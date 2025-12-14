Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పవన్ కల్యాణ్ పవర్.. దేఖ్‌లేంగే సాలా సాంగ్ 24 గంటల్లోనే రికార్డు.. రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి రికార్డు బ్రేక్..

    పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ రేంజ్ ఏంటో తాజాగా మరోసారి తేలిపోయింది. ఉస్తాద్ భగత్‌సింగ్ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ సింగిల్ దేఖ్‌లేంగే సాలా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో తొలి 24 గంటల్లో ఎక్కువ మంది చూసిన తెలుగు పాటగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.

    Published on: Dec 14, 2025 8:21 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పవన్ కల్యాణ్ ఈ ఏడాది ఇప్పటికే ఓజీ రూపంలో బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్నాడు. ఇక ఇప్పుడు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రూపంలో మరో బ్లాక్‌బస్టర్ కోసం రెడీ అవుతున్నాడు. శనివారం (డిసెంబర్ 13) ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ దేఖ్‌లేంగే సాలా పాట రాగా.. 24 గంటల్లోనే దీనికి ఏకంగా 29.5 మిలియన్ వ్యూస్ రావడం విశేషం. ఈ క్రమంలో రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి సాంగ్ రికార్డు బ్రేక్ చేసింది.

    పవన్ కల్యాణ్ పవర్.. దేఖ్‌లేంగే సాలా సాంగ్ 24 గంటల్లోనే రికార్డు.. రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి రికార్డు బ్రేక్..
    పవన్ కల్యాణ్ పవర్.. దేఖ్‌లేంగే సాలా సాంగ్ 24 గంటల్లోనే రికార్డు.. రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి రికార్డు బ్రేక్..

    దేఖ్‌లేంగే సాలా సునామీ

    పవన్ కల్యాణ్, దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మరో సాంగ్ ఈ దేఖ్‌లేంగే సాలా. ఇది శనివారం సాయంత్రం 6.30 గంటలకు రిలీజైంది. తొలి 24 గంటల్లోనే 29.5 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. పెద్ది మూవీలోని చికిరి చికిరి పాట 29.19 మిలియన్ వ్యూస్ తో క్రియేట్ చేసిన రికార్డును ఇప్పుడీ దేఖ్‌లేంగే సాలా బ్రేక్ చేసింది.

    తొలి 24 గంటల్లో ఎక్కువ మంది చూసిన తెలుగు సాంగ్‌గా ఈ దేఖ్‌లేంగే సాలా నిలిచింది. దీంతో ఈ లిస్టులో తొలి రెండు స్థానాల్లోనూ మెగా హీరోల పాటలే నిలవడం విశేషం. ఈ పాటలో పవన్ స్టెప్పులకు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.

    దేఖ్‌లేంగే సాలా పాట గురించి..

    హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా యాక్ట్ చేస్తున్న మూవీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ ఇది. ‘రమ్ పమ్ పమ్ రమ్ పమ్ పమ్.. స్టెప్ ఎస్తే భూకంపం’ అంటూ మొదలయ్యే సాంగ్ అదిరిపోయింది. మధ్యలో ‘దేఖ్‌లేంగే సాలా.. చూసినామ్లే చాలా’ అనే హుక్ లైన్ పాటకు మరింత జోష్ తెచ్చింది.

    చాలా కాలం తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ డ్యాన్స్ ను దేఖ్‌లేంగే సాలా సాంగ్ లో చూడొచ్చు. ఇందులో పవర్ స్టార్ తో కలిసి యూత్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల కూడా ఆడిపాడింది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాకు రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ డైరెక్టర్. దేఖ్‌లేంగే సాలా పాటను భాస్కరబట్ల రాశారు. దీన్ని విశాల్ దద్లాని, హరిప్రియ పాడారు. పవన్ కల్యాణ్ తో దినేశ్ మాస్టర్ అదిరే స్టెప్పులు వేయించారు.

    ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ ఫ్యాన్స్ కోసం పవన్ కల్యాణ్ ముందే కమిట్ అయిన సినిమాలను ఫినిష్ చేసే పనిలో పడ్డారు. ఇటీవల ఆయన నటించిన హరిహరి వీరమల్లు, ఓజీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఓజీ సక్సెస్ తో పవన్ లో మరింత జోష్ పెంచింది. ఇప్పుడు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీని రెడీ చేస్తున్నారు. ఇందులో మరోసారి పవన్ కల్యాణ్ ను పవర్ ఫుల్ గా చూపించబోతున్నారు హరీష్ శంకర్. వీళ్ల కాంబినేషన్లో వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ ఎంతటి హిట్ అయిందో తెలిసిందే.

    News/Entertainment/పవన్ కల్యాణ్ పవర్.. దేఖ్‌లేంగే సాలా సాంగ్ 24 గంటల్లోనే రికార్డు.. రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి రికార్డు బ్రేక్..
    News/Entertainment/పవన్ కల్యాణ్ పవర్.. దేఖ్‌లేంగే సాలా సాంగ్ 24 గంటల్లోనే రికార్డు.. రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి రికార్డు బ్రేక్..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes