని భాషల్లో కలిపి 150 మిలియన్ల వ్యూస్ నమోదు చేయడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని ఆ మూవీ టీమ్ ఓ ట్వీట్ ద్వారా వెల్లడించింది.

    “చికిరి చికిరికి సెంచరీ. ఈ ప్రేమకు రుణపడి ఉంటాం. తెలుగులో 100 మిలియన్ ప్లస్, మొత్తం 5 భాషల్లో కలిపి 150 మిలియన్ ప్లస్ వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈ పాటను సీజన్ ఆంథమ్ గా మార్చినందుకు థ్యాంక్యూ. రీల్స్ ఇంకా రావాలి” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.

    చికిరి చికిరి సాంగ్ లిరిక్స్ ఇవే..

    పెద్ది సినిమాలోని చికిరి సాంగ్ మ్యాజిక్ చేస్తోంది. ఈ సినిమాకు బుచ్చిబాబు సాన డైరెక్టర్ కాగా.. ఏఆర్ రెహ్మాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఈ చికిరి సాంగ్ ను మోహిత్ చౌహాన్ పాడాడు. బాలాజి సాహిత్యం అందించాడు. రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నారు. ఈ చికిరి సాంగ్ లిరిక్స్ ఇక్కడున్నాయి.

    ఓ హో.. ల లా లా లాల..

    ల ల లా లా లా ..

    ఓ హో.. ల లా లా లాల..

    ల ల లా లా లా ..

    ఆ చంద్రుల్లో ముక్క జారిందే దీనక్క

    నా ఒళ్ళంత ఆడిందే తైతక్కా…

    దీనందాలో లెక్క

    దీనేషాలో తిక్క

    నా గుండెల్లో పోత్తాందే ఉక్క…

    హో చికిరి చికిరి చికిరి

    చికిరి చికిరి చికిరి..

    పడతా పడతా పడతా.. ఎనకే ఎనకే పడతా

    సరుకు సామాను సూసి మీసం లేచి ఏసే కేక

    చికిరి చికిరి గుంటే సురకేట్టేసాక

    ముందు వెనుకా ఈడే గాలి పోగేసిందే పిల్లా..

    చికిరి చికిరి ఆడంగుల మచ్చయిందిలా

    ఆ చంద్రుల్లో ముక్క జారిందే దీనక్క

    నా ఒళ్ళంతా ఆడిందే తైతక్కా…

    ఆ ముక్కు పై పెట్టి కోపం

    తొక్కేసావే ముక్కెరందం

    చింతాకులా.. ఉందే పాదం

    చిర్రాకులే నడిచే వాటం..

    ఏం బోక్కావో అందాలు, ఒళ్ళంతా వంకీలు

    నీ మత్తే తాగిందా తాటికల్లు..

    కూసింతే చూత్తే నీలో వగలు

    రాసేత్తారుగా ఎకరాలు

    నువ్వే నడిచిన చోటంతా పొర్లు దండాలు

    హో చికిరి చికిరి చికిరి

    చికిరి చికిరి చికిరి..

    పడతా పడతా పడతా.. ఎనకే ఎనకే పడతా

    ఆ చంద్రుల్లో ముక్క జారిందే దీనక్క

    నా ఒళ్ళంతా ఆడిందే తైతక్కా…

    దీనందాలో లెక్క

    దీనేషాలో తిక్క

    నా గుండెల్లో పోత్తాందే ఉక్క…

    తందనాననా తర్ రంధనాననా

    తర్ రంధనాననా తర్ రంధనానా..

    తందనాననా తర్ రంధనాననా

    తర్ రంధనాననా నా నా నా నా…

    నచ్చేసావే మల్లెగంప..

    నీ అందాలే నాలో దింప

    ఏం తిన్నావో.. కాయ దుంప

    నీ యవ్వారం వరద ముంప

    నీ చుట్టూరా కళ్ళేసి లోగుట్టే నమిలేసి

    లొట్టెసి ఊరాయి నోట నీళ్లు..

    నీ సింగారాన్ని సూత్తావుంటే సొంగకార్చుకుందే

    గుండె బెంగ నిదరని మింగేసిందే చెయ్యలేసే చెయ్యలేసే..

    చికిరి చికిరి చికిరి

    చికిరి చికిరి చికిరి..

    పడతా పడతా పడతా.. ఎనకే ఎనకే పడతా

    ఆ చంద్రుల్లో ముక్క జారిందే దీనక్క

    నా ఒళ్ళంతా ఆడిందే తైతక్కా…

    దీనందాలో లెక్క

    దీనేషాలో తిక్క

    నా గుండెల్లో పోత్తాందే ఉక్క…

    హో చికిరి చికిరి చికిరి

    చికిరి చికిరి చికిరి..

    పడతా పడతా పడతా.. ఎనకే ఎనకే పడతా

    సరుకు సామాను సూసి మీసం లేచి వేసే కేక

    చికిరి చికిరి గుంటే సురకేట్టేసాక

    News/Entertainment/యూట్యూబ్‌లో రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి సాంగ్ రికార్డుల మోత.. తెలుగులో అరుదైన మైల్‌స్టోన్
    News/Entertainment/యూట్యూబ్‌లో రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి సాంగ్ రికార్డుల మోత.. తెలుగులో అరుదైన మైల్‌స్టోన్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes