Salman Khan: నాకు స్క్రిప్ట్ చదివే అలవాటే లేదు.. ఆ కోట్ల విలువైన వాచీలు నావి కావు: సల్మాన్ ఖాన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Salman Khan: బాలీవుడ్ భాయ్జాన్ సల్మాన్ ఖాన్ తన మూడు దశాబ్దాలకుపైగా సినీ ప్రయాణంపై ఒక సంచలన నిజం బయటపెట్టారు. దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్న ఈ సూపర్ స్టార్.. తన కెరీర్లో ఇప్పటివరకు ఒక్క సినిమా స్క్రిప్ట్ కూడా పూర్తిగా చదవలేదనే షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించారు. 'వెరైటీ ఇండియా' (Variety India) కి ఇచ్చిన తాజా ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"స్క్రిప్ట్లు నేను రాస్తాను.. కానీ చదవను"
సినిమాల ఎంపిక, కథల సెలెక్షన్ గురించి సల్మాన్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. తాను స్క్రిప్ట్లను లైన్ బై లైన్ చదవడానికి అస్సలు ఇష్టపడనని చెప్పారు.
"నేను నా జీవితంలో ఇప్పటివరకు ఒక్క స్క్రిప్ట్ కూడా చదవలేదు. నేను కొన్ని కథలు రాశాను.. కానీ వేరే వాళ్లు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్లను మాత్రం ఎప్పుడూ చదవలేదు" అని సల్మాన్ స్పష్టం చేశారు.
సినిమాను ఎంచుకునేటప్పుడు కథలోని ఓవరాల్ ఫీల్, ఎమోషనల్ కనెక్ట్, కమర్షియల్ వాల్యూస్ మాత్రమే చూస్తానని ఆయన అన్నారు. కథ మొత్తం విన్నప్పుడు వచ్చే తన సొంత ఆలోచనపైనే ఆధారపడతానని చెప్పారు. 30 ఏళ్లకు పైగా కెరీర్లో ఎన్నో ఇండస్ట్రీ హిట్లను అందించిన ఒక స్టార్ హీరో ఇలా అనడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
ఆ కోట్ల విలువైన వాచీలు నావి కావు
పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో సల్మాన్ ఖాన్ ధరించే లగ్జరీ వాచీలపై కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. కొన్నిసార్లు ఆయన రూ.1 కోటికి పైగా విలువైన వాచీలతో కనిపిస్తుంటారు. అయితే వాటిపై సల్మాన్ నవ్వుతూ స్పందించారు.
"స్క్రీన్ మీద లేదా బయట నన్ను రకరకాల ఖరీదైన వాచీలతో చూస్తుంటారు కదా.. అవన్నీ నావి అని అనుకోవద్దు. అందులో చాలావరకు నా స్నేహితులవి. కొందరు ఫ్రెండ్స్ సరదాగా ఇస్తే పెట్టుకుంటాను అంతే" అని చెప్పడం విశేషం.
'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' కాస్తా 'మాతృభూమి'గా..
సల్మాన్ ఖాన్ తదుపరి మూవీ ‘మాతృభూమి’లో భారీ మార్పులు జరుగుతున్నాయి. మొదట ఈ సినిమాకు 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' (Battle of Galwan) అనే టైటిల్ పెట్టారు. 2020లో ఇండియా-చైనా సైనికుల మధ్య జరిగిన గల్వాన్ వ్యాలీ ఘర్షణల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కాల్సి ఉంది.
అయితే రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ సూచనలు, కొన్ని మార్పుల వల్ల చైనా లేదా గల్వాన్ వ్యాలీ ప్రస్తావనలు లేకుండా సినిమాను పూర్తిగా రీవర్క్ చేస్తున్నారు. యుద్ధాన్ని గ్లోరిఫై చేయకుండా, ఎమోషనల్ పేట్రియాటిజం బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ సినిమా రాబోతోంది. సల్మాన్ ఖాన్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై అపూర్వ లఖియా దీనిని తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ఇక ఇదే కాకుండా సల్మాన్ తెలుగు డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లితోనూ మరో మూవీ చేస్తున్నారు. ఇందులో నయనతార ఫిమేల్ లీడ్ గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ కూడా ఈ మధ్యే ప్రారంభమైంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సల్మాన్ ఖాన్ స్క్రిప్ట్ చదవకుండా సినిమాలు ఎలా ఒప్పుకుంటారు?
ఆయన కథ మొత్తం సారాంశం, దర్శకుడి టేకింగ్ విధానం, కమర్షియల్ అంశాలను బట్టి తన ఇన్స్టింక్ట్తో సినిమాలను ఓకే చేస్తారు.
2. 'మాతృభూమి' సినిమా టైటిల్ ఎందుకు మార్చారు?
మొదట 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' అని అనుకున్నప్పటికీ, కథను కేవలం ఒక యుద్ధానికే పరిమితం చేయకుండా, భావోద్వేగ దేశభక్తిని ప్రతిబింబించేలా చేయడానికి 'మాతృభూమి: మే వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్' అని మార్చారు.
3. వంశీ పైడిపల్లి సినిమా ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?
టాలీవుడ్ దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి, నయనతార కాంబినేషన్లో సల్మాన్ చేయబోయే సినిమాను ఈద్ 2027 కు విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
