    రష్మిక మందన్నా హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే అంటూ బజ్.. కానీ ఓ ట్విస్ట్

    రష్మిక మందన్నా నటించిన తొలి హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ థామా ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ఈ సినిమాను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. అయితే మొదట రెంట్ విధానంలో ఈ సినిమాను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

    Published on: Nov 27, 2025 9:24 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా నటించిన మరో బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ థామా (Thamma). బాక్సాఫీస్ దగ్గర సుమారు రూ.170 కోట్ల వరకూ వసూలు చేసింది. అక్టోబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ.. మొత్తానికి 40 రోజుల తర్వాత ఓటీటీలోకి రానున్నట్లు బజ్ నెలకొంది. మరి ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకోండి.

    రష్మిక మందన్నా హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే అంటూ బజ్.. కానీ ఓ ట్విస్ట్
    రష్మిక మందన్నా హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే అంటూ బజ్.. కానీ ఓ ట్విస్ట్

    థామా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్

    రష్మిక మందన్నా, ఆయుష్మాన్ ఖురానా నటించిన మూవీ థామా. మ్యాడక్ ఫిల్మ్స్ హారర్ కామెడీ ఫ్రాంఛైజీ నుంచి వచ్చిన మరో సినిమా ఇది. అక్టోబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. డిసెంబర్ 2 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి అందుబాటులోకి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    అయితే ఇది ఫ్రీగా కాకుండా రెంట్ విధానంలో రానుంది. దీనికోసం ఏకంగా రూ.400 చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సమాచారం. ఇక డిసెంబర్ 16 నుంచి ప్రైమ్ వీడియో సబ్‌స్క్రైబర్లందరికీ ఫ్రీగా అందుబాటులోకి వస్తుంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

    థామా మూవీ గురించి..

    మ్యాడక్ ఫిల్మ్ యూనివర్స్‌లో భాగంగా సరికొత్తగా వచ్చిన హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ థామా. ఇదివరకు ఈ యూనివర్స్‌లో వచ్చిన స్త్రీ, భేడియా, ముంజ్యా, స్త్రీ 2 సినిమాలు మంచి హిట్ అందుకున్నాయి. థామా వాటి స్థాయిలో కాకపోయినా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరు సక్సెస్ సాధించింది.

    నీరెన్ భట్ కథ రాసిన థామాకు ముంజ్యా డైరెక్టర్ ఆదిత్య సర్పోత్దార్ దర్శకత్వం వహించాడు. దినేష్ విజన్, అమర్ కౌశిక్ నిర్మించిన థామా సినిమాలో రష్మిక మందన్నాతోపాటు ఆయుష్మాన్ ఖురానా, నవాజుద్ధీన్ సిద్ధిఖి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. పరేష్ రావల్ కీలక పాత్రలో కనిపించాడు.

    థామా ఒక రొమాంటిక్ లవ్ హారర్ కామెడీ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ మూవీ. ఇందులో రష్మిక మందన్నా బేతాళి (మనిషి రక్తం తాగే తోడేలు వంటి జాతి)గా నటించింది. బేతాళి అయిన రష్మిక, మనిషి అయిన ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో లవ్ ట్రాక్, హీరో కూడా బేతాళుడులా మారిపోవడం వంటి అంశాలతో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా సినిమాను తెరకెక్కించారు.

    ప్రముఖ ఓటీటీ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఈ థామా ఓటీటీ హక్కులను కొనుగోలు చేసింది. దీనికోసం మ్యాడక్ ఫిల్మ్స్‌తో భారీ మొత్తానికి డీల్ కుదుర్చుకుంది. హిందీతోపాటు తెలుగులో కూడా థామా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

