హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్న సాహసం.. ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్ కోసం కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకుంటానంటూ..
Rashmika Mandanna: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన, సవాలుతో కూడిన పాత్రను పోషించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. భారతరత్న ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్లో ఆమె నటించనున్నారు. ఈ పాత్రకు న్యాయం చేసేందుకు కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకోబోతున్నానని రష్మిక తాజాగా వెల్లడించారు.
Rashmika Mandanna: 'పుష్ప', 'యానిమల్', 'ఛావా' వంటి పాన్ ఇండియా బ్లాక్బస్టర్లతో నేషనల్ క్రష్గా వెలుగొందుతున్న స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న ఇప్పుడు తన నటనా జీవితంలోనే అతిపెద్ద సవాల్ను స్వీకరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. భారతీయ సంగీత ప్రపంచంలో లెజెండరీ సింగర్, 'భారతరత్న' పురస్కార గ్రహీత దివంగత ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కనున్న బయోపిక్లో రష్మిక టైటిల్ రోల్ పోషించనున్నారు.
టాలీవుడ్ ప్రతిభావంతుడైన దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో, రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీత సారథ్యంలో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం రూపొందనుంది.
"ఇంట్లో కనీసం హమ్ కూడా చేయని నేను.. కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకుంటా!"
తన తదుపరి చిత్రం 'మైసా' (Mysaa) విడుదల వాయిదా పడిన నేపథ్యంలో, తాజాగా ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ ప్రేమ యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో రష్మిక ఈ బయోపిక్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.
“ఇది నాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన సినిమా. దీని గురించి ఎంతవరకు మాట్లాడాలో తెలియక కొంచెం భయంగా ఉంది. ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి గారి పాత్రలో కేవలం నటించినట్లు కాకుండా, ఆ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేయడానికి నేను కర్ణాటక సంగీతం (Carnatic Music) నేర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను” అని రష్మిక తెలిపారు.
“నిజం చెప్పాలంటే పాటలు పాడటం అనేది నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడూ చేయని పని. కనీసం ఇంట్లో సరదాగా హమ్ కూడా చేయను. అలాంటి నాకు సాక్షాత్తూ ఎం.ఎస్. అమ్మ పాత్రలో నటించే అదృష్టం దక్కింది. ఆమే నన్ను ఈ పాత్ర కోసం ఎంచుకున్నారని నమ్ముతున్నాను” అని రష్మిక భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
"మొదట భయపడ్డాను.. కానీ నాలోని ఆశయం నన్ను నడిపించింది"
ఈ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు తన మనసులో కలిగిన భావాలను రష్మిక నిజాయితీగా బయటపెట్టారు. “మొదట ఈ కథ నా వద్దకు వచ్చినప్పుడు, ఇంతటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి పాత్రను పోషించే స్థాయి నాకు లేదని చెప్పాను. కానీ ఆమె జీవిత చరిత్ర ఎంతో అందమైనది, నేటి తరం యువతకు తప్పకుండా తెలియజేయాల్సిన కథ. నాలోని నటి ఆ సవాల్ను స్వీకరించాలని కోరుకుంది. సంగీతం అనే ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నందుకు నాకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంది. ఇది అద్భుతంగా వస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ, నా శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తాను” అని రష్మిక స్పష్టం చేశారు.
నానితో 'జెర్సీ', విజయ్ దేవరకొండతో 'కింగ్డమ్' వంటి ఎమోషనల్ చిత్రాలను తెరకెక్కించిన గౌతమ్ తిన్ననూరి ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత హృద్యంగా మలచనున్నారు.
ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి ఘన కీర్తి.. భారతరత్న తొలి గాయని
1916 సెప్టెంబర్ 16న తమిళనాడులోని మధురైలో జన్మించిన మధురై షణ్ముఖవడివు సుబ్బులక్ష్మి (ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి), దాదాపు ఏడు దశాబ్దాల పాటు తన గాన మాధుర్యంతో ప్రపంచాన్ని మంత్రముగ్ధులను చేశారు. దక్షిణ భారతదేశపు శాస్త్రీయ కర్ణాటక సంగీతానికి ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చిన ఆమె, అన్నమాచార్య కీర్తనలు, 'నాగేంద్ర హారాయ' వంటి శివ పంచాక్షరి స్తోత్రాలు, 'సుప్రభాతం' వంటి భక్తి గీతాలను అజరామరం చేశారు.
భారతదేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం 'భారతరత్న' (1998లో..) అందుకున్న మొట్టమొదటి సంగీత విద్వాంసురాలిగా, అలాగే ప్రతిష్ఠాత్మక రామన్ మెగసెసే అవార్డు పొందిన తొలి భారతీయ సంగీతకారిణిగా ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి చరిత్ర సృష్టించారు. అలాంటి లెజెండరీ గాయని పాత్రలో రష్మిక ఎలా ఒదిగిపోతారో చూడాలని సినీ ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.