Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి ఓ సూపర్ రొమాంటిక్ మెలోడీ.. అదిరిపోయే లొకేషన్లు.. డింపుల్ అందాలు

    రవితేజ, డింపుల్ హయతి లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ వచ్చేసింది. ఇదొక రొమాంటిక్ మెలోడీ. అదిరిపోయే లొకేషన్లు, చీరల్లో డింపుల్ అందాలతో ఈ పాట సాగిపోయింది.

    Published on: Dec 10, 2025 6:33 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మాస్ మహారాజ రవితేజ ఈసారి సంక్రాంతికి వస్తున్న విషయం తెలుసు కదా. చాలా రోజులుగా ఓ హిట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న అతడు భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అనే వెరైటీ టైటిల్ తో వస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ ఆశలే పెట్టుకున్నాడు. మూవీ టీమ్ ప్రమోషన్లు మొదలుపెట్టింది. ఈ మధ్యే ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ చేయగా.. బుధవారం (డిసెంబర్ 10) అద్దం ముందు నిలబడి అంటూ సాగే సెకండ్ సింగిల్ రిలీజ్ చేశారు.

    రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి ఓ సూపర్ రొమాంటిక్ మెలోడీ.. అదిరిపోయే లొకేషన్లు.. డింపుల్ అందాలు
    రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి ఓ సూపర్ రొమాంటిక్ మెలోడీ.. అదిరిపోయే లొకేషన్లు.. డింపుల్ అందాలు

    అద్దం ముందు నిలబడి సాంగ్

    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీలోని లీడ్ రోల్స్ రవితేజ, డింపుల్ హయతి మధ్య సాగే రొమాంటిక్ మెలోడీ అద్దం ముందు నిలబడి వచ్చేసింది. యూరప్ లోని అదిరిపోయే లొకేషన్లలో ఈ పాటను చిత్రీకరించారు. ఈ లిరికల్ వీడియోలో షూటింగ్ కు సంబంధించిన విజువల్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఇందులో రవితేజ, డింపుల్ మధ్య రొమాంటిక్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి.

    ఈ పాటను చంద్రబోస్ రాయగా.. భీమ్స్ సీసిరోలియో మ్యూజిక్ అందించాడు. ఇక శ్రేయా ఘోషాల్, కపిల్ కపిలన్ పాడారు. శేఖర్ వీజే కొరియోగ్రఫీ చేశాడు. ఇదే మూవీ నుంచి ఈ మధ్యే బెల్లా బెల్లా అనే ఫస్ట్ సింగిల్ కూడా వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

    భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ గురించి..

    వరుస ఫ్లాపులతో సతమతమవుతున్న రవితేజ ఈసారి సంక్రాంతికి ఈ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అనే సినిమాతో వస్తున్నాడు. అయితే దీనికి ది రాజా సాబ్, మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమాల రూపంలో గట్టి పోటీయే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అతడు ఏం చేస్తాడన్నది చూడాలి.

    రవితేజతోపాటు ఆశికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన మూవీ ఈ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. ఈ సినిమాను కిశోర్ తిరుమల డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నాడు. ఇందులో ఇద్దరు భామల మధ్య నలిగిపోయే పాత్రలో రవితేజ కనిపిస్తున్నాడు. ఈ మధ్యే మాస్ జాతర రూపంలో అతనికి గట్టి దెబ్బ తగిలింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ డిఫరెంట్ టైటిల్ తో వస్తున్న మూవీ అతన్ని ఏమేర ఆదుకుంటుందో చూడాలి.

    News/Entertainment/రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి ఓ సూపర్ రొమాంటిక్ మెలోడీ.. అదిరిపోయే లొకేషన్లు.. డింపుల్ అందాలు
    News/Entertainment/రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి ఓ సూపర్ రొమాంటిక్ మెలోడీ.. అదిరిపోయే లొకేషన్లు.. డింపుల్ అందాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes