నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న నటించిన రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' నవంబర్ 7న థియేటర్లలో విడుదలైన విషయం తెలుసు కదా. ఈ సినిమాకు విమర్శకుల నుండి మంచి రివ్యూలు వచ్చినప్పటికీ.. వసూళ్లు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రన్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. అయితే ఓటీటీ డీల్ ద్వారా నిర్మాతలు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్లు సమాచారం.
'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
రష్మిక మందన్నా, దీక్షిత్ శెట్టి నటించిన ది గర్ల్ఫ్రెండ్ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ రూ.14 కోట్లకు దక్కించుకుంది. వుమన్ సెంట్రిక్ మూవీకి ఇది మంచి మొత్తమనే చెప్పాలి. ఇక తాజా సమాచారం ప్రకారం 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' డిసెంబర్ 11 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ విడుదల తేదీ దాదాపు ఖరారైనట్లే.
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ మూవీ గత రెండు సంవత్సరాలుగా నిర్మాణంలో ఉంది. మంచి టాక్తో విడుదలైంది. రష్మిక మందన్న ఒక టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ లో చిక్కుకున్న అమ్మాయి పాత్రను పోషించింది. ఆ బంధం నుంచి ఆమె ఎలా బయటపడింది? యువతులకు ఆమె ఎలాంటి సందేశాన్ని ఇచ్చింది అనేది ఈ సినిమా కథాంశం. ప్రతికూల పాత్రలో నటించిన దీక్షిత్ శెట్టి తన నటనతో మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.
మొదట్లో ఈ సినిమాను ఓటీటీ సిరీస్గా రూపొందించాలని భావించారు. అయితే ప్రధాన పాత్రలో ఒక పెద్ద స్టార్ ఉంటే సినిమా మరింత మంది ప్రేక్షకులకు చేరుతుందని భావించి దీనిని సినిమాగా మార్చారు. మహిళా ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను బాగా ఇష్టపడ్డారు. థియేటర్లలో 'ఏ సెంటర్లు', మల్టీప్లెక్స్లలో బాగా ఆడింది. ఓటీటీలో విడుదలైన తర్వాత సినిమాకు మరింత రీచ్ వస్తుందని, అందరూ తప్పక చూసి ఆదరిస్తారని నిర్మాతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రం గురించి
రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థిని భూమా దేవి (రష్మిక) చుట్టూ తిరుగుతుంది. కాలేజీ హార్ట్ థ్రోబ్ అయిన విక్రమ్ (దీక్షిత్ శెట్టి)తో ప్రేమలో పడిన ఆమె.. క్రమంగా ఒక టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ లో చిక్కుకుంటుంది. ఆ బంధం నుంచి బయటపడటానికి ఆమె చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్యా కొప్పినేని నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో అను ఇమ్మాన్యుయేల్, రావు రమేష్ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
News/Entertainment/రష్మిక మందన్నా ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. భారీ డీల్తో మేకర్స్కు లాభాలు
News/Entertainment/రష్మిక మందన్నా ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. భారీ డీల్తో మేకర్స్కు లాభాలు