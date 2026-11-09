RGV Ramayana Review: వాళ్లు రోడ్లపై మొరిగే కుక్కలతో సమానం.. భక్తి నుంచి పుట్టిన శక్తి ఈ సినిమా: రామాయణ మూవీపై ఆర్జీవీ
RGV Ramayana Review: రామాయణం బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తున్న తరుణంలో, సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈ సినిమాపై ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రణబీర్ కపూర్ నటనను, దర్శకత్వ ప్రతిభను ప్రశంసించిన ఆర్జీవీ.. ఈ సినిమాను విమర్శించే వారిని రోడ్డుపై మొరిగే కుక్కలుగా అభివర్ణించారు.
RGV Ramayana Review: నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో రూపుదిద్దుకున్న 'రామాయణం' మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. నవంబర్ 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమాపై సాధారణ ప్రేక్షకుల నుంచే కాకుండా సినీ విశ్లేషకులు, ప్రముఖుల నుంచి ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.
తాజాగా ఈ సినిమాను చూసిన సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ సోషల్ మీడియా వేదికగా సుదీర్ఘమైన విశ్లేషణాత్మక పోస్ట్ రాసుకొచ్చారు. రామాయణాన్ని చాలామంది సాధారణ భక్తి చిత్రంగా భావిస్తారని, కానీ ఈ సినిమా భక్తికి మించిన ఒక పవర్ఫుల్ దృశ్య కావ్యమని వర్మ అభివర్ణించారు.
ఆర్జీవీ దృష్టిలో రణబీర్ కపూర్ ‘రాముడు’
సాధారణంగా పౌరాణిక చిత్రాల్లో దేవుళ్లను చూపించే విధానానికి, నితేష్ తివారీ ఆవిష్కరించిన రాముడి పాత్రకు చాలా తేడా ఉందని ఆర్జీవీ అభిప్రాయపడ్డారు.
"ఈ సినిమాలో ఆకాశంలో తేలియాడే నీలం రంగు దేవుడు కనిపించడు. అంతం చూసిన, ఆ అంతాన్ని ఆమోదించి ముందుకు సాగే ఒక నిజమైన మానవుడు ఇక్కడ కనిపిస్తాడు" అని ఆర్జీవీ రాసుకొచ్చారు.
సీతను రావణాసురుడు అపహరించిన తర్వాత రణబీర్ కపూర్ ఖాళీగా ఉన్న ఆశ్రమం వైపు చూసే సన్నివేశాన్ని వర్మ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. "ఆ సీన్లో కెమెరా రణబీర్పై చాలా సేపు నిశ్చలంగా ఉంటుంది. ఎంతటి తీవ్రమైన దుఃఖమైనా చివరికి ఒక నిశ్శబ్దమైన, నిర్మలమైన భావంగా ఎలా మారుతుందో ఆ సన్నివేశం అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది" అని కొనియాడారు.
రావణాసురుడితో జటాయువు జరిపిన పోరాటం కేవలం విశ్వాసానికి, త్యాగానికి మించిన ఒక ఉన్నతమైన భావోద్వేగాన్ని అందించిందని అన్నారు.
"విమర్శకులు మొరిగే కుక్కలతో సమానం" – ఆర్జీవీ సంచలన వ్యాఖ్యలు
సినిమాలోని లోతులను, సాంకేతిక విలువలను ప్రశంసించిన రామ్ గోపాల్ వర్మ.. ఈ సినిమాపై అనవసరంగా విమర్శలు చేసే వారిపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
"ఈ అద్భుతమైన చిత్రాన్ని రూపొందించిన సృష్టికర్తలకు, మేకర్స్కు నాదొక మనవి. ఈ సినిమాను విమర్శించే వారిని రోడ్డుపై మొరిగే కుక్కలుగా మాత్రమే భావించండి. మీరు సాధించిన ఈ గొప్ప విజయం ముందు వారి వ్యాఖ్యలు ఏమాత్రం నిలబడవు" అని ఆర్జీవీ మేకర్స్కు ధైర్యం చెప్పారు.
ఆర్జీవీ ట్వీట్పై స్పందించిన కాజల్ అగర్వాల్
ఆర్జీవీ పోస్ట్ చేసిన ఈ లోతైన విశ్లేషణకు సోషల్ మీడియాలో విశేష స్పందన లభించింది. ఈ సినిమాలో రావణాసురుడి భార్య 'మండోదరి' పాత్రలో నటించిన స్టార్ నటి కాజల్ అగర్వాల్ (Kajal Aggarwal) వర్మ పోస్ట్పై స్పందిస్తూ రీట్వీట్ చేశారు.
"వావ్! ఎంతో ప్రతిభావంతుడైన మేధావి మాత్రమే అర్థం చేసుకోగల అద్భుతమైన రివ్యూ ఇది. మీరు సినిమాలోని అసలు అర్థాన్ని చదివి ఈ సినిమాకు ఒక సరికొత్త డైమెన్షన్ ఇచ్చారు" అని కాజల్ ఆర్జీవీని కొనియాడారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'రామాయణం' సంచలనం
నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదలైన 'రామాయణం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. పండుగ సెలవులు కలిసిరావడంతో ఇప్పటివరకు ఈ చిత్రం ఏకంగా రూ.283 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సినిమా వసూళ్లు మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాసే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More