    RJ Balaji: అప్పుడు తెలుగు సినిమాలను అవమానించేలా మాట్లాడి.. ఇప్పుడు తెలుగులో తీస్తానంటున్నాడు: తమిళ డైరెక్టర్‌పై ట్రోల్స్

    RJ Balaji: సూర్య హీరోగా నటించిన 'కరుప్పు' (తెలుగులో వీరభద్రుడు) ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అదే సమయంలో తెలుగు సినిమాలను ఎగతాళి చేసిన ఆయన పాత వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

    May 12, 2026, 14:45:16 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    RJ Balaji: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'కరుప్పు' విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ సినిమా తెలుగులో 'వీరభద్రుడు' పేరుతో మే 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం (మే 11) హైదరాబాద్‌లో చిత్ర యూనిట్ గ్రాండ్‌గా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో దర్శకుడు, నటుడు ఆర్జే బాలాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

    RJ Balaji: అప్పుడు తెలుగు సినిమాలను అవమానించేలా మాట్లాడి.. ఇప్పుడు తెలుగులో తీస్తానంటున్నాడు: తమిళ డైరెక్టర్‌పై ట్రోల్స్

    సినిమా ప్రేమికుల కోసమే ఈ మూవీ

    హైదరాబాద్ ఈవెంట్‌లో ఆర్జే బాలాజీ మాట్లాడుతూ.. సినిమాను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించే తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకుల కోసమే ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించామని తెలిపారు.

    "కరుప్పు (వీరభద్రుడు) అనేది వెండితెరపై ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. సినిమాను ఎంజాయ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది నచ్చుతుంది. అయితే సోషల్ మీడియాలో కూర్చుని ప్రతి చిన్న విషయాన్ని విశ్లేషించే వారు, సినిమాలను చీల్చిచెండాడే వారి కోసం మాత్రం నేను ఈ సినిమా తీయలేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా కచ్చితంగా ప్రభంజనం సృష్టిస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    అంతేకాదు ఏదో ఒక రోజు తెలుగు సినిమా తీస్తానని చెప్పారు. ఇక్కడి వాళ్లలో రామ్ చరణ్, ప్రభాస్ అంటే తనకు ఇష్టమని తెలిపారు.

    వైరల్ అవుతున్న పాత వీడియో

    ఒకవైపు ఆర్జే బాలాజీ తాజా వ్యాఖ్యలు చర్చల్లో ఉండగానే, ఐదేళ్ల కిందట ఆయన ఒక అవార్డు ఫంక్షన్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది. ఆ వీడియోలో ఆర్జే బాలాజీ తెలుగు సినిమాల మేకింగ్ స్టైల్‌ను, హీరోల ఎలివేషన్లను కొంత వెటకారంగా ఎగతాళి చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

    తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీని, ఇక్కడి మేకింగ్ విధానాన్ని ఆయన తక్కువ చేసి మాట్లాడటంపై మెగా అభిమానులతో పాటు సామాన్య నెటిజన్లు కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడి ప్రేక్షకుల మద్దతు కోరుతూనే, మరోవైపు మన సినిమాలను అవమానిస్తారా?" అంటూ నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

    సూర్య ఫ్యాన్స్‌లో ఆందోళన

    సూర్యకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. మే 14న విడుదల కానున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే దర్శకుడి పాత వీడియో వైరల్ కావడంతో సినిమా ఓపెనింగ్స్‌పై ఏమైనా ప్రభావం పడుతుందేమోనని అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

    ఈ వివాదంపై ఆర్జే బాలాజీ స్పందిస్తారా? లేదా తన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెబుతారా? అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఒకవేళ ఆయన వివరణ ఇవ్వకపోతే ఈ వివాదం మరింత ముదిరే అవకాశం ఉంది.

    టెక్నికల్ హైలైట్స్

    'వీరభద్రుడు'లో సూర్య సరసన త్రిష కథానాయికగా నటిస్తోంది. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ చాలా ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేయబోతోంది. ఈ సినిమాకు సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, టీజర్ సినిమాపై ఉన్న హైప్‌ను అమాంతం పెంచేశాయి.

    ఈ పీరియాడిక్ డ్రామాలో సూర్య మునుపెన్నడూ చూడని సరికొత్త లుక్‌లో కనిపిస్తున్నారు. మరి ఈ వివాదం నడుమ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    సూర్య 'కరుప్పు' సినిమా తెలుగు టైటిల్ ఏమిటి?

    సూర్య కథానాయికగా నటించిన 'కరుప్పు' సినిమా తెలుగులో 'వీరభద్రుడు' పేరుతో విడుదల కానుంది.

    ఆర్జే బాలాజీపై వివాదం ఎందుకు మొదలైంది?

    తెలుగు సినిమాలను ఎగతాళి చేస్తూ ఐదేళ్ల క్రితం ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ కావడంతో తెలుగు ప్రేక్షకులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    వీరభద్రుడు సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?

    ఈ చిత్రం మే 14, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/RJ Balaji: అప్పుడు తెలుగు సినిమాలను అవమానించేలా మాట్లాడి.. ఇప్పుడు తెలుగులో తీస్తానంటున్నాడు: తమిళ డైరెక్టర్‌పై ట్రోల్స్
