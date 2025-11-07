టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా త్వరలో పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారు. వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన సన్నాహాలు ఇప్పటికే జోరుగా మొదలయ్యాయని తాజాగా విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. రష్మిక మందన్న ఒక 'గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్' కోసం అనువైన వేదికలను వెతకడానికి రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్కు వెళ్లింది.
ఉదయ్పూర్లో రష్మిక పెళ్లి ఏర్పాట్లు
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ఎంగేజ్మెంట్ ఈ మధ్యే జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఇక పెళ్లి పనులు కూడా మొదలయ్యాయి. విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం పెళ్లి వేదికల అన్వేషణలో భాగంగా రష్మిక ఇటీవల ఉదయ్పూర్కు ఒక చిన్న ట్రిప్ వేసింది. తన జీవితంలో అతిపెద్ద ఈవెంట్కు అన్ని ఏర్పాట్లు కచ్చితంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి ఈ నటి స్వయంగా ఆ పనులు చూసుకుంటోంది.
“రష్మిక ఉదయ్పూర్లో అనువైన వేదికల కోసం వెతకడానికి వెళ్లడం నిజం. ఆమె మూడు రోజులు అక్కడే ఉండి, ఆ నగరంలో ఉన్న లొకేషన్లు, రాజభవనం లాంటి రిసార్ట్లను పూర్తిగా చూశారు. ఉదయ్పూర్ దాని ప్యాలెస్ రిసార్ట్లు, సరస్సులకు చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. విజయ్తో తన శాశ్వత బంధాన్ని అక్కడ పదిలం చేసుకోవడానికి ఈ నగరం సరైనదని రష్మిక భావిస్తోంది” అని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఈ జంట వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకోనున్నారని అనేక రిపోర్టులు వెల్లడించినప్పటికీ.. ఉదయ్పూర్లో ఇంకా ఎలాంటి బుకింగ్లు జరగలేదని అంతర్గత వర్గాలు తెలిపాయి. “రష్మిక అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటోంది. ఉదయ్పూర్ కచ్చితంగా ఆమె ఆలోచనలో ఉంది. కానీ బుకింగ్ల గురించి మాత్రం ఇంకా స్పష్టత లేదు” అని ఆ వర్గాలు జోడించాయి.
మరోవైపు విజయ్ దేవరకొండకు సన్నిహితంగా ఉండే ఒక సోర్స్ చెప్పినట్లుగా.. "ఈ జంట వచ్చే ఏడాది వివాహం చేసుకోవడానికి నిజంగానే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు" అని ఇండియా టుడే పేర్కొంది. ఈ పెళ్లి దక్షిణ భారతీయ, రాజస్థానీ సంప్రదాయాల కలయికతో జరగనుందని కూడా తెలుస్తోంది. ఈ వేడుక కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యేలా పూర్తిగా ప్రైవేట్ గా ఉండనుంది.
రష్మిక, విజయ్ల గురించి మరిన్ని వివరాలు
రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 3న హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఈ జంట అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినా లేదా ఆ ఫొటోలు పంచుకోకపోయినా, విజయ్ టీమ్ ఈ నిశ్చితార్థాన్ని ధృవీకరించింది. అలాగే వారు ఫిబ్రవరి 2026లో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని కూడా అతని టీమ్ స్పష్టం చేసింది.
'గీత గోవిందం' (2018), 'డియర్ కామ్రేడ్' (2019) సినిమాలలో కలిసి నటించినప్పటి నుండి ఈ ఇద్దరి మధ్య డేటింగ్ పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. రష్మిక, విజయ్ తరచుగా కలిసి కనిపించారు. ఆగస్టులో వారు న్యూయార్క్లో జరిగిన 43వ ఇండియా డే పరేడ్లో పాల్గొన్నారు. చాలా మంది అభిమానులు వీరిద్దరూ ఒకే చోటు నుంచి వెకేషన్ ఫొటోలను పంచుకోవడం గమనించారు. ఇది వారి రిలేషన్షిప్ పుకార్లకు మరింత బలం చేకూర్చింది. 2024లో వారు తాము సింగిల్ కాదని ధృవీకరించినప్పటికీ, తమ భాగస్వాముల పేర్లను మాత్రం చెప్పడానికి నిరాకరించారు.
News/Entertainment/పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టిన రష్మిక మందన్నా.. విజయ్తో ఏడడుగులు వేయడం కోసం వేదిక వెతికే పనిలో నేషనల్ క్రష్
News/Entertainment/పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టిన రష్మిక మందన్నా.. విజయ్తో ఏడడుగులు వేయడం కోసం వేదిక వెతికే పనిలో నేషనల్ క్రష్