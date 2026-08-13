Ramayana: రామాయణ మూవీలో బిగ్ థ్రిల్.. 7 పాత్రల్లో ఒకే ఒక్క నటుడు.. యశ్తో సీన్లు వేరే లెవల్.. అతను ఎవరంటే?
Ramayana: బాలీవుడ్ అగ్ర దర్శకుడు నితీష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ‘రామాయణ’ సినిమా నుంచి ఒక ఊహించని క్రేజీ వార్త బయటకు వచ్చింది. ఈ పౌరాణిక దృశ్యకావ్యంలోఒకే నటుడు ఏడు విభిన్నమైన పాత్రల్లో కనిపించనున్నాడు. మరి ఆ నటుడు ఎవరు? ఏయే పాత్రలు పోషించాడన్నది ఇక్కడ చూసేయండి.
Ramayana: ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మూవీ ‘రామాయణ’ (Ramayana). నితీష్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ పౌరాణిక కావ్యంలో శ్రీరాముడిగా రణబీర్ కపూర్, సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి, రావణాసురుడిగా కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రెండు భాగాలుగా ప్లాన్ చేసిన ఈ సినిమా నుంచి ఏ చిన్న వార్త బయటకు వచ్చినా నెట్టింట క్షణాల్లో వైరల్ అవుతోంది.
రామాయణలో 7 క్యారెక్టర్లు
ఈ క్రమంలో రామాయణ సినిమా గురించి నటుడు చేతన్ హన్స్ రాజ్ (Chetan Hansraj) ఒక ఇంటర్వ్యూలో సంచలన విషయాలు పంచుకున్నారు. ఈ పౌరాణిక చిత్రంలో తాను ఏకంగా ఏడు విభిన్నమైన క్యారెక్టర్లలో అలరించబోతున్నానని, ఇది తన కెరీర్లోనే అత్యంత అరుదైన మైలురాయి వంటి అనుభవమని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
రావణాసురుడి తాతగా ‘రాజా మాలి’
రామాయణ సినిమాలో చేతన్ హన్స్ రాజ్ పోషిస్తున్న పాత్రల వివరాలు, హాలీవుడ్ స్థాయి మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ వినియోగం గురించి ఆయన ప్రత్యేకంగా వెల్లడించారు.
రావణాసురుడికి (యశ్) తాత అయిన 'రాజా మాలి' (Raja Mali) అనే పవర్ ఫుల్ రాక్షస పాత్రలో చేతన్ కనిపించనున్నారు. యశ్ తో కలిసి నటించిన సన్నివేశాలు సినిమాలోనే ప్రధాన హైలైట్గా నిలుస్తాయని ఆయన తెలిపారు.
మోషన్ క్యాప్చర్ మ్యాజిక్
రాజా మాలి ప్రధాన పాత్ర మాత్రమే కాకుండా, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) కోసం 'మోషన్ క్యాప్చర్' టెక్నాలజీ ద్వారా మరో 6 వేర్వేరు క్యారెక్టర్లకు కూడా చేతన్ హన్స్ రాజే బాడీ లాంగ్వేజ్, పెర్ఫార్మెన్స్ అందించారు. వీటిని డిజిటల్ పద్ధతిలో మరింత పవర్ఫుల్గా స్క్రీన్పై చూపించనున్నారు.
గ్రాండ్ రిలీజ్
అత్యాధునిక VFX టెక్నాలజీ, భారీ తారాగణంతో రూపొందుతున్న ఈ రామాయణ సినిమాలోని మొదటి భాగం నవంబర్ 6, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.
హాలీవుడ్ శైలిలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తూ నితీష్ తివారీ తీర్చిదిద్దుతున్న ఈ దృశ్యకావ్యం భారతీయ వెండితెరపై ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.
ట్రైలర్ ఇలా
ఇప్పటికే రిలీజైన రామాయణ ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ దక్కింది. ముఖ్యంగా రావణుడి పాత్ర పోషిస్తున్న యశ్ నటన నెక్ట్స్ లెవల్ ఉందనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి. శ్రీరాముడిగా రణబీర్ కపూర్, సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి స్క్రీన్ పై మ్యాజిక్ చేస్తారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. మరి రూ.4 వేల కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కుతున్న ఈ విజువల్ వండర్ రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో వేచి చూడాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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