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    Klin Kara Peddi: క్లిన్ కారా ‘లవ్ యూ నాన్న’ వాయిస్ వెనుక అసలు కథ- రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్‌లో ఆ సీక్రెట్!

    Klin Kara Peddi: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ హిట్‌తో మెగా ఇంట్లో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ సక్సెస్ ఖుషీలో ఉపాసన షేర్ చేసిన ఒక క్రేజీ రీల్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. మెగా ప్రిన్సెస్ క్లిన్ కారా తన నాన్నకు ఇచ్చిన క్యూట్ వాయిస్ సర్ప్రైజ్, ఇంటి సిబ్బంది చేసిన ‘చికిరి’ డ్యాన్స్ హైలైట్స్ మీకోసం.

    Jun 6, 2026, 20:08:18 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Klin Kara Peddi: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన లేటెస్ట్ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘పెద్ది’ (Peddi) బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని రేంజ్‌లో దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమా సాధించిన భారీ విజయంతో మెగా నివాసంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. అయితే, తాజాగా ఉపాసన కొణిదెల షేర్ చేసిన ఒక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

    క్లిన్ కారా ‘లవ్ యూ నాన్న’ వాయిస్ వెనుక అసలు కథ- రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్‌లో ఆ సీక్రెట్! (instagram)
    క్లిన్ కారా ‘లవ్ యూ నాన్న’ వాయిస్ వెనుక అసలు కథ- రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్‌లో ఆ సీక్రెట్! (instagram)

    ‘చికిరి’ పాటకు స్టాఫ్ డ్యాన్స్

    ఉపాసన తన అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌లో ఇవాళ (జూన్ 6) షేర్ చేసిన రీల్‌లో.. రామ్ చరణ్ నివాసంలో పనిచేసే పర్సనల్ స్టాఫ్ అంతా కలిసి ‘పెద్ది’ చిత్రంలోని చార్ట్‌బస్టర్ సాంగ్ ‘చికిరి’ (Chikiri) పాటకు మాస్ స్టెప్పులు వేశారు.

    క్యూట్ వాయిస్ నోట్

    ఈ వీడియో అంతటికీ హైలైట్.. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో వినిపించిన రామ్ చరణ్ కూతురు క్లిన్ కారా వాయిస్. "దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ నాన్న.. లవ్ యూ నాన్న" (This is For You Nanna. Love You Nanna) అంటూ క్లిన్ కారా పలికిన ముద్దు ముద్దు మాటలు మెగా అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

    అంతే కాకుండా, రామ్ చరణ్‌తో పాటు ఎల్లప్పుడూ నీడలా ఉండే ఆయన పర్సనల్ బాడీగార్డ్ కెవిన్ సైతం ఈ వీడియోలో స్టాఫ్‌తో కలిసి సిగ్నేచర్ స్టెప్పులు వేయడం విశేషం.

    ‘నో-ఫేస్ పాలసీ’ (No-Face Policy)

    సాధారణంగా స్టార్ కిడ్స్ పుట్టగానే వారి ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి పబ్లిసిటీ తెచ్చుకోవాలని చూస్తుంటారు చాలామంది. కానీ రామ్ చరణ్ - ఉపాసన మొదటి నుంచీ ఒక ప్రత్యేకమైన విధివిధానాన్ని పాటిస్తున్నారు. క్లిన్ కారా పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎక్కడా ఆమె ముఖాన్ని డిజిటల్ ప్రపంచానికి నేరుగా చూపించలేదు.

    ఎమోషనల్ కనెక్షన్

    ప్రతి ఫొటోలోనూ క్లిన్ కారా ముఖాన్ని బ్లర్ చేయడం వెనుక కేవలం ప్రైవసీ మాత్రమే కాదు, అనవసరమైన పబ్లిసిటీ, డిజిటల్ నెగెటివిటీ నుంచి తమ బిడ్డను దూరంగా ఉంచాలనే బలమైన సంకల్పం ఉంది. అయినప్పటికీ, ఇలాంటి క్యూట్ వాయిస్ నోట్స్ ద్వారా అభిమానులకు ఎమోషనల్ కనెక్ట్‌ను అందిస్తూ, మెగా ఫ్యామిలీ తమ బ్రాండ్ వాల్యూను ఆర్గానిక్‌గా పెంచుకుంటోంది.

    బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘పెద్ది’ హవా

    మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గత చిత్రాల రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తూ ‘పెద్ది’ సినిమా వరల్డ్‌వైడ్‌గా భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్‌ను కేవలం మొదటి వీకెండ్‌లోనే దాటేసేలా ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. పబ్లిక్ టాక్ (Peddi public talk) పాజిటివ్‌గా ఉండటం, ‘చికిరి’ సాంగ్ రీల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్‌లో ట్రెండ్ అవ్వడం ఈ చిత్రానికి భారీగా ప్లస్ అయింది.

    People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

    1. ‘పెద్ది’ సినిమా హిట్ ఆ ఫ్లాప్ ఆ? (Is Peddi movie hit or flop?)

    జవాబు: ‘పెద్ది’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. మొదటి రోజు నుంచే పాజిటివ్ పబ్లిక్ టాక్ (Peddi public talk) రావడంతో కలెక్షన్ల వర్షం కురుస్తోంది.

    2. రామ్ చరణ్ కూతురు క్లిన్ కారా ముఖం ఎందుకు చూపించరు? (Why Ram Charan doesn't show Klin Kaara face?)

    జవాబు: రామ్ చరణ్, ఉపాసన కొణిదెల తమ కుమార్తె క్లిన్ కారా ప్రైవసీని గౌరవిస్తూ, సోషల్ మీడియా నెగెటివిటీ, అనవసరమైన లైమ్‌లైట్ నుంచి ఆమెను రక్షించడానికి 'నో-ఫేస్ పాలసీ'ని పాటిస్తున్నారు.

    3. ఉపాసన లేటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లో ఉన్న సాంగ్ ఏంటి?

    జవాబు: రామ్ చరణ్ నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమాలోని సూపర్ హిట్ మాస్ సాంగ్ ‘చికిరి’ (Chikiri). ఈ పాటకే వారి ఇంటి సిబ్బంది డ్యాన్స్ చేశారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Klin Kara Peddi: క్లిన్ కారా ‘లవ్ యూ నాన్న’ వాయిస్ వెనుక అసలు కథ- రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్‌లో ఆ సీక్రెట్!
    Home/Entertainment/Klin Kara Peddi: క్లిన్ కారా ‘లవ్ యూ నాన్న’ వాయిస్ వెనుక అసలు కథ- రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్‌లో ఆ సీక్రెట్!
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