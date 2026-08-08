Ramayana Release: ముందు ఓవర్సీస్ రిలీజ్.. రెండు రోజుల తర్వాతే ఇండియాలో.. రామాయణ మేకర్స్ షాకింగ్ నిర్ణయం.. కారణమేంటంటే?
Ramayana Release: రామాయణ మూవీ ఇండియా, ఓవర్సీస్ లో వేర్వేరు తేదీల్లో రిలీజ్ కానుండటంపై నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా స్పందించారు. దీని వెనుక ఉన్న కారణం గురించి చెబుతూ.. ఇండియాలో దీపావళి నాడే రిలీజ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో అలా చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
Ramayana Release: బాలీవుడ్ హ్యాండ్సమ్ హీరో రణ్బీర్ కపూర్, కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్, నాచురల్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి కాంబినేషన్లో వస్తున్న మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ విజువల్ వండర్ 'రామాయణం' రిలీజ్ ప్లానింగ్పై ప్రొడ్యూసర్ నమిత్ మల్హోత్రా ఒక పెద్ద బాంబు పేల్చారు. విదేశాల్లో నవంబర్ 6న రిలీజ్ అవుతున్న ఈ విజువల్ వండర్, ఇండియాలో మాత్రం రెండు రోజుల ఆలస్యంగా దీపావళి పండుగ నాడు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
రెండు రోజులు ఆలస్యంగా ఇండియాలో.. ఎందుకిలా?
ఇటీవల విడుదలైన 'రామాయణం' ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్లో నవంబర్ 6న థియేటర్లలోకి వస్తున్నట్లు స్పష్టంగా ప్రదర్శించారు. దీంతో ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ద ఎత్తున కన్ఫ్యూజన్ మొదలైంది. ఈ రెండు విభిన్న రిలీజ్ తేదీలపై ప్రైమ్ ఫోకస్ ప్రొడ్యూసర్ నమిత్ మల్హోత్రా తాజాగా స్పందిస్తూ పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో శుక్రవారం (నవంబర్ 6) రిలీజ్ సెంటిమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే అంతర్జాతీయంగా శుక్రవారం రోజే గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇండియాలో మాత్రం దీపావళి పండుగ శుభదినాన ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడమే తమ మెయిన్ టార్గెట్ అని స్పష్టం చేశారు.
అయితే దీనిపై ఫ్యాన్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండు రోజుల గ్యాప్ అంటే పైరసీ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటున్నారు. ఓవర్సీస్ నుంచి పైరసీ ప్రింట్ బయటకు వస్తే దాని ప్రభావం ఇండియాపై పడుతుందన్నది వాళ్ల ఆందోళనగా కనిపిస్తోంది.
వరల్డ్ సినిమా హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ విజువల్ ఫీస్ట్
దాదాపు రూ.4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మైథలాజికల్ ప్రాజెక్ట్ గ్లోబల్ ప్రమోషన్స్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన ఈ సినిమా ట్రైలర్ కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే 100 కోట్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించి వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.
గ్లోబల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దిగ్గజం సోనీ పిక్చర్స్ భాగస్వామ్యంతో ఏకంగా 50,000 అంతర్జాతీయ స్క్రీన్లలో ఈ సినిమాను ప్రదర్శించడానికి మేకర్స్ భారీ ప్లాన్ చేశారు. ఇండియాలోని స్క్రీన్లతో కలిపి మొత్తం 59,000 థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రాబోతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, హాలీవుడ్ విజువల్ వండర్ 'అవతార్ 2' రికార్డులను కూడా దాటేశేలా కనిపిస్తోంది.
ఆస్కార్ విజేతల మ్యూజిక్.. మైండ్ బ్లాకింగ్ కాస్టింగ్
ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ చరిత్రలోనే మునుపెన్నడూ లేని స్థాయిలో ఏకంగా రెండు భాగాలుగా ఈ విజువల్ సాగాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. మొదటి భాగం నవంబర్ దీపావళికి రిలీజ్ అవుతుండగా, రెండవ భాగం వచ్చే ఏడాది దీపావళి కానుకగా థియేటర్లలోకి రానుంది.
ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్, హాలీవుడ్ లెజెండరీ మ్యూజిక్ కంపోజర్ హన్స్ జిమ్మర్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ హైలైట్గా నిలవనుంది. 'దంగల్' ఫేమ్ నితీష్ తివారీ అద్భుతమైన మేకింగ్తో ఈ ఎపిక్ను ఆవిష్కరిస్తున్నారు.
నటీనటుల విషయానికి వస్తే సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా, అరుణ్ గోవిల్, లారా దత్తా, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, వివేక్ ఒబెరాయ్, కుణాల్ కపూర్ కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 6న, ఇండియాలో నవంబర్ 8న దీపావళి ధమాకాగా వస్తున్న ఈ సినిమా ఇండియన్ సినిమా స్థాయిని గ్లోబల్ లెవెల్లో నెక్ట్స్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More