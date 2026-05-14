RJ Balaji: ఇలా జరగాల్సింది కాదు.. క్షమించండి అంటూ ఏడ్చేసిన డైరెక్టర్.. సూర్య మూవీ రిలీజ్ ఆలస్యం కావడంతో..
RJ Balaji: సూర్య హీరోగా నటించిన 'కరుప్పు' సినిమా విడుదలకు ఆర్థిక అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. మార్నింగ్ షోలు రద్దు కావడంతో డైరెక్టర్ ఆర్జే బాలాజీ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఆయన ఏడుస్తూ పోస్ట్ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
RJ Balaji: తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య ప్రధాన పాత్రలో, త్రిష హీరోయిన్గా నటించిన 'కరుప్పు' మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయడానికి సిద్ధమైన తరుణంలో ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎన్నో ఆశలతో థియేటర్లకు వచ్చిన అభిమానులకు నిరాశే ఎదురైంది.
ఈ సినిమా నిర్మాతలు గతంలో ఉన్న కొన్ని ఆర్థిక లావాదేవీలను సెటిల్ చేయకపోవడంతో విడుదలపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ సమస్యల కారణంగా రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ మార్నింగ్ షోలు, మధ్యాహ్నం షోలు పూర్తిగా రద్దయ్యాయి.
డైరెక్టర్ కన్నీటి పర్యంతం
సినిమా విడుదల ఆగిపోవడంతో కరప్పు మూవీ (తెలుగులో వీరభద్రుడు) దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన ఒక ఎమోషనల్ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేస్తూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
"అందరికీ క్షమాపణలు చెబుతున్నాను. ఇలా జరుగుతుందని నేను అస్సలు ఊహించలేదు. ఒక దర్శకుడిగా ఇది నాకు చాలా బాధాకరమైన విషయం. దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి" అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అన్నీ సర్దుకుంటాయనే ఆశతో..
ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు వీలైనంత త్వరగా పరిష్కారమవుతాయని బాలాజీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కనీసం ఈరోజు (మే 14) సాయంత్రం 6 గంటల షోకైనా సినిమా థియేటర్లలోకి వస్తుందని తాను ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"ఈ గందరగోళం వల్ల ప్రేక్షకులు పడుతున్న ఇబ్బందులకు నేను బాధ్యత వహిస్తున్నాను. సాయంత్రం లోపు సమస్యలన్నీ క్లియర్ అయ్యి సినిమా ప్రదర్శితం అవుతుందని నమ్ముతున్నాను" అని ఆయన వివరించారు.
నెటిజన్ల మద్దతు
ఆర్జే బాలాజీ అంతలా ఎమోషనల్ అవ్వడం చూసి సూర్య అభిమానులు, సాధారణ నెటిజన్లు ఆయనకు అండగా నిలుస్తున్నారు. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. సూర్య-త్రిష కాంబోను వెండితెరపై చూడాలని ఎదురుచూస్తున్న ఆడియన్స్కు ఈ జాప్యం మింగుడుపడటం లేదు.
అయితే ఒక మంచి సినిమాకు ఇలాంటి అడ్డంకులు ఎదురైనప్పుడు సహనం పాటించాలని పలువురు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. సాయంత్రం షోకైనా సూర్య స్క్రీన్పై కనిపిస్తారో లేదో అని ఇప్పుడు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ వర్గాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 'కరుప్పు' సినిమా విడుదల ఎందుకు ఆలస్యమైంది?
జవాబు: నిర్మాతలకు సంబంధించిన పాత ఆర్థిక బకాయిల వల్ల ఈ సినిమా విడుదలకు సాంకేతిక, ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తాయి.
ప్రశ్న: కరప్పు సినిమా మళ్ళీ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది?
జవాబు: దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటల షో నుండి సినిమా ప్రదర్శితం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రశ్న: కరప్పు మూవీ తెలుగులో రిలీజ్ అవుతోందా?
జవాబు: అవును.. ఈ సినిమా తెలుగులో వీరభద్రుడు అనే టైటిల్ తో రిలీజ్ అవుతోంది.
