Mysaa Postpone: రష్మిక మందన్న ఫ్యాన్స్ హార్ట్ బ్రేక్.. మైసా మూవీ రిలీజ్ వాయిదా.. అసలు కారణం ఇదే!
Mysaa Release Postponed: రష్మిక మందన్న ఫ్యాన్స్ కు బిగ్ షాక్. ఈ నేషనల్ క్రష్ అభిమానులకు హార్ట్ బ్రేక్! వరుసగా టీజర్, ట్రైలర్, సాంగ్స్ తో హైప్ పెంచేసిన మైసా మూవీ థియేట్రికల్ రిలీజ్ వాయిదా పడింది. నవంబర్ 27న రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ సినిమా పోస్ట్ పోన్ అయింది. అసలు కారణం ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
Mysaa Release Postponed: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న లీడ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్న మూవీ ‘మైసా’. ఈ సర్వైవల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ పై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ సినిమాను నవంబర్ 27న రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ఎప్పటి నుంచో ప్రకటిస్తూ వచ్చారు. కానీ రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడ్డ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు.
మైసా రిలీజ్ పోస్ట్ పోన్
రష్మిక మందన్న మూవీ ‘మైసా’ రిలీజ్ ను పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ఇవాళ (నవంబర్ 22) ప్రకటించారు. నవంబర్ 27న ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయకలేకపోతున్నామని, మూవీని వాయిదా వేస్తున్నామని అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు. అందుకు గల కారణాన్ని కూడా మేకర్స్ చెప్పుకొచ్చారు.
వాయిదాపై మేకర్స్ ఏం చెప్పారంటే?
మైసా మూవీ రిలీజ్ ను వాయిదా వేయడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని ప్రొడ్యూసర్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా అద్భుతమైన సాంకేతిక ప్రమాణాలతో సరికొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోందని, ఈ వారం విడుదలైన చిత్రాలు సైతం అత్యుత్తమ నిర్మాణ విలువలు, సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని కనబరుస్తున్నాయని నిర్మాతలు పేర్కొన్నారు.
అదే స్థాయిలో ‘మైసా’ చిత్రాన్ని కూడా సాంకేతికంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో, ప్రేక్షకులకు ఒక గొప్ప బిగ్ స్క్రీన్ అనుభూతిని అందించేలా తీర్చిదిద్దాలని తాము భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సినిమా క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా, అనుకున్న స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతోనే నవంబర్ 27 రిలీజ్ను వాయిదా వేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అతి త్వరలోనే కొత్త రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటిస్తామని అభిమానులకు హామీ ఇచ్చారు.
అసలు కారణం ఇదేనా?
టెక్నికల్ పరంగా మైసా మూవీని మరింత బెటర్ గా రెడీ చేసేందుకు రిలీజ్ వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రొడ్యూసర్లు ప్రకటించారు. కానీ అసలు కారణం వేరే ఉందనే టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా సెన్సార్ బోర్డు కొత్తగా సవరించిన నిబంధనలు, మూవీ రీ రికార్డింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల ఆలస్యంగా కారణంగా మైసాను పోస్ట్ పోన్ చేశారని సమాచారం.
ఇక ఏపీలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని మైసాను వాయిదా వేశారని టాక్. నవంబర్ 26, 29, డిసెంబర్ 2 తేదీల్లో ఏపీలో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. నవంబర్ 27న మైసాను రిలీజ్ చేస్తే ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందని మేకర్స్ భావించినట్లు తెలిసింది.
ఫ్యాన్స్ కు హార్ట్ బ్రేక్
కారణాలు ఏవైనా కూడా మైసా మూవీ రిలీజ్ పోస్ట్ పోన్ తో రష్మిక మందన్న ఫ్యాన్స్ కు హార్ట్ బ్రేక్ అయింది. ఇది ఊహించలేదని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో హార్ట్ బ్రేక్ ఎమోజీలను కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. గోండు మహిళగా రష్మిక మందన్న నటిస్తున్న మైసా సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్ పై త్వరలోనే క్లారిటీ వచ్చే అవకాశముంది.
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