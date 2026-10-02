Horror Thriller: రవితేజ మూవీకి క్రేజీ టైటిల్.. నెక్ట్స్ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్.. ఇరుముడి సక్సెస్తో మాస్ మహారాజా దూకుడు
Horror Thriller: రవితేజ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీకి క్రేజీ టైటిల్ పెట్టినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం మేరకు ఈ మూవీకి తులాభారం అనే టైటిల్ అనుకుంటున్నారట. త్వరలోనే అధికారిక సమాచారం బయటకు రానుంది.
Horror Thriller: మాస్ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja), డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లతో మూవీస్ తెరకెక్కించే డైరెక్టర్ వివేక్ ఆత్రేయ (Vivek Athreya) కాంబినేషన్లో రాబోతున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఒక అప్డేట్ టాలీవుడ్లో వైరల్ అవుతోంది. రీసెంట్గా వచ్చిన 'ఇరుముడి' సినిమా విజయం కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాల వైపు అందరి దృష్టి మరల్చగా.. ఈ మాస్-క్లాస్ కాంబో తీయబోయే కొత్త సినిమాకు 'తులాభారం' (Thulabharam) అనే డిఫరెంట్ టైటిల్ను మేకర్స్ పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో గట్టి టాక్ వినిపిస్తోంది.
హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్గా రవితేజ రూట్ ఛేంజ్
సాధారణంగా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే రవితేజ.. ఈసారి రూట్ మార్చి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ కథను ఓకే చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గత కొంతకాలంగా తెలుగు బాక్సాఫీస్ దగ్గర హారర్ కామెడీ జానర్కు భారీ ఆదరణ లభిస్తోంది.
ఈ క్రమంలోనే తన ఎనర్జిటిక్ యాక్టింగ్కి వివేక్ ఆత్రేయ మార్క్ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ తోడైతే థియేటర్లలో రచ్చ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. ప్రయోగాత్మక కథలను ఎంచుకోవడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే రవితేజకు ఈ జానర్ ఒక కొత్త సవాల్ అనే చెప్పాలి.
వివేక్ ఆత్రేయ మార్క్ స్క్రీన్ ప్లే మ్యాజిక్
'మెంటల్ మధిలో', 'బ్రోచేవారెవరురా', 'అంటే సుందరానికి', 'సరిపోదా శనివారం' లాంటి సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు దర్శకుడు వివేక్ ఆత్రేయ. కామెడీని, సస్పెన్స్ థ్రిల్స్ని చాలా వినూత్నంగా స్క్రీన్పై చూపించడం ఆయన స్పెషాలిటీ.
ఇప్పుడు రవితేజ బాడీ లాంగ్వేజ్కు తగ్గట్లుగా ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ హారర్ కామెడీ డ్రామాను వివేక్ సిద్ధం చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. స్క్రీన్ప్లేలో వివేక్ చూపించే మ్యాజిక్, రవితేజ మాస్ ఎనర్జీ కలిస్తే బాక్సాఫీస్ దగ్గర మ్యాజిక్ రీక్రియేట్ అవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
టాలీవుడ్లో ట్రెండ్ అవుతున్న కాన్సెప్ట్ సినిమాలు
ఈమధ్య కాలంలో పెద్ద స్టార్ హీరోలు కూడా రొటీన్ మాస్ కథలను పక్కనబెట్టి గ్రిప్పింగ్ కాన్సెప్ట్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రీసెంట్ హిట్లు కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేశాయి.
'తులాభారం' అనే పవర్ఫుల్ అండ్ ట్రెడిషనల్ టైటిల్ ఈ కథలోని మెయిన్ కాన్సెప్ట్కు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుందని భావించి మేకర్స్ దీని వైపు మొగ్గు చూపినట్లు సమాచారం. టైటిల్ వినడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండటంతో అనౌన్స్మెంట్ రాకముందే సోషల్ మీడియాలో దీనిపై భారీ చర్చ మొదలైంది.
త్వరలోనే అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్
ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ లేదా ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ఈ ప్రాజెక్ట్ను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను కూడా ఆఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్తో పాటు రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. మాస్ మహారాజా ఫ్యాన్స్కి ఈ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ఒక క్రేజీ సర్ ప్రైజ్ కాబోతోంది. ఇక రవితేజ రీసెంట్ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ ఇరుముడి ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More