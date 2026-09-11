OTT Horror Comedy: ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన మలయాళం హారర్ కామెడీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. హాస్టల్లో దెయ్యం
OTT Horror Comedy: మలయాళం హారర్ కామెడీ మూవీ ఒకటి రెండు ఓటీటీల్లోకి ఒకే రోజు స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. హాస్టల్లో దెయ్యం అనే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వచ్చిన ఈ మూవీ తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
OTT Horror Comedy: సైలెంట్గా ఓటీటీలోకి వచ్చి డిజిటల్ ఆడియన్స్ను అలరిస్తోంది మలయాళ క్రేజీ హారర్ కామెడీ మూవీ 'మహారాజా హాస్టల్' (Maharaja Hostel). ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోతో పాటు ఆహా (aha) లో ఈ సినిమా ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. యూత్ఫుల్ కాలేజ్ డ్రామా, భయపెట్టే దెయ్యం ఎలిమెంట్స్, కామెడీ కలగలిపి దర్శకుడు చారు వాకన్ ఈ సినిమాను రూపొందించారు.
అసలు కథేంటంటే.. ఎంజాయ్మెంట్ కోసం వెళ్తే మైండ్ బ్లాక్
ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన ముగ్గురు కుర్రాళ్లు అరవింద్ (అఖిల్ NRD), వర్కీ (అఖిల్ షా), మిథున్ (శరత్ బాబు) కథ ఇది. క్యాంపస్ లైఫ్ను ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలని, నైట్ పార్టీలకు డబ్బులు దాచుకోవాలని ప్లాన్ వేస్తారు. అందుకే తక్కువ రెంట్కి దొరికే ప్రైవేట్ 'మహారాజా హాస్టల్' లో చేరతారు.
ఆ హాస్టల్కు బెత్తం పట్టుకుని తిరిగే ఎంజీఆర్ (సజిన్ చెరుకయిల్) వార్డెన్గా ఉంటాడు. క్రమశిక్షణ పేరుతో అతడు పెట్టే రూల్స్, టార్చర్తో కుర్రాళ్లకు రోజూ నరకం కనిపిస్తుంది.
అడవిలోని గుడి.. నిద్రలేచిన భయంకరమైన శక్తులు
కాలేజీలో సీనియర్స్ ఇచ్చిన పకడ్బందీ పనిష్మెంట్ వల్ల ఈ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అర్ధరాత్రి దట్టమైన అడవిలో ఉన్న ఒక పాడుబడిన గుడిలోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. తెలియక అక్కడ ఉన్న ఒక భయంకరమైన దుష్టశక్తిని వీళ్లు నిద్రలేపుతారు.
ఆ ఆత్మ గుడి నుంచి నేరుగా వీళ్లు ఉంటున్న మహారాజా హాస్టల్కి ఫాలో అవుతుంది. దాంతో హాస్టల్లో అడుగుపెట్టిన ఆ దెయ్యం కుర్రాళ్ల జీవితాలను తలకిందులు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది.
భయం వర్సెస్ కామెడీ.. ఓటీటీ ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే?
ఆ దెయ్యం బారి నుంచి ఈ ముగ్గురు కుర్రాళ్లు ఎలా ప్రాణాలు దక్కించుకున్నారు? ఆ మహారాజా హాస్టల్ వెనుక ఉన్న డార్క్ హిస్టరీ ఏంటి? అనేది ఈ సినిమాలో చాలా నవ్వు తెప్పించేలా చూపెట్టారు. హారర్ సీన్లలో కూడా కామెడీ టైమింగ్ బాగా వర్కవుట్ అయింది.
సజిన్ చెరుకయిల్ వార్డెన్ క్యారెక్టర్లో జీవించేశారనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా కుర్రాళ్ల మధ్య ఉండే ఫ్రెండ్షిప్, కాలేజ్ రూమ్ అల్లరి ప్రతి ఒక్కరికీ తమ కాలేజ్ రోజులను గుర్తుచేస్తాయి.
ఎక్కడ, ఏ ఏ భాషల్లో చూడొచ్చు?
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)లో మలయాళం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఆడియో, సబ్టైటిల్స్తో లభిస్తోంది. అలాగే మన ప్రాంతీయ ఓటీటీ ఆహా (aha)లో కూడా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది.
వీకెండ్లో ప్రశాంతంగా కూర్చుని హ్యాపీగా నవ్వుకోవడానికి, కాస్త థ్రిల్ అవ్వడానికి 'మహారాజా హాస్టల్' పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. మీరు కూడా ఇంకా చూడకపోతే వెంటనే మీ ఫేవరెట్ ఓటీటీ యాప్లో స్ట్రీమింగ్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More