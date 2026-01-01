Edit Profile
    విజయ్ దేవ‌ర‌కొండ‌కు ర‌ష్మిక టైట్ హ‌గ్‌- రొమాంటిక్ పిక్ వైర‌ల్‌- పెళ్లి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నామంటూ ఫ్యాన్స్‌

    లవ్ బర్డ్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న రోమ్ లో విహరిస్తున్నారు. న్యూ ఇయర్ 2026 సందర్భంగా రష్మిక షేర్ చేసిన ఓ రొమాంటిక్ పిక్ తెగ వైరల్ గా మారింది. ఇందులో విజయ్ ను రష్మిక గట్టిగా వెనక నుంచి హత్తుకుంది. దీంతో పెళ్లి కోసం వెయిటింట్ అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

    Published on: Jan 01, 2026 1:01 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    టాలీవుడ్ వైరల్ జోడీ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ త్వరలో పెళ్లితో ఒకటి కాబోతున్నారు. ఈ లవ్ బర్డ్స్ న్యూ ఇయర్ 2026 సెలబ్రేషన్స్ కోసం రోమ్ కు వెళ్లారు. అక్కడి వెకేషన్ పిక్స్ ను ఈ జంట సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇందులో ఒక రొమాంటిక్ పిక్ తెగ వైరల్ గా మారింది. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండను రష్మిక మందన్న వెనుక నుంచి హగ్ చేసుకుంది.

    విజయ్ ను వెనకాల నుంచి హగ్ చేసుకున్న రష్మిక
    విజయ్ ను వెనకాల నుంచి హగ్ చేసుకున్న రష్మిక

    విజయ్, రష్మిక రొమాంటిక్ పిక్

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ఈ సంవత్సరం రోమ్ లో కొత్త సంవత్సర వేడుకలు మోగించడంతో అభిమానులలో ఉత్సాహం పెరిగింది. విజయ్ ఇటీవల వెకేషన్ చిత్రాలను పంచుకున్నారు. రష్మిక పోస్ట్ లో ఒక ఫొటో చూసి ఫ్యాన్స్ థ్రిల్ అయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఇది తెగ వైరల్ గా మారింది.

    టైట్ హగ్

    వైరల్ గా మారిన ఫొటోలో విజయ్ దేవరకొండకు రష్మిక మందన్న వెనకాల నుంచి టైట్ హగ్ ఇస్తున్నట్లు ఉంది. అప్పుడు విజయ్ నవ్వుతున్నాడు. మొదటి కొన్ని చిత్రాలలో విజయ్ ఐకానిక్ స్మారక చిహ్నాల ముందు పోజులిచ్చాడు. అతను రైలులో కూర్చున్నప్పుడు స్వాగ్ ను వెదజల్లాడు. ఇది నిజంగా అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఒక చిత్రంలో విజయ్ కెమెరాకు పోజులిచ్చాడు. అతని వెనుక రష్మిక నిలబడి ఉంది.

    విజయ్ పోస్ట్

    ఈ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ విజయ్.. 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ మై డార్లింగ్ లవ్స్. మనమందరం కలిసి ఎదగుదాం, గొప్ప జ్ఞాపకాలు పోగు చేసుకుందాం. గొప్ప పనులు చేద్దాం, ప్రేమ, ఉల్లాసం, జీవితాన్ని వ్యాప్తి చేద్దాం. మీ అందరికీ అతిపెద్ద ముద్దులు, కౌగిలింతలు" అని విజయ్ రాసుకొచ్చాడు. ఈ చిత్రాలు తక్షణమే ఇంటర్నెట్ లో సంచలనం సృష్టించాయి.

    ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్

    విజయ్, రష్మిక ఫొటోలకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. "చివరి స్లైడ్ లో వెనుక కౌగిలింత-అందమైనది" అని ఓ ఫ్యాన్ రాసుకొచ్చాడు. మరొకరు 'రౌడీ జనార్దన్ రొమాంటిక్ మారిన ఆరో ఫొటో’’ అని పేర్కొన్నారు. "రష్మిక నుండి వచ్చిన ఆ వెనుక కౌగిలింత అందరినీ నవ్విస్తుంది" అని మరో నెటిజన్ చెప్పుకొచ్చాడు. "మీ ఇద్దరినీ వివాహ చిత్రాలలో చూడటానికి వేచి ఉండలేను" అని మరో యూజర్ రాశారు.

    రిలేషన్ షిప్

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ 2018 హిట్ చిత్రం గీత గోవిందం కోసం తొలిసారి కలిసి చేశారు. వారి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ హృదయాలను గెలుచుకుంది. తరువాత వారు 2019 చిత్రం డియర్ కామ్రేడ్ కోసం తిరిగి కలిశారు. ఇది తెరపై జంటగా వారి ప్రజాదరణను మరింత బలోపేతం చేసింది. ఇద్దరి డేటింగ్ గురించి పుకార్లు 2020 నుండి చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అక్టోబర్ 2025 లో ఇద్దరూ ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఈ జంట ఫిబ్రవరి 26, 2026 న ఉదయపూర్ లో వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు తెలిసింది.

