Sai Pallavi: మణిరత్నం, విజయ్ సేతుపతి సినిమాలో సాయి పల్లవి.. క్రేజీ కాంబినేషన్ కన్ఫమ్ చేసిన తమిళ స్టార్
సాయి పల్లవి (Sai Pallavi), విజయ్ సేతుపతి, మణిరత్నంలాంటి క్రేజీ కాంబినేషన్ రెడీ అవుతోంది. ఈ ముగ్గురూ కలిసి ఓ మూవీ చేయబోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని విజయ్ అధికారికంగా కన్ఫమ్ చేయడం విశేషం. మరి ఆ వివరాలేంటో చూడండి.
సౌత్ ఇండియన్ సినిమా అభిమానులకు ఒక అద్భుతమైన వార్త. ఇండియన్ సినిమా గర్వించదగ్గ దిగ్గజ దర్శకుడు మణిరత్నం దర్శకత్వంలో 'మక్కల్ సెల్వన్' విజయ్ సేతుపతి, నేచురల్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి జంటగా ఒక అందమైన రొమాంటిక్ డ్రామా రాబోతోందని వార్తలు వినిపించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ వార్తలను నిజం చేస్తూ, నటుడు విజయ్ సేతుపతి స్వయంగా ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను అధికారికంగా ధృవీకరించాడు.
విజయ్ సేతుపతి ఏమన్నాడంటే..
తమ అద్భుతమైన నటనతో ఎలాంటి పాత్రకైనా ప్రాణం పోయగల సత్తా ఉన్న ఇద్దరు గొప్ప నటులు విజయ్ సేతుపతి, సాయి పల్లవి (Sai Pallavi). ఇప్పుడు వీరిద్దరూ ఒకే తెరపై, అది కూడా మణిరత్నం లాంటి మాస్టర్ ఫిల్మ్ మేకర్ దర్శకత్వంలో సందడి చేయబోతున్నారు. ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా ప్రాజెక్ట్ గురించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుండగా, విజయ్ సేతుపతి స్వయంగా స్పందించి అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు.
ఈ సినిమా గురించి విజయ్ సేతుపతి మాట్లాడుతూ ఎంతో ఉద్వేగానికి గురయ్యాడు. "నేను గతంలో మణిరత్నం సార్తో కలిసి 2018లో వచ్చిన 'చెక్క చివంత వానం' (తెలుగులో 'నవాబ్') సినిమాలో పనిచేశాను. కానీ ఈసారి మేము చేయబోయే మూవీ దానికి పూర్తిగా భిన్నంగా, సరికొత్తగా ఉండబోతోంది. ఈ సినిమాలో సాయి పల్లవి ఫీమేల్ లీడ్గా నటిస్తోంది. ఒకప్పుడు చిన్న చిన్న పాత్రల కోసం వెతుక్కుంటూ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన నాటి విజయ్ సేతుపతి నాలో ఇంకా బతికే ఉన్నాడు" అని అతడు ఎమోషనల్గా పేర్కొన్నాడు.
మాస్టర్ ఫిల్మ్ మేకర్తో పనిచేస్తున్నా అదే తపన..
మణిరత్నం లాంటి ఒక దిగ్గజ దర్శకుడితో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పటికీ, నటన పట్ల తనలో ఉన్న ఆ పాత ఉత్సాహం, తపన ఏమాత్రం మారలేదని, అది ఎప్పటికీ అలాగే ఉండేలా చూసుకుంటానని విజయ్ సేతుపతి ఈ సందర్భంగా తెలియజేశాడు. మణిరత్నం సినిమాలు, అందులోనూ రొమాంటిక్ డ్రామాలు అంటే ప్రేక్షకుల్లో ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది.
అతని సినిమాల్లోని ప్రేమకథలు చాలా స్వచ్ఛంగా, హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు దానికి విజయ్ సేతుపతి, సాయి పల్లవి లాంటి అత్యుత్తమ సహజ నటులు తోడవడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి.
మణిరత్నం మూవీ విశేషాలు
ఈ ప్రతిష్టాత్మక సినిమాను మణిరత్నం తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'మద్రాస్ టాకీస్', ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'లైకా ప్రొడక్షన్స్' తో కలిసి సంయుక్తంగా నిర్మించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని, ఈ రాబోయే వేసవిలో ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని సమాచారం. మణిరత్నం ఎంతో అందంగా తెరకెక్కించే ఈ ప్రేమకథలో విజయ్, సాయి పల్లవిల జోడీ ప్రేక్షకులను కచ్చితంగా మెప్పిస్తుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.