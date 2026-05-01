Salman Khan Cameo: తలపాగా, మీసంతో సల్మాన్ ఖాన్ సర్ప్రైజ్- శివాజీని కాపాడే జీవా మహాలాగా సల్లూ భాయ్ ఎంట్రీ అదుర్స్!
Salman Khan Cameo In Raja Shivaji Movie: జెనీలియా భర్త రితేష్ దేశ్ముఖ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన చారిత్రాత్మక చిత్రం 'రాజా శివాజీ'లో బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ కనిపించి అభిమానులకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. అత్యంత రహస్యంగా ఉంచిన ఈ అతిథి పాత్ర థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు అసలైన పూనకాలు తెప్పిస్తోంది.
రాజా శివాజీ మూవీలో 'జీవా మహాలా' అనే పాత్రలో సల్మాన్ ఖాన్ కనిపించిన తీరుకు అంతా ఫిదా అవుతున్నారు. తలకు కాషాయ రంగు తలపాగా, కుర్తా ధరించి, చేతిలో మరాఠా కత్తి పట్టుకుని మీసంతో సల్మాన్ ఖాన్ ఇచ్చిన ఎంట్రీకి థియేటర్లు దద్దరిల్లిపోతున్నాయి.
రాజా శివాజీ సినిమా విడుదలకు ముందు ఈ విషయంపై ఎన్నో ఊహాగానాలు వచ్చినప్పటికీ, చిత్ర యూనిట్ మాత్రం ఎక్కడా లీక్ చేయలేదు. ఇప్పుడు వెండితెరపై సల్మాన్ను చూడగానే అభిమానులు ఆ క్లిప్పింగ్స్ను సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. "సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు.. భాయ్ ఎంట్రీ మరో ఎత్తు" అంటూ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఫ్యాన్స్ రచ్చ చేస్తున్నారు.
ఈ రోల్ వెనుక ఆసక్తికర కథ
అసలు ఈ ప్రాజెక్టులోకి సల్మాన్ ఎలా వచ్చారో రితేష్ దేశ్ముఖ్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. ఒక కొత్త సంవత్సరం వేడుకలో సల్మాన్, రితేష్ కలిసినప్పుడు ఈ సినిమా ప్రస్తావన వచ్చిందట.
"షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలుపెడుతున్నావు? నా పాత్ర ఏంటి?" అని సల్మాన్ ఖాన్ అడగ్గా.. ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా ఏ పాత్ర అనుకోలేదని రితేష్ సమాధానమిచ్చారు. దానికి సల్మాన్ స్పందిస్తూ.. "నేను లేకుండా ఈ సినిమా ఎలా తీస్తావు? కచ్చితంగా నేను ఇందులో ఉండాల్సిందే" అని పట్టుబట్టారట సల్మాన్. రాజా శివాజీ సినిమాపై సల్మాన్కు ఉన్న గౌరవం, రితేష్తో ఉన్న అనుబంధం కారణంగానే ఈ ప్రత్యేక పాత్ర రూపుదిద్దుకుంది.
జీవా మహాలా ప్రాముఖ్యత
శివాజీ మహారాజ్ సైన్యంలో అత్యంత నమ్మకస్తుడు, వీరుడైన అంగరక్షకుడు జీవా మహాలా. "శివ ఉంటేనే జీవా ఉంటాడు" (Hota Jiva Mhanun Vachla Shiva) అనే సామెత మరాఠా చరిత్రలో ఎంతో ప్రసిద్ధి. అఫ్జల్ ఖాన్ను చంపే క్రమంలో శివాజీ ప్రాణాలను కాపాడిన వ్యక్తిగా జీవాను కొలుస్తారు. అలాంటి పవర్ ఫుల్ పాత్రలో సల్మాన్ ఖాన్ నటించడం చిత్రానికి పెద్ద అసెట్ అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
భారీ తారాగణం.. అద్భుత దృశ్యకావ్యం
జియో స్టూడియోస్, ముంబై ఫిల్మ్ కంపెనీ సంయుక్తంగా నిర్మించిన రాజా శివాజీ చిత్రంలో రితేష్ దేశ్ముఖ్ శివాజీ మహారాజ్గా నటించారు. శివాజీని కాపాడే జీవా మహాలా పాత్రలోనే సల్లూ భాయ్ యాక్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే సల్మాన్ ఇచ్చిన ఎంట్రీ అదిరిపోయిందని టాక్ వస్తోంది. సల్మాన్తో పాటు సంజయ్ దత్, అభిషేక్ బచ్చన్, విద్యా బాలన్, భాగ్యశ్రీ వంటి అగ్ర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించడం విశేషం.
శివాజీ మహారాజ్ స్వరాజ్య స్థాపన కోసం చేసిన పోరాటాన్ని, ఆయన వ్యూహాలను ఈ చిత్రంలో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు. ప్రస్తుతం రాజా శివాజీ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా మంచి కలెక్షన్స్ రాబడుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రాజా శివాజీ సినిమాలో సల్మాన్ ఖాన్ ఏ పాత్ర పోషించారు?
సల్మాన్ ఖాన్ ఈ చిత్రంలో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంగరక్షకుడు, అత్యంత నమ్మకస్తుడైన 'జీవా మహాలా' పాత్రలో అతిథిగా కనిపించారు.
2. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు ఎవరు?
నటుడు రితేష్ దేశ్ముఖ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా, శివాజీ మహారాజ్ పాత్రను కూడా ఆయనే పోషించారు.
3. రాజా శివాజీ సినిమాలో ఇతర నటీనటులు ఎవరు?
ఈ చారిత్రాత్మక చిత్రంలో సంజయ్ దత్, అభిషేక్ బచ్చన్, విద్యా బాలన్, బోమన్ ఇరానీ, మహేష్ మంజ్రేకర్, భాగ్యశ్రీ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.
