Peddi Box Office Collection Day 2: అఫీషియల్.. పెద్ది రెండు రోజుల వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్లు ఇవే.. వీకెండ్ తో సేఫ్ జోన్ లోకి?
Peddi Box Office Collection Day 2: రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. కలెక్షన్ల మోత మోగిస్తోంది. అయితే ఈ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ఎంత? సేఫ్ జోన్ లోకి రావాలంటే ఇంకా ఎంత కలెక్ట్ చేయాలన్నది ఇక్కడ చూసేయండి.
Peddi Box Office Collection Day 2: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సాన కాంబినేషన్లో వచ్చిన రూ. 300 కోట్ల భారీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్తో దూసుకుపోతోంది. బుధవారం పెయిడ్ ప్రీమియర్స్, గురువారం ఫుల్ రిలీజ్ తర్వాత.. తాజా ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రం రెండు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 181.8 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది.
అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్
పెద్ది రెండు రోజుల వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ కలెక్షన్లపై మేకర్స్ అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ మూవీ రెండు రోజుల్లో రూ.181.8 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లు రాబట్టినట్లు ప్రకటించారు.
బ్లాక్ బస్టర్ హా?
రెండు రోజుల కలెక్షన్లతో పెద్ది మూవీని బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పలేమనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. కేవలం ఈ నంబర్స్ తో అంచనా వేయలేమని అంటున్నారు. ఈ భారీ వసూళ్ల వెనుక అసలు ట్రేడ్ లెక్కలు, సినిమా లాంగ్ రన్లో సేఫ్ జోన్కు రావాలంటే ఇంకా ఎంత సాధించాలో ఇక్కడ విశ్లేషిద్దాం.
‘పెద్ది’ సేఫ్ అవ్వాలంటే ఎంత రావాలి?
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన 'పెద్ది' సినిమా థియేట్రికల్ రైట్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 170 కోట్లకు పైగా అమ్ముడైనట్లు ట్రేడ్ టాక్. అంటే ఈ సినిమా క్లీన్ హిట్గా నిలవాలంటే దాదాపు రూ. 330 కోట్ల నుంచి రూ. 350 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 175 కోట్ల షేర్) వసూలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- డే 1 ఓపెనింగ్స్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మూవీ ఫస్ట్ రోజు (ప్రీమియర్లు కలిపి) రూ.135 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసిందని మేకర్స్ ప్రకటించారు.
- డే 2 ట్రెండ్: వర్కింగ్ డే (శుక్రవారం) అయినప్పటికీ, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) కలిపి 'పెద్ది' స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ప్రదర్శించింది. నైజాం, వైజాగ్ ఏరియాల్లో డ్రాప్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి.
- ది ఇన్సైడ్ టాక్: ఓవర్సీస్లో (ముఖ్యంగా యూఎస్ఏ, యూకే) రామ్ చరణ్ సోలో మార్కెట్ స్టామినా ఈ కలెక్షన్ల ద్వారా మరోసారి నిరూపితమైంది. ఇప్పటికే యూఎస్ఏలో టూ మిలియన్ మార్కును సులువుగా దాటేసింది.
మిక్స్డ్ టాక్ Vs రామ్ చరణ్ వన్-మ్యాన్ షో
పెద్ది సినిమాకు పబ్లిక్ టాక్ పూర్తిగా పాజిటివ్గా లేదనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సాన స్క్రీన్ప్లే, ముఖ్యంగా జానీ కపూర్ - రామ్ చరణ్ మధ్య వచ్చే రొమాంటిక్ ట్రాక్ పట్ల సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ థియేటర్లకు జనాలు ఎందుకు పోటెత్తుతున్నారు అంటే.. దానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయి.
- రామ్ చరణ్ ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్: ఒక ఆట కూలీగా, ఆపై కుస్తీ పహిల్వాన్గా, చివరకు బ్లేడ్ రన్నర్గా రామ్ చరణ్ చూపించిన వేరియేషన్స్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పిస్తున్నాయి. 'రంగస్థలం' తర్వాత చరణ్ కెరీర్లో ఇది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనడంలో సందేహం లేదు.
2. ఏఆర్ రెహమాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్: సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్స్ను రెహమాన్ తన మ్యూజిక్తో నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లారు. బలహీనమైన సీన్లను కూడా ఈ బీజీఎం కాపాడింది.
రూ.250 కోట్ల క్లబ్
శని, ఆదివారాల (వీకెండ్) పెద్ది బుకింగ్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు రోజుల్లోనే సినిమా రూ. 250 కోట్ల క్లబ్లో చేరే అవకాశం ఉంది. అయితే, అసలైన పరీక్ష సోమవారం (ఫస్ట్ వీక్డే) నుంచి ప్రారంభం కానుంది. బిజినెస్ రికవరీ కావాలంటే మాస్ సెంటర్లలో ఈ జోరు ఇలాగే కొనసాగాలి.
People Also Ask (FAQ)
- పెద్ది హిట్ ఆర్ ప్లాఫ్? టాక్ ఎలా ఉంది?
సినిమాకు మిక్స్డ్ టు పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది. ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉన్నప్పటికీ, సెకండ్ హాఫ్ కాస్త ల్యాగ్ అయిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. కానీ రామ్ చరణ్ మాస్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కోసం థియేటర్లలో చూడదగ్గ చిత్రంగా నిలిచింది.
2. ఫ్యామిలీతో చూడవచ్చా?
సినిమాలో స్పోర్ట్స్ ఎమోషన్స్, విలేజ్ సెంటిమెంట్ బాగున్నాయి. అయితే రొమాంటిక్ సీన్స్, కొన్ని యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కాస్త ఊరమాస్గా ఉంటాయి. ఓవరాల్గా ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడవచ్చు.
3. పెద్ది ఎప్పుడు? ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో రానుంది?
'పెద్ది' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) భారీ ధరకు (సుమారు రూ. 105 కోట్లు) కైవసం చేసుకుంది. థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన 6 నుండి 8 వారాల తర్వాత (అంటే జూలై చివరి వారంలో లేదా ఆగస్టు మొదటి వారంలో) ఓటీటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More