Rashmika Mandanna: అండర్వాటర్లో 8 గంటలు.. నేనేమైనా చేపనా? సెట్స్కు వెళ్లాలంటే వణుకు పుట్టేది: రష్మిక మందన్న
Rashmika Mandanna: ఒక్కో సినిమాతో తన రేంజ్ పెంచుకుంటూ, ఫ్యాన్స్ అభిమానాన్ని రెట్టింపు చేసుకుంటూ దూసుకెళ్తోంది రష్మిక మందన్న. తాజాగా మైసా అంటూ పవర్ ఫుల్ యాక్షన్ తో థియేటర్లకు రాబోతుంది. ఈ మూవీ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా రష్మిక మందన్న కామెంట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Rashmika Mandanna: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న లీడ్ రోల్ లో తెరకెక్కుతున్న భారీ లేడీ ఓరియెంటెడ్ పీరియాడిక్ రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'మైసా' (Mysaa). ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 20) ఈ సినిమా టీజర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా రష్మిక మందన్న స్పీచ్ వైరల్ గా మారింది.
రష్మిక మందన్న యాక్షన్ అవతార్
రష్మిక మందన్న కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న తొలి కంప్లీట్ లేడీ ఓరియెంటెడ్ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ చిత్రం ‘మైసా’. అన్యాయానికి గురైన ఒక గిరిజన మహిళ తిరుగుబాటు నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు రవీందర్ పుల్లే రూపొందిస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని నవంబర్ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీలో రష్మిక పవర్ ఫుల్ యాక్షన్ అవతార్ లో కనిపించనుంది.
సెట్స్ కు వెళ్లాలంటే వణుకు
'మైసా' షూటింగ్ ప్రతిరోజూ ఒక కొత్త సవాలుగా ఉండేదని, సెట్స్కు వెళ్లడానికే తనకు వణుకు పుట్టేదని మైసా టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో రష్మిక సరదాగా వ్యాఖ్యానించింది. కొండ శిఖరాల నుండి దూకడం, పర్వత ప్రాంతాలలో చెప్పులు లేకుండా నడవడమే కాకుండా, రోజుకు దాదాపు 8 గంటల పాటు నీటి అడుగున ఉండి ఫైట్ సీన్స్ చేశానని చెప్పింది.
నేనేమైనా చేపనా?
"ఈత వచ్చు కదా అని అండర్ వాటర్ ఫైట్ తేలిక అనుకున్నాను. కానీ రోజుకు 8 గంటలు నీళ్లలోనే ఉండాలన్నారు. నేనేమైనా చేపనా?" అంటూ రష్మిక నవ్వేసింది. తన లాస్ట్ ఫిల్మ్ 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' సినిమా కోసం తన ఎమోషన్ అంతా ఇస్తే, 'మైసా' కోసం తన లైఫ్నే ఇచ్చేశానని రష్మిక తెలిపింది.
ఇదే సమయంలో తెలంగాణ స్లాంగ్ ఉచ్ఛారణపై వస్తున్న ప్రశ్నలపై స్పందిస్తూ.. "నాకు స్లాంగ్ వ్యత్యాసాలు పెద్దగా తెలీవు.. స్లాంగ్ ఏదైతే ఏంటి, నేను చెప్పే భావం మీకు అర్థమవుతోంది కదా, అయితే సంతోషం!" అని ఎంతో స్పష్టంగా రష్మిక సమాధానమిచ్చింది.
రష్మిక మేకోవర్
ఇవాళ రిలీజైన మైసా టీజర్ వేరే లెవల్ లో ఉంది. ఇందులో రష్మిక మందన్న యాక్షన్ సీక్వెన్స్ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా కోసం ఆమె నిజంగానే ప్రాణం పెట్టింది. రష్మిక మందన్న 'గ్లామర్/క్యూట్' ఇమేజ్ నుంచి 'మైసా' ద్వారా పూర్తిస్థాయి రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ నటిగా మారిందని చెప్పొచ్చు. మైసా మూవీ రష్మిక మందన్న కెరీర్ లోనే టాప్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచే ఛాన్స్ ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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