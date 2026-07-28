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    Ramayana Trailer: బ్రహ్మ ముహూర్తంలో రామాయణ ట్రైలర్.. లాంచ్ ఎప్పుడో చెప్పిన మేకర్స్

    Ramayana Trailer: రామాయణం మూవీ ట్రైలర్ వచ్చేస్తోంది. మేకర్స్ తెలివిగా బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయనుండటం విశేషం. దీంతో చాలా రోజులుగా ఈ ట్రైలర్ కోసం వేచి చూస్తున్న ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూపులు ఫలించనున్నాయి.

    Published on: Jul 28, 2026, 20:38:39 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Ramayana Trailer: ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' (Ramayana) మోస్ట్ అవైటెడ్ ట్రైలర్ డేట్, టైమ్ అఫీషియల్‌గా మేకర్స్ రివీల్ చేశారు. జులై 30న తెల్లవారుజామున 4:15 గంటలకు ఈ విజువల్ స్పెక్టకిల్ ట్రైలర్‌ను గ్లోబల్ వైడ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు ప్రొడ్యూసర్ నమిత్ మల్హోత్రా అత్యంత పవిత్రమైన బ్రహ్మ ముహూర్తం ఖరారు చేశారు. ఈ బిగ్గెస్ట్ అప్‌డేట్ బయటకు రావడంతో పాన్-ఇండియా మూవీ లవర్స్ తో పాటు మెగా ఫ్యాన్స్ ఎగ్జైట్‌మెంట్ పీక్స్‌కు చేరింది.

    Ramayana Trailer: బ్రహ్మ ముహూర్తంలో రామాయణ ట్రైలర్.. లాంచ్ ఎప్పుడో చెప్పిన మేకర్స్
    Ramayana Trailer: బ్రహ్మ ముహూర్తంలో రామాయణ ట్రైలర్.. లాంచ్ ఎప్పుడో చెప్పిన మేకర్స్

    హాలీవుడ్ జెయింట్ ఎంట్రీ.. అందుకే ఆలస్యం

    నిజానికి ఈ 4 నిమిషాల సుదీర్ఘమైన ప్రమోషనల్ ట్రైలర్ కట్ జులై 24నే ఆన్‌లైన్‌లో రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే అంతర్జాతీయ పంపిణీ హక్కులను ప్రముఖ హాలీవుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ సోనీ పిక్చర్స్ (Sony Pictures) హస్తగతం చేసుకోవడంతో ప్లాన్స్ అన్నీ ఒక్కసారిగా మారాయి.

    గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో హాలీవుడ్ సినిమాల రేంజ్‌లో భారీ ఎత్తున ప్రమోషన్లు ప్లాన్ చేయడంలో భాగంగానే ఈ చిన్న ఆలస్యం జరిగినట్లు ప్రొడక్షన్ హౌస్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

    రణ్‌బీర్, సాయి పల్లవి, యశ్ కాంబో

    బాలీవుడ్ వర్సటైల్ యాక్టర్ రణ్‌బీర్ కపూర్ (Ranbir Kapoor) శ్రీరాముడి పాత్రలో నటిస్తుండగా, సౌత్ లేడీ పవర్ హౌస్ సాయి పల్లవి (Sai Pallavi) సీతాదేవిగా అలరించబోతోంది. 'కేజీఎఫ్' (KGF) సిరీస్‌తో పాన్-ఇండియా రికార్డులను తిరగరాసిన కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ (Yash) ఈ సినిమాలో లంకేశ్వరుడు రావణాసురుడిగా పవర్‌ఫుల్ షేడ్స్ ఉన్న రోల్‌లో కనిపించనుండటం బిగ్గెస్ట్ హైలైట్‌గా మారింది.

    వీరితో పాటు హనుమంతుడిగా బాలీవుడ్ మాస్ యాక్షన్ కింగ్ సన్నీ డియోల్, లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే, శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

    'దంగల్' డైరెక్టర్ విజన్.. దివాళి 2026 గ్రాండ్ రిలీజ్!

    ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 2,000 కోట్ల వసూళ్లను సాధించి ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ నెలకొల్పిన 'దంగల్' (Dangal) ఫేమ్ నితేష్ తివారీ ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌ను హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. ఆస్కార్ విన్నర్ వీఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీ 'DNEG' అధినేత నమిత్ మల్హోత్రా ఈ చిత్రాన్ని ఏకంగా రూ. 800 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్‌తో అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తున్నారు.

    ఈ ఏడాది దివాళి (Diwali 2026) కానుకగా థియేటర్లలోకి రాబోతున్న ఈ సినిమా, ప్రపంచ సినిమా వేదికపై మన భారతీయ ఇతిహాస ప్రాశస్త్యాన్ని కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Ramayana Trailer: బ్రహ్మ ముహూర్తంలో రామాయణ ట్రైలర్.. లాంచ్ ఎప్పుడో చెప్పిన మేకర్స్
    Home/Entertainment/Ramayana Trailer: బ్రహ్మ ముహూర్తంలో రామాయణ ట్రైలర్.. లాంచ్ ఎప్పుడో చెప్పిన మేకర్స్
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