Cocktail 2 trailer: రష్మిక మందన్నా బోల్డ్ బాలీవుడ్ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్.. ఈ క్రేజీ లవ్ ట్రయాంగిల్ చూసి తీరాల్సిందే
Cocktail 2 trailer: బాలీవుడ్లో క్లాసిక్ రొమాంటిక్ డ్రామాగా నిలిచిన 'కాక్టెయిల్' మూవీకి సీక్వెల్గా వస్తున్న 'కాక్టెయిల్ 2' అఫీషియల్ ట్రైలర్ రిలీజైంది. షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక మందన్నల మధ్య సాగే ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీగా డైరెక్టర్ హోమీ అడజానియా దీన్ని తెరకెక్కించారు.
Cocktail 2 trailer: బాలీవుడ్ ఆడియన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న మోస్ట్ లవ్డ్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'కాక్టెయిల్' (2012) విడుదలై 14 ఏళ్లకు పైనే దాటింది. ఇప్పుడు ఆ మ్యాజిక్ను మళ్లీ రిపీట్ చేయడానికి డైరెక్టర్ హోమీ అడజానియా 'కాక్టెయిల్ 2' (Cocktail 2) తో మన ముందుకు వస్తున్నారు.
తాజాగా రిలీజైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ యూత్ను విపరీతంగా అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నల క్రేజీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ లవ్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా ట్రైలర్ ఇంటర్నెట్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
Cocktail 2 Trailer Breakdown | బంధాలు.. స్నేహం.. ప్రేమ
కాక్టెయిల్ 2 మూవీ ట్రైలర్ స్టార్టింగ్లో హీరో షాహిద్ కపూర్ రిలేషన్షిప్స్, లవ్ గురించి చెప్పే ఇంట్రెస్టింగ్ వాయిస్ ఓవర్ మనల్ని వెంటనే స్టోరీలోకి తీసుకెళ్తుంది.
"ఏదైనా బంధం కొత్తగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. కొత్త ఫ్రెండ్స్ స్టోరీలు వినడానికి బాగుంటాయి.. కానీ పాత స్నేహితుల అవే కథలు విని విని మనకు బోర్ కొడుతుంది. అయితే ప్రేమ అనేది ఒక చిరిగిన టీ-షర్ట్ లాంటిది.. అందులో రెండు రాత్రులు హాయిగా నిద్రపోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ ప్రేమ కాస్త స్నేహంగా మారుతుందో, లేదా స్నేహంలోకి ప్రేమ ఎంట్రీ ఇస్తుందో.. అప్పుడు ఆ గందరగోళం నుంచి బయటపడటానికి ఒకే ఒక దారి ఉంటుంది.." అని షాహిద్ అంటుండగా.. కృతి సనన్ మధ్యలో ఎంట్రీ ఇచ్చి "లైక్ ఎ త్రీసమ్?" (Like a threesome?) అంటూ ఫన్నీగా అడగడం ఈ ట్రైలర్కే హైలైట్గా నిలిచింది.
ఆ తర్వాత కథ ఇటలీలోని బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లకు షిఫ్ట్ అవుతుంది. అక్కడ ఈ ముగ్గురూ కలిసి సరదాగా గడుపుతుంటారు. షాహిద్, రష్మిక మందన్న మధ్య రొమాంటిక్ లవ్ ట్రాక్ నడుస్తుండగా.. షాహిద్కు క్లోజ్ ఫ్రెండ్గా ఉన్న కృతి సనన్ మెల్లగా అతనిపై ఫీలింగ్స్ పెంచుకుంటుంది. ఇది వాళ్ల ముగ్గురి మధ్య ఎలాంటి జగడాలకు దారితీసింది? చివరికి షాహిద్ ఎవరిని తన లైఫ్ పార్టనర్ గా ఎంచుకున్నాడు? అనేది ఈ సినిమా అసలు కథ.
ఒరిజినల్ మ్యాజిక్.. నోస్టాల్జియా ఫీలింగ్స్
ఈ సీక్వెల్ ట్రైలర్లో ఒరిజినల్ సినిమాలోని సూపర్ హిట్ సాంగ్ 'తుమ్ హీ హో బంధు' (Tum Hi Ho Bandhu) బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ను వాడి పాత జ్ఞాపకాలను మళ్లీ గుర్తుచేశారు.
ఈ నోస్టాల్జియా టచ్ ఫ్యాన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. "షాహిద్ + కృతి + రష్మిక = ఫైర్", "చాక్లెట్ బాయ్ ఈజ్ బ్యాక్" అంటూ నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ తో హోరెత్తిస్తున్నారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
పాత కల్ట్ క్లాసిక్స్కు సీక్వెల్స్ తీయడం ఎప్పుడూ పెద్ద ఛాలెంజ్. అప్పట్లో దీపికా పదుకోన్ కెరీర్ను 'కాక్టెయిల్' టర్న్ చేసినట్లే, ఇప్పుడు రష్మిక మందన్నకు బాలీవుడ్లో ఈ మూవీ ఒక సాలిడ్ బేస్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సౌత్ హీరోయిన్స్ ని ఇలాంటి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ లోకి తీసుకోవడం పాన్ ఇండియా రీచ్ పెంచుతుంది.
దినేష్ విజన్, లవ్ రంజన్ లాంటి బడా ప్రొడ్యూసర్స్ బ్యాకింగ్ ఉండటం ఈ సినిమాకు పెద్ద అడ్వాంటేజ్. జూన్ 19న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానున్న ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి కలెక్షన్స్ రాబడుతుందో చూడాలి.
People Also Ask (FAQs)
'కాక్టెయిల్ 2' సినిమాలో కొత్తగా జాయిన్ అయిన సౌత్ హీరోయిన్ ఎవరు?
టాలీవుడ్ నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ఈ బాలీవుడ్ సీక్వెల్లో షాహిద్ కపూర్ సరసన ఒక కీలకమైన, బోల్డ్ పాత్రలో నటించారు.
ఈ కాక్టెయిల్ 2 చిత్రానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు?
ఒరిజినల్ పార్ట్కు అద్భుతమైన చార్ట్బస్టర్ ఆల్బమ్ ఇచ్చిన స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రీతమ్ ఈ సీక్వెల్కు కూడా అదిరిపోయే సంగీతాన్ని సమకూర్చారు.
మొదటి 'కాక్టెయిల్' సినిమా ఎప్పుడు రిలీజైంది, దాని బడ్జెట్ ఎంత?
మొదటి పార్ట్ 2012లో విడుదలైంది. సుమారు రూ. 45 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఆ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 121 కోట్ల భారీ వసూళ్లను సాధించి కమర్షియల్ గా పెద్ద విజయం నమోదు చేసింది.
