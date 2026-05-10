Vijay Rashmika: నా వాడి పుట్టినరోజు, విజయ్ దేవరకొండకు రివర్స్ ఆర్డర్లో రష్మిక మందన్నా క్యూట్ బర్త్ డే విషెస్- ఫొటోలు!
Vijay Deverakonda Birthday Rashmika Mandanna Wishes: విజయ్ దేవరకొండ 37వ పుట్టినరోజు వేడుకలు హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగాయి. పెళ్లయ్యాక విజయ్ జరుపుకుంటున్న మొదటి పుట్టినరోజు కావడంతో రష్మిక మందన్నా స్పెషల్గా విష్ చేసింది. రివర్స్ ఆర్డర్లో విజయ్కు రష్మిక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది.
Vijay Deverakonda Birthday Rashmika Mandanna Wishes: టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నాల సందడి సోషల్ మీడియాలో మరోసారి పీక్స్కు చేరింది. మే 9న విజయ్ దేవరకొండ తన 37వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు. అయితే, ఈసారి సెలబ్రేషన్స్ చాలా ప్రత్యేకంగా మారాయి.
ఎందుకంటే, రష్మిక మందన్నాతో వివాహం తర్వాత విజయ్ దేవరకొండకు వచ్చిన తొలి బర్త్డే ఇది. ఈ సందర్భంగా రష్మిక మందన్నా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా భర్త విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు వేడుకలకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన ఫోటోలను, వీడియోలను షేర్ చేస్తూ ఒక ఎమోషనల్ నోట్ రాసుకొచ్చింది.
విజయ్తో రష్మిక 'పర్ఫెక్ట్ డే'
పుట్టినరోజు నాడు విజయ్తో గడిపిన క్షణాలను రష్మిక 'రివర్స్ ఆర్డర్'లో వివరించింది. జిమ్ సెల్ఫీలు, కారులో ఏకాంతంగా గడిపిన సమయం, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దిగిన ఫోటోలు ఇలా ప్రతిదీ అభిమానులతో పంచుకుంది.
"ఈరోజు నా వాడి (మై మ్యాన్ బర్త్ డే) పుట్టినరోజు.. రోజంతా ఇలా గడిచిపోయింది" అంటూ ఆ ఫోటోలకు క్యాప్షన్ ఇచ్చింది రష్మిక మందన్నా. ఉదయాన్నే వర్కౌట్స్, ఆ తర్వాత మీటింగ్స్, సాయంత్రం ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్లడం.. ఇలా రోజంతా విజయ్తో కలిసి బిజీగా గడిపినట్లు రష్మిక మందన్నా పేర్కొంది.
నిజానికి ఆరోజు రష్మిక షూటింగ్కు వెళ్లాల్సి ఉంది. కానీ అనుకోకుండా షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అవ్వడంతో విజయ్తో గడిపే సమయం దొరికిందని, ఆ విషయంలో తాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని రష్మిక వెల్లడించింది. "హ్యాపీయెస్ట్ బర్త్డే మై విజ్జూ" అంటూ తన భర్తను ప్రేమగా విష్ చేసింది నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా.
అభిమానుల కోలాహలం.. పండగలా వేడుకలు
హైదరాబాద్లోని విజయ్ దేవరకొండ నివాసం వద్ద అభిమానుల సందడి నెలకొంది. భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన ఫ్యాన్స్ను పలకరించేందుకు విజయ్ తన బాల్కనీలోకి వచ్చారు. విజయ్తో పాటు రష్మిక, విజయ్ తల్లిదండ్రులు గోవర్ధన్ రావు, మాధవి దేవరకొండ, రష్మిక సోదరి షిమాన్ కూడా ఈ వేడుకల్లో పాలుపంచుకున్నారు.
అభిమానుల కేరింతల మధ్య విజయ్ దేవరకొండ కేక్ కట్ చేసి అందరికీ అభివాదం చేశారు. ముఖ్యంగా విజయ్ నెక్ట్స్ సినిమా 'రణబాలి' థీమ్తో ఉన్న ఆ కేక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. గత ఏడాది అక్టోబర్లో రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట, ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్పూర్లో అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
సినిమాలతో బిజీగా
ఆ తర్వాత టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ ప్రముఖుల కోసం హైదరాబాద్లో ఘనమైన రిసెప్షన్ కూడా ఇచ్చారు విరోష్ జంట. ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ రవి కిరణ్ కోలా దర్శకత్వంలో 'రౌడీ జనార్దన' అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. దీనితో పాటు రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో భార్య రష్మిక మందన్నాతో కలిసి 'రణబాలి' అనే పీరియాడిక్ యాక్షన్ చిత్రంలోనూ నటిస్తున్నారు.
మరోవైపు రష్మిక మందన్నా కూడా బాలీవుడ్లో షాహిద్ కపూర్ సరసన 'కాక్టెయిల్-2'తో పాటు తెలుగులో 'మైసా' వంటి చిత్రాలతో బిజీగా ఉంది. కెరీర్ పరంగా ఎవరికి వారు దూసుకుపోతున్నా, వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం ఈ జంట ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ అందరినీ అలరిస్తున్నారు.
