OTT Movie: ఓటీటీలోకి రానా నిర్మించిన ఎమోషనల్ డ్రామా.. ఈ వారమే స్ట్రీమింగ్.. ఇంటి కోసం మాస్టర్జీ పోరాటం
OTT Movie: దగ్గుబాటి రానా సమర్పణలో రూపొందిన ప్రతిష్టాత్మక బాలీవుడ్ మూవీ 'లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్' (Last Man in Tower) ఎట్టకేలకు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. మనోజ్ బాజ్పాయ్, బోమన్ ఇరానీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ ఎమోషనల్, ఇంటెన్స్ డ్రామా నవంబర్ 6 నుంచి జీ5 (ZEE5)లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Movie: టాలీవుడ్లోనే కాకుండా పాన్-ఇండియా స్థాయిలో నటుడిగా, నిర్మాతగా తనదైన ముద్ర వేసిన రానా దగ్గుబాటి (Rana Daggubati) నిర్మించిన బాలీవుడ్ మూవీ 'లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్' (Last Man in Tower). స్పిరిట్ మీడియా, గునీత్ డోగ్రా, బెన్ రేఖితో కలిసి రానా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ ఎమోషనల్ సస్పెన్స్ డ్రామా ఇప్పుడు డిజిటల్ వీక్షకులను అలరించేందుకు ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది.
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ జీ5 (ZEE5) ఈ సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ను సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా నవంబర్ 6, 2026 నుంచి ఈ చిత్రం గ్రాండ్గా స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్ స్టోరీ ఏమిటంటే? బుకర్ ప్రైజ్ విన్నర్ నవల ఆధారంగా..
ప్రసిద్ధ రచయిత అరవింద్ అడిగా (Aravind Adiga) రాసిన 'లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్' నవల ఆధారంగా దర్శకుడు బెన్ రేఖి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఒక ఇంటి విలువ కేవలం డబ్బులోనే ఉండదని, దానికి ఎన్నో ఏళ్ల జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాలు ముడిపడి ఉంటాయని చాటిచెప్పే కథాంశమిది.
ముంబై మహానగరంలోని ఒక పురాతన అపార్ట్మెంట్ను రీ-డెవలప్మెంట్ పేరుతో కబ్జా చేయాలని చూసే బిల్డర్కు, తన ఆఖరి శ్వాస వరకు ఆ ఇంటిని వదులుకోవడానికి ఇష్టపడని 'మాస్టర్జీ' (మనోజ్ బాజ్పాయ్) అనే రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయుడికి మధ్య జరిగే పోరాటమే ఈ చిత్ర ముఖ్య నేపథ్యం. సమాజంలో మారుతున్న మానవ సంబంధాలు, డబ్బు కోసం మనుషులు దిగజారే తీరును దర్శకుడు అత్యంత పదునుగా చూపెట్టారు.
పవర్ఫుల్ స్టార్ కాస్ట్.. అద్భుతమైన నటన
ఈ లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్ సినిమాలో బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటులు మనోజ్ బాజ్పాయ్, బోమన్ ఇరానీ మొదటిసారిగా కలిసి నటించడం విశేషం. వీరిద్దరి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు, డ్రామా ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి.
ఈ సినిమాలో మనోజ్ బాజ్పాయ్, బోమన్ ఇరానీతోపాటు దివ్యా దత్తా, సుకాంత్ గోయల్, చందన్ రాయ్ సన్యాల్ తదితరులు కీలక పాత్రలలో ఒదిగిపోయారు. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు గోవింద్ వసంత అందించిన నేపథ్య సంగీతం కథలోని ఉద్వేగాన్ని మరింత ఎలివేట్ చేసింది.
సరికొత్త విమర్శనాత్మక కంటెంట్ను కోరుకునే ఓటీటీ ప్రియులకు, రానా దగ్గుబాటి నిర్మాణంలో వచ్చిన ఈ 'లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్' నవంబర్ 6 నుంచి జీ5లో ఒక మంచి అనుభూతిని అందించబోతోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More