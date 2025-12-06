Edit Profile
    ఈ వారం ఓటీటీలోని తెలుగు సినిమాలు-ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ నుంచి ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో వరకు-ఓ లుక్కేయండి

    ఎప్పటిలాగే ఈ వారం కూడా ఓటీటీలోకి కొత్త కంటెంట్ వచ్చేసింది. ఇందులో తెలుగు సినిమాలు కూడా అదరగొడుతున్నాయి. వీటిల్లోరష్మిక మందన్న నటించిన 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' నుంచి 'ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో' వరకు డిఫరెంట్ జోనర్ సినిమాలున్నాయి. వీటిపై ఓ లుక్కేయండి.

    Published on: Dec 06, 2025 9:57 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలోకి కొత్త తెలుగు సినిమాలు వచ్చేశాయి. ఇందులో గ్రిప్పింగ్ థ్రిల్లర్లు, బలమైన పాత్రలతో కూడిన కథనాలతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మీరు ఏదైనా గ్రిప్పీ, నాస్టాల్జిక్ లేదా ఎమోషనల్ కథ కోసం చూస్తున్నారా? ఈ వారం తెలుగు ఓటీటీ లిస్ట్ లో విభిన్నమైన కథాంశాల మిశ్రమం ఉంది. రష్మిక మందన్న నటించిన 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' నుంచి 'ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో' వరకు వీటిపై ఓ లుక్కేయండి.

    ఈ వారం ఓటీటీలోని తెలుగు సినిమాలు (X)
    ఈ వారం ఓటీటీలోని తెలుగు సినిమాలు (X)

    ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్

    ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీలో రష్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు. ఇది ఒక సంప్రదాయ ప్రేమకథా చిత్రానికి మించి, ఆధునిక సంబంధాలలోని భావోద్వేగ, మానసిక కోణాలను అన్వేషిస్తుంది. దీనిని ముఖ్యమైన, ధైర్యమైన' కథగా అభివర్ణించారు. అమ్మాయిల, అబ్బాయిల సంబంధాలు ఊపిరాడనీయకుండా ఉండకూడదని ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీ చాటుతుంది. ఈ మూవీలో అను ఇమ్మాన్యుయేల్, రావు రమేష్, రోహిణి కూడా నటించారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో రిలీజైంది.

    ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో

    'ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో' ఒక కామెడీ చిత్రంగా తెరకెక్కింది. ఒక స్థానిక ఫోటోగ్రాఫర్ హై-ప్రొఫైల్ జంట ప్రీ-వెడ్డింగ్ చిత్రీకరణ తర్వాత తన కెమెరా మెమరీ కార్డ్‌ను కోల్పోవడం చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. ఆ తర్వాత జరిగే హాస్య సంఘటనలను ఈ చిత్రంలో చిత్రీకరించారు. తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య, మాస్టర్ రోహన్, నరేంద్ర రవి తదితరులు నటించారు. ఇది జీ5 ఓటీటీలోకి డిసెంబర్ 5న వచ్చింది.

    కరీముల్లా బిర్యానీ పాయింట్ నూతక్కి

    ఈ కథ గోవింద్ అనే పెద్ద మనసున్న, ఇంకా పెద్ద ప్లాన్ ఉన్న వృద్ధుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతని ప్రియమైన స్నేహితురాలు మేరీ తన పుట్టినరోజున అనారోగ్యానికి గురవుతుంది. కానీ ఆమె ఇష్టపడే బిర్యానీ ట్రీట్ ఇవ్వాలని అతను నిశ్చయించుకుంటాడు. చేతిలో డబ్బు దాదాపుగా లేకపోయినా, గోవింద్ తన ఇద్దరు గందరగోళ భాగస్వాములను ఎమాన్, సుభానిలను రంగంలోకి దించుతాడు. ఆ ముగ్గురు తగినంత డబ్బు సంపాదించడానికి ఒక హాస్యభరితమైన చిన్న సాహసయాత్రను ప్రారంభిస్తారు. చైతన్య సగిరాజు, కంచరపాలెం రాజు, శివనారాయణ నరిపేద్ది నటించిన ఈ మూవీ ఈటీవీ విన్ లో ఉంది.

    థామా

    థామా ఒక హారర్ థ్రిల్లర్. ఇందులో బేతాళిగా రష్మిక మందన్న నటించింది. ఇందులో ఒక జర్నలిస్ట్ (ఆయుష్మాన్ ఖురానా) బేతాళుడిగా మారతాడు. రష్మికతో లవ్ లో పడతాడు. వారి 'బ్లడీ లవ్ స్టోరీ' నవాజుద్దీన్‌తో జరిగిన ఘర్షణలో ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ మలుపులతో నిండి ఉంటుంది. ఈ హిందీ సినిమా తెలుగులోనూ రిలీజైంది. డిసెంబర్ 2 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

