    పాత రిలేషన్‌షిప్‌ గురించి ఓపెన్ అయిన రష్మిక.. సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వేరే ఛాయిస్ లేకపోవడంతో.. బాధను విజయ్ దూరం చేశాడంటూ!

    విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న రష్మిక మందన్న తన పాత రిలేషన్ షిప్ గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఛాయిస్ లేని బంధం అని మాట్లాడింది. అలాగే తాను చేయని నొప్పిని విజయ్ ఎలా మాయం చేశాడో కూడా పంచుకుంది. 

    Updated on: Nov 19, 2025 5:54 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఈ సమయంలో తన పాత రిలేషన్ షిప్ గురించి రష్మిక మందన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. వేరే ఛాయిస్ లేక రిలేషన్ షిప్ లో ఉండాల్సి వచ్చిందని చెప్పింది. అంతే కాకుండా తాను చేయని నొప్పిని కూడా విజయ్ మాయం చేశాడని తెలిపింది నేషనల్ క్రష్.

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ
    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ

    రష్మిక రిలేషన్ షిప్

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ తమ ఎంగేజ్‌మెంట్ గురించి మౌనంగా ఉంటున్నారు. అయితే 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' సినిమా ఈవెంట్‌లో ఆమె చేతిని విజయ్ ముద్దాడటం వైరల్ గా మారింది. ఇక రష్మిక విషయానికొస్తే ఆమె తన ప్రస్తుత, గత సంబంధాల గురించి చాలా ఓపెన్ గా మాట్లాడింది. ఒకప్పుడు 'నో ఛాయిస్' (ఎంపిక లేని) సంబంధంలో ఉన్నానని చెప్పింది.

    ఇప్పుడు హ్యాపీగా

    రష్మిక మందన్న గత సంబంధం గురించి యాంకర్ సుమతో ప్రచార వీడియోలో మాట్లాడుతూ.. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాలోని విక్రమ్, దుర్గా, తన పాత్ర భూమా వంటి వ్యక్తులు నిజ జీవితంలో కూడా ఉంటారని పేర్కొంది. తన పాత్రలాగే ఒకప్పుడు తన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ఒక సంబంధంలో ఉన్నట్లు భావించానని ఆమె చెప్పింది.

    “మీరు ఎవరితో ఉండాలనుకుంటున్నారో వారిని ఎంచుకోండి. మీకు ఎంపిక లేకుండా ఒక భాగస్వామితో ఉండే పరిస్థితిలో మీరు ఉండకూడదు. నేను అలా చేశాను. కానీ ఈ రోజు నేను ఒక వ్యక్తితో ఉండాలని ఎంచుకున్నప్పుడు, నేను సంతోషంగా ఉన్నా. ఆ వ్యక్తి హ్యాపీగా ఉన్నాడు. చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉన్నారు” అని రష్మిక చెప్పింది.

    విజయ్ ఉన్నాడు

    నేను కలిగించని బాధను విజయ్ దేవరకొండ ఎలా నయం చేశారనే దానిపై 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' ప్రచారంలో భాగంగా రష్మిక వెల్లడించింది. “అదృష్టవశాత్తూ నేను కలిగించని బాధ నుండి నన్ను నయం చేసిన భాగస్వామి నాకు ఉన్నారు. కాబట్టి భూమాగా, ఆయన నాకు నయం చేయడంలో సహాయం చేశారు. ఈ సినిమా నాకు ఎలాగో ఆయనకు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంది. నేను ఆయనకు ఆ చప్పట్లు కొట్టాలి. ధన్యవాదాలు చెప్పాలి” అని చెప్పింది.

    ట్రోలింగ్ గురించి

    “మీరు ట్రోల్ అవుతున్నప్పుడు, మీకు దాని గురించి తెలుస్తుంది. కానీ ట్రోలింగ్ గురించి పట్టించుకోవద్దని విజయ్ నాకు చెప్తాడు. ఎందుకు అతిగా ఆలోచిస్తున్నావు? ఆయన అసలు దానిని పట్టించుకోనని అంటాడు’’ అని రష్మిక చెప్పింది. రష్మిక గతంలో కన్నడ నటుడు రక్షిత్ శెట్టిని నిశ్చితార్థం చేసుకుంది. కానీ ఆమె 2018లో ఆ నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసుకుంది.

    విజయ్ తో సినిమాలు

    రష్మిక, విజయ్ కలిసి 'గీత గోవిందం' (2018), 'డియర్ కామ్రేడ్' (2019) చిత్రాలలో నటించారు. వారు ఎప్పుడు డేటింగ్ ప్రారంభించారో తెలియదు, కానీ ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్‌లో ఎంగేజ్మంట్ చేసుకున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వివాహం చేసుకోబోతున్నారు.

