ఈ సినిమా మొత్తం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని షేక్ చేస్తుంది: మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ డైరెక్టర్ నెక్ట్స్ మూవీపై రామ్గోపాల్ వర్మ ప్రశంసలు
డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడో సినిమాపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ లాంటి సినిమాతో సంచలనం సృష్టించిన డైరెక్టర్ చిదంబరం డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా కావడం విశేషం. ఆ మూవీ విశేషాలేంటో చూద్దాం.
'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్'తో సంచలనం సృష్టించిన మలయాళ దర్శకుడు చిదంబరం నెక్ట్స్ మూవీ 'బాలన్' (Balan) విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సినిమా రషెస్ చూసిన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ (ఆర్జీవీ).. ఇది ఇండస్ట్రీని కుదిపేస్తుందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మరి అతడు ఈ కామెంట్స్ ఎందుకు చేశాడో చూడండి.
"ఇండస్ట్రీని షేక్ చేస్తుంది.."
2024లో 'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్' (Manjummel Boys) సినిమాతో మలయాళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో రికార్డులు తిరగరాసిన దర్శకుడు చిదంబరం. అతని దర్శకత్వంలో రాబోతున్న లేటెస్ట్ సినిమా 'బాలన్' (Balan). ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు ముస్తాబవుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
ఇటీవల చిదంబరాన్ని కలిసిన వర్మ.. 'బాలన్' సినిమాకు సంబంధించిన చిన్న క్లిప్ను చూశారట. ఆ తర్వాత తన ఎక్స్ ఖాతాలో స్పందిస్తూ.. "మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ డైరెక్టర్ చిదంబరంతో నేను.. అతడు తీస్తున్న 'బాలన్' క్లిప్ చూశాను. ఇది అద్భుతం అనే మాట కంటే ఎక్కువే అని చెప్పాలి. ఈ సినిమా కచ్చితంగా ఇండస్ట్రీని షేక్ చేస్తుంది," అని ఆకాశానికెత్తేశాడు.
భారీ అంచనాలు.. ఆవేశం రైటర్ మ్యాజిక్
చిదంబరం డైెరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ బాలన్ సినిమాపై అంచనాలు పెరగడానికి మరో కారణం దీని రచయిత. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'ఆవేశం' (Aavesham) దర్శకుడు జీతూ మాధవన్ ఈ సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే అందించాడు. డిసెంబర్ 2025లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ.. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. 2026 ప్రథమార్ధంలోనే ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
బాలన్ మూవీ విశేషాలు
ఈ బాలన్ సినిమాలో టొవినో థామస్ (Tovino Thomas) గెస్ట్ రోల్ చేస్తున్నారని పుకార్లు వచ్చాయి. కానీ చిదంబరం సోదరుడు, నటుడు గణపతి ఆ వార్తలను ఖండించాడు. ఈ సినిమాలో మిగిలిన నటీనటులు ఎవరన్నది ఇంకా సస్పెన్స్ గానే ఉంది. ఇక టెక్నికల్ టీమ్ విషయానికి వస్తే.. మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ టీమ్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యింది. సుశిన్ శ్యామ్ సంగీతం, షైజు ఖలీద్ సినిమాటోగ్రఫీ, అజయన్ చాలిస్సేరి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా పనిచేశారు.
ఈ బాలన్ డైరెక్టర్ చిదంబరం గత సినిమాలు అయిన 'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్' జియోహాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా.. 'జాన్-ఈ-మన్' (Jan-E-Man) సన్ నెక్ట్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.