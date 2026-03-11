Edit Profile
    Sai Pallavi: సాయి పల్లవి తొలి హిందీ మూవీ ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. ఆమిర్ ఖాన్ కొడుకుతో రొమాన్స్.. ఏక్ దిన్ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

    Sai Pallavi: సాయి పల్లవి నటిస్తున్న తొలి హిందీ సినిమా ఏక్ దిన్ ట్రైలర్ (Ek Din Trailer) రిలీజైంది. ఆమిర్ ఖాన్ తనయుడు జునైద్ ఖాన్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమా మే 1న థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.

    Published on: Mar 11, 2026 1:55 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి వస్తున్న విభిన్నమైన లవ్ స్టోరీ మూవీ 'ఏక్ దిన్' (Ek Din). ఈ మూవీ అఫీషియల్ ట్రైలర్ బుధవారం (మార్చి 11) విడుదలైంది. ఆమిర్ తనయుడు జునైద్ ఖాన్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా మే 1న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఒక ఇంటర్నేషన్ టూర్లో ఇద్దరు సహోద్యోగుల మధ్య కలిగిన ఒక రోజు పరిచయం, వారి జీవితాలను ఎలా మార్చిందనే ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో ఈ మూవీ రూపుదిద్దుకుంది.

    ఏక్ దిన్ ట్రైలర్.. రోహన్, మీరా లవ్ స్టోరీ

    ఏక్ దిన్ మూవీ ట్రైలర్ ప్రారంభంలో మంచి లవ్ పార్ట్‌నర్ దొరకాలని కోరుకుంటూ కొందరు చేసే 'ఫార్చ్యూన్ బెల్' (Fortune Bell) సంప్రదాయాన్ని చూపించారు. జునైద్ ఖాన్ పోషించిన రోహన్ పాత్ర.. తన సహోద్యోగి మీరా (సాయి పల్లవి)తో కేవలం "ఒక్క రోజు" గడపాలని ఎంతగానో పరితపిస్తుంటాడు. సరదాగా సాగిపోయే సన్నివేశాలతో మొదలైన ట్రైలర్, ఒక్కసారిగా భావోద్వేగభరితమైన మలుపు తిరుగుతుంది.

    ఈ కథలో ప్రధానాంశం 'క్షణికమైన బంధం'. ట్రైలర్ చివరలో మీరా, రోహన్‌ను "ఇప్పుడే ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపో" అని గట్టిగా అరుస్తుంది. కానీ "కొన్నిసార్లు ఒక్క రోజు చాలు" అనే డైలాగ్ కథలోని లోతును వివరిస్తుంది. రేపటి రోజున ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ గుర్తుండకపోవచ్చు అనే గంభీరమైన వాయిస్‌ ఓవర్‌తో ట్రైలర్ ముగియడం ప్రేక్షకుల్లో ఉత్సుకతను పెంచుతోంది.

    ఏక్ దిన్ నటీనటులు, ఇతర విశేషాలు

    సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సాయి పల్లవికి ఇది మొదటి హిందీ సినిమా కావడం విశేషం. సునీల్ పాండే దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు స్నేహా దేశాయ్, స్పందన్ మిశ్రా స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. ఆమిర్ ఖాన్, మన్సూర్ ఖాన్‌లు ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మళ్లీ చేతులు కలిపారు.

    రామ్ సంపత్ మ్యూజిక్ కంపోచ్ చేయగా.. అరిజిత్ సింగ్ పాడిన టైటిల్ సాంగ్ ఇప్పటికే హైలైట్‌గా నిలిచింది. 2016 నాటి థాయ్ రొమాంటిక్ డ్రామా 'వన్ డే' ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. జపాన్‌లోని సపోరో మంచు కొండల నేపథ్యంలో అందమైన విజువల్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేయనున్నాయి.

    మే 1న గ్రాండ్ రిలీజ్

    ముందుగా 2025 చివరలో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా.. కొన్ని కారణాల వల్ల వాయిదా పడుతూ మే 2026కు ఖరారైంది. మొదట 'మేరే రహో' అనే టైటిల్ అనుకున్నప్పటికీ.. చివరకు 'ఏక్ దిన్' అనే పేరును ఖరారు చేశారు. వేసవి కానుకగా మే 1న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇతర భారీ చిత్రాలతో పోటీ పడనుంది.

    © 2026 HindustanTimes