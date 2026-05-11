Trisha: విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం తర్వాత త్రిష తొలి పోస్ట్- ప్రేమ ఎప్పుడూ గట్టిగానే వినిపిస్తుందంటూ- మళ్లీ మొదలైన అనుమానాలు!
Trisha First Post After Vijay Oath As Tamil Nadu CM: తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా దళపతి విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం చేసిన చారిత్రాత్మక ఘట్టంలో త్రిష ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. వేడుక అనంతరం త్రిష చేసిన తొలి సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట చర్చకు దారితీసింది. వారి సంబంధంపై మళ్లీ అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.
Trisha First Post After Vijay Oath As Tamil Nadu CM: చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియం ఆదివారం (మే 10) ఒక అరుదైన రాజకీయ వేడుకకు వేదికైంది. వెండితెరపై దశాబ్దాల పాటు తన నటనతో అలరించిన చంద్రశేఖర్ జోసెఫ్ విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు సినీ రంగానికి చెందిన పలువురు తారలు హాజరయ్యారు. అయితే అందరి దృష్టి మాత్రం హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్పైనే ఉంది. విజయ్తో ఆమెకు ఉన్న రిలేషన్షిప్ నేపథ్యంలో, ఈ వేడుకలో త్రిష సందడి చర్చనీయాంశమైంది.
చారిత్రక వేడుకలో సంప్రదాయ లుక్
త్రిష తన తల్లి ఉమా కృష్ణన్తో కలిసి విజయ్ ప్రమాణస్వీకారానికి హాజరయ్యారు. ఈ చారిత్రక సందర్భానికి తగ్గట్లుగా ఆమె ఎంతో హుందాగా కనిపించారు. సీ-ఫోమ్ గ్రీన్ కలర్ చీర, బంగారు వర్ణపు ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్న క్రీమ్ కలర్ బ్లౌజ్ ధరించి సంప్రదాయబద్ధంగా మెరిశారు త్రిష. జుట్టును కొప్పుగా ముడిచి మల్లెపూలు అలంకరించుకుని, ఎర్రటి రాళ్లు పొదిగిన నగలతో త్రిష లుక్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంది.
ప్రేమ గురించి త్రిష ఏమన్నారంటే?
అయితే, విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత త్రిష చేసిన ఫస్ట్ పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో త్రిష కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేశారు. ఆ పోస్ట్కు "The love is always louder" (ప్రేమ ఎప్పుడూ బిగ్గరగానే వినిపిస్తుంది) అంటూ త్రిష రాసిన క్యాప్షన్ అభిమానుల్లో రకరకాల ఊహాగానాలకు తావిస్తోంది. విజయ్, త్రిషల మధ్య ఉన్న స్నేహంపై గత కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో, త్రిష చేసిన ఈ కామెంట్ ఏదో అంతరార్థాన్ని సూచిస్తోందని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.
విజయ్ స్పీచ్కు త్రిష భావోద్వేగం
కాగా, ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ చేసిన ప్రసంగం స్టేడియంను హోరెత్తించింది. ఆ సమయంలో ప్రేక్షకుల్లో కూర్చున్న త్రిష ఎంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. విజయ్ తన విజన్ను వివరిస్తుంటే, ఆమె కళ్లలో ఆనందబాష్పాలు కనిపించాయి.
చెమర్చిన కళ్లతోనే నవ్వుతూ విజయ్ను చూస్తున్న త్రిష వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతున్నాయి. వేడుక ముగిసిన తర్వాత బయటకు వస్తున్న సమయంలో అభిమానులు త్రిషను చుట్టుముట్టగా, భద్రతా సిబ్బంది మధ్య ఆమె ప్రశాంతంగా వెళ్లారు. వెళ్లే ముందు విజయ్ తల్లి శోభను కలుసుకుని ఆత్మీయంగా త్రిష హత్తుకోవడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
కావాలనే సెటైర్ వేశారా?
ఇక త్రిష తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పెట్టిన మరో పోస్ట్ కూడా హాట్ టాపిక్ అయింది. "IYKYK" (తెలిసిన వారికి తెలుస్తుంది) అనే పదంతో పాటు "బ్లా బ్లా బ్లా" అని రాసి ఉన్న ఒక కార్టూన్ బొమ్మను ఆమె షేర్ చేశారు. తన గురించి, విజయ్ గురించి వస్తున్న పుకార్లపై త్రిష పరోక్షంగా సెటైర్ వేసినట్లుగా నెటిజన్లు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఇక దళపతి విజయ్ రాజకీయాల్లో బిజీ అవుతుండగా, ఈ నెల చివర్లో ఆయన ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదల కానుంది. మరోవైపు త్రిష తన కెరీర్లో బిజీగా ఉన్నారు. సూర్య సరసన ఆమె నటించిన 'కరుపు' చిత్రం మే 14, 2026న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
