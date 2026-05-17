Tara Sutaria Toxic: టాక్సిక్ మూవీ పోస్ట్ పోన్ పై నోరు విప్పిన తారా సుతారియా..ఆలస్యానికి కారణం.. హీరోయిన్ కామెంట్లు వైరల్
Tara Sutaria Toxic: కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యష్ హీరోగా నటిస్తున్న టాక్సిక్ రిలీజ్ పోస్ట్ పోన్ పై హీరోయిన్ తారా సుతారియా స్పందించింది. ఈ మూవీ వాయిదాపై ఆమె ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేసింది.
Tara Sutaria Toxic: కన్నడ స్టార్ హీరో, గ్లోబల్ ఐకాన్ యష్ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ 'టాక్సిక్'. ఈ చిత్రం విడుదల కోసం సినిమా ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా అనుకున్న సమయానికి రాకుండా వరుసగా వాయిదా పడుతుండటం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తోంది. దీనిపై తాజాగా హీరోయిన్ తారా సుతారియా చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.
టాక్సిక్ వాయిదా
మొదటగా మార్చి 19న విడుదల కావాల్సిన టాక్సిక్ చిత్రం.. మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా జూన్ 4వ తేదీకి మారింది. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ నెలలో హీరో యష్ స్వయంగా ఈ సినిమా మరింత ఆలస్యం కానుందని స్పష్టం చేశాడు. సినిమా షూటింగ్ దాదాపు పూర్తయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలను కుదుర్చుకోవడంపైనే ప్రస్తుతం చిత్రబృందం దృష్టి పెట్టిందని ఆయన వెల్లడించాడు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా, అనుకున్న రేంజ్లో దీనిని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువెళ్లడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు యష్ పేర్కొన్నాడు.
తారా సుతారియా కామెంట్లు
టాక్సిక్ మూవీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న బాలీవుడ్ నటి తారా సుతారియా సినిమా ఆలస్యం కావడంపై తొలిసారి స్పందించింది. ఈ బ్రేక్ గురించి ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకుంది.
"నాకు ఓపిక ఎక్కువ. సినిమా వెంటనే విడుదల కాకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి అని నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించను. నేను ఎప్పుడూ బిగ్గర్ పిక్చర్ మాత్రమే చూస్తాను. ఒక నటిగా ఈ సినిమా కేవలం నాది మాత్రమే అని అనుకోలేను. ఇది సినిమా కోసం రాత్రింబవళ్లు కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరి సొత్తు" అని తారా 'ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియా'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొంది.
బలమైన కారణాలు
"ఒక నటిగా నా బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహించడమే నా పని. అంతకు మించి నిర్మాతలకు, దర్శకులకు ఉన్నంత లోతైన అవగాహన, మార్కెట్ లెక్కలు నాకు తెలియకపోవచ్చు. సినిమా వాయిదా పడటం వెనుక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ కారణాలు ఖచ్చితంగా సరైనవే అని నేను నమ్ముతున్నాను. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను చూడటానికి ఎంత ఆత్రుతగా ఉన్నారో నేను అర్థం చేసుకోగలను.
నిజానికి నేను కూడా అలాగే ఎదురుచూస్తున్నాను. కానీ, ఈ నిరీక్షణ సినిమాకు మరింత మేలు చేస్తుందని నా నమ్మకం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'టాక్సిక్' చిత్రానికి దక్కాల్సిన అద్భుతమైన ఆదరణ కోసం ఈ సమయం అవసరం. ఈ నిరీక్షణకు తగ్గ ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా దక్కుతుంది" అని తారా సుతారియా ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.
టాక్సిక్ గురించి
'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' అనే విభిన్నమైన టైటిల్తో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి గీతూ మోహన్ దాస్ కథ అందించడంతో పాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో యష్ సరసన కియారా అద్వానీ, నయనతార, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా వంటిక హీరోయిన్లు నటిస్తున్నారు. అయితే, ఈ సినిమా మొదటి టీజర్ విడుదలైనప్పుడు కొన్ని వివాదాలు కూడా చుట్టుముట్టాయి. అందులోని కొన్ని సన్నివేశాలు తీవ్ర అభ్యంతరకరంగా, అసభ్యంగా ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తిన సంగతి తెలిసిందే.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.