    RGV Birthday: నా చావుకు మరో ఏడాది దగ్గరయ్యా.. సెలబ్రేట్ చేసుకోవద్దు: తన బర్త్‌డే రోజు ఆర్జీవీ పోస్ట్

    RGV Birthday: వివాదస్పద దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరోసారి తనదైన శైలిలో స్పందించాడు. ఈ రోజు తాను మరణానికి మరో ఏడాది దగ్గరయ్యానని, అందుకే వేడుకలు జరుపుకోవద్దని అతడు నెటిజన్లను కోరడం విశేషం.

    Apr 7, 2026, 16:38:31 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    RGV Birthday: ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ రామ్ గోపాల్ వర్మ (ఆర్జీవీ). అతడు ఏం చేసినా, ఏం మాట్లాడినా అందులో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. సాధారణంగా ఎవరైనా పుట్టినరోజున 'మరో వసంతంలోకి అడుగుపెట్టాను' అని సంతోషంగా చెప్పుకుంటారు. కానీ వర్మ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించాడు. మంగళవారం (ఏప్రిల్ 7) తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అతడు చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    మరణం గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు

    ప్రతి ఏటా తన పుట్టినరోజున ఏదో ఒక విభిన్నమైన పోస్ట్ పెట్టే రామ్ గోపాల్ వర్మ.. ఈసారి మరణం గురించి ప్రస్తావించాడు. "ఈ రోజు నేను నా చావుకు మరో ఏడాది దగ్గరయ్యాను. కాబట్టి దీని గురించి మనం సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవద్దు. ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా మీకు సంతోషం కలిగితే తప్ప, నా కోసం మాత్రం వేడుకలు జరపకండి. ధన్యవాదాలు" అంటూ అతడు ఎక్స్ వేదికగా రాసుకొచ్చాడు. జీవితం అంటే కేవలం పుట్టుక మాత్రమే కాదు.. అది మరణం వైపు సాగే ప్రయాణం అని అతడు తనదైన ఫిలాసఫీని జోడించాడు.

    నెటిజన్ల రియాక్షన్

    వర్మ చేసిన ఈ పోస్ట్‌పై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. "మీరు నిజంగానే వెరైటీ సార్.. పుట్టినరోజున డెత్ గురించి మాట్లాడటం మీకే సాధ్యం" అని కొందరు కామెంట్స్ చేస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం "హ్యాపీ బర్త్‌డే ఆర్జీవీ.. మీరు వందేళ్లు ఇలాగే మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాం" అంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా వర్మ పోస్ట్ పెట్టిన నిమిషాల్లోనే అది వైరల్‌గా మారింది.

    దర్శకుడిగా ప్రస్థానం

    ప్రస్తుతం ఆర్జీవీ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. వివాదాలతో సావాసం చేసే అతడు.. రాజకీయ, సామాజిక అంశాల మీద కూడా తన గళాన్ని విప్పుతూనే ఉన్నాడు. ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన వర్మ.. నేటి తరం జర్నలిస్టులకు, ఫిలిం మేకర్స్‌కు ఒక విభిన్నమైన పాఠం లాంటి వారు. అతని ఆలోచనా దృక్పథం ఎప్పుడూ సమాజం పోకడలకు విరుద్ధంగానే ఉన్నా, అందులో ఏదో ఒక లాజిక్ వెతుక్కునే వారు కూడా చాలా మందే ఉన్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: రామ్ గోపాల్ వర్మ పుట్టినరోజు ఎప్పుడు?

    జవాబు: రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏప్రిల్ 7, 1962న జన్మించారు. నేడు అతడు తన 64వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నాడు.

    ప్రశ్న: రామ్ గోపాల్ వర్మ తన పుట్టినరోజున ఏమని ట్వీట్ చేశారు?

    జవాబు: తాను మరణానికి మరో ఏడాది దగ్గరయ్యానని, అందుకే వేడుకలు జరుపుకోవద్దని ఆయన తన సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు.

    ప్రశ్న: ఆర్జీవీ ప్రస్తుత సినిమాలు ఏవి?

    జవాబు: అతడు ప్రస్తుతం పలు వెబ్ సిరీస్‌లు, బయోపిక్ సినిమాల నిర్మాణంలో బిజీగా ఉన్నాడు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

