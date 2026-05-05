RGV on Vijay: ఈ కుర్రాడు తన పార్టీని నామరూపాలు లేకుండా చేస్తాడని ఊహించి ఉండడు: విజయ్కి ఆర్జీవీ సెటైరికల్ విష్
RGV on Vijay: తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఊహకందని విజయం సాధించిన టీవీకే పార్టీ విజయ్కి తనదైన రీతిలో సెటైరికల్ గా విషెస్ చెప్పాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ. కరుణానిధితో కలిసి ఉన్న చిన్ననాటి విజయ్ ఫొటోను షేర్ చేస్తూ ఆర్జీవీ చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.
RGV on Vijay: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ సృష్టించిన సంచలనం ఇప్పట్లో చల్లారేలా లేదు. కేవలం రాజకీయ వర్గాల్లోనే కాకుండా, సినీ ఇండస్ట్రీలోనూ దీనిపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. మొత్తం 234 స్థానాలకుగానూ.. ఏకంగా 108 సీట్లను కైవసం చేసుకుని టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా విజయ్కు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతుండగా.. వివాదాస్పద దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ (RGV) తనదైన శైలిలో స్పందించారు.
కలైంజ్ఞర్ కలలో కూడా ఊహించి ఉండరు: వర్మ సెన్సేషనల్ పోస్ట్
ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదాస్పద వ్యాఖ్యతో వార్తల్లో ఉండే ఆర్జీవీ.. విజయ్ విజయాన్ని అభినందిస్తూ చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఒక పాత ఫొటోను షేర్ చేసిన వర్మ.. అందులో దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి ఒక సినిమా ప్రారంభోత్సవంలో ఉండగా.. ఆయన వెనుక కుర్రాడిగా ఉన్న విజయ్ నిలబడి ఉన్నారు.
ఈ ఫొటోకు వర్మ తన మార్క్ క్యాప్షన్ జత చేశారు.. "తన వెనుక నిలబడిన ఈ కుర్రాడు, ఒకరోజు తన పార్టీని (DMK) నామరూపాలు లేకుండా చేస్తాడని కలైంజ్ఞర్ కలలో కూడా ఊహించి ఉండరు" అంటూ రాసుకొచ్చారు. డీఎంకే వంటి బలమైన పార్టీని విజయ్ ఢీకొట్టిన తీరును వర్మ తనదైన శైలిలో పొగిడారో లేక సెటైర్ వేశారో అర్థం కాక నెటిజన్లు జుట్టు పీక్కుంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ ట్వీట్ ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
ఎమ్మెల్యేలతో విజయ్ భేటీ.. తదుపరి అడుగు ఎటు?
చారిత్రాత్మక విజయం అనంతరం విజయ్ తన రాజకీయ కార్యాచరణను వేగవంతం చేశారు. ఈరోజు ఆయన తన పార్టీ తరపున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలతో కీలక భేటీ నిర్వహించారు. అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన మద్దతును కూడగట్టడంపై చర్చించారు.
ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చే దిశగా తొలి అడుగులు ఎలా ఉండాలనే దానిపై దిశానిర్దేశం చేశారు. తమిళనాడులో దశాబ్దాలుగా పాతుకుపోయిన ద్రావిడ పార్టీల ఆధిపత్యాన్ని చెరిపేస్తూ, ఒక కొత్త శక్తిగా విజయ్ ఎదిగిన తీరుపై రాజకీయ విశ్లేషకులు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే (TVK) ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకుంది?
విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ మొత్తం 234 స్థానాలకు గానూ 108 స్థానాల్లో విజయం సాధించి, సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది.
2. రామ్ గోపాల్ వర్మ తన ట్వీట్లో ఏమన్నారు?
మాజీ సీఎం కరుణానిధి వెనుక ఒకప్పుడు కుర్రాడిగా నిలబడిన విజయ్, ఇప్పుడు ఆయన పార్టీనే ఓడించే స్థాయికి ఎదుగుతారని ఎవరూ ఊహించలేదని వర్మ వ్యాఖ్యానించారు.
3. విజయ్ ఏయే స్థానాల నుండి గెలిచారు?
విజయ్ పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గాల నుండి భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.
4. టీవీకే పార్టీకి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సరిపడా మెజారిటీ ఉందా?
తమిళనాడులో మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118. టీవీకే 108 స్థానాలు సాధించింది, కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి మరో 10 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More