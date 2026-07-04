Samantha: ఆ పాత సమంత ఇప్పుడు లేదు.. ఆమెలో ఆ మార్పు చూసి షాకయ్యా: హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో నందిని రెడ్డి
Samantha: సమంతలో వచ్చిన మార్పులు చూసి తాను షాకైనట్లు మా ఇంటి బంగారం డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి తెలిపారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా రికార్డులను తిరగరాస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
Samantha: లేడీ సూపర్ స్టార్ సమంత రూత్ ప్రభు కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ కమ్బ్యాక్ ఫిల్మ్ గా నిలిచింది 'మా ఇంటి బంగారం'. వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.92 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి, తెలుగులో బిగ్గెస్ట్ ఫీమేల్-లీడ్ మూవీగా హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన ఈ సినిమా సక్సెస్ పై డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తో ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా సమంతతో తనకున్న ఫ్రెండ్షిప్ గురించి, ఆమెలో వచ్చిన ఊహించని మార్పుల గురించి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు.
సమంతలో ఆ ఒక్కటీ మారలేదు
నందిని రెడ్డి, సమంత కాంబోకి టాలీవుడ్ లో ఒక స్పెషల్ క్రేజ్ ఉంది. 2012లో వచ్చిన 'జబర్దస్త్', 2019 నాటి బ్లాక్ బస్టర్ 'ఓ బేబీ' తర్వాత ముచ్చటగా మూడోసారి వీళ్లిద్దరూ కలిసి చేసిన మాస్టర్ పీస్ ఈ 'మా ఇంటి బంగారం'. ఇన్నేళ్ల జర్నీలో సమంత పర్సనల్ గా, ప్రొఫెషనల్ గా ఎలా ఎదిగిందో తాను చాలా దగ్గరగా చూశానని నందిని రెడ్డి చెప్పారు. సమంతలో వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక మార్పు, ఎమోషనల్ స్ట్రెంత్ తనను ఎంతో ఆశ్చర్యపరిచాయన్నారు.
గడిచిన పదేళ్లలో సమంత పూర్తిగా కొత్త మనిషిలా మారిపోయిందని నందిని రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. "ఇప్పుడు సమంత చాలా ప్రశాంతంగా, ఎంతో మెచ్యూరిటీతో ఆలోచిస్తోంది. కానీ ఒక విషయం మాత్రం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మారలేదు. తను ఏదైనా సాధించాలి అని టార్గెట్ పెట్టుకుంటే దాని కోసం ఎంతవరకైనా వెళ్తుంది" అని నందిని ప్రశంసించారు. అలాగే యాక్టింగ్ లో కూడా ఆమె చాలా ఎదిగిందని, ప్రతి ఎమోషన్ ను ఆడియన్స్ ఫీల్ అయ్యేలా చేయడంలో సమంతది సపరేట్ స్టైల్ అని చెప్పారు.
రియల్ లైఫ్ బాండింగ్.. రీల్ లైఫ్ మ్యాజిక్
నిజానికి 2022లో నందిని రెడ్డి బర్త్ డే టైమ్ లో సమంత ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టింది. "నా జీవితంలో ఒడిదొడుకులు అన్నీ చూశావు.. నువ్వే నా రైడ్ ఆర్ డై ఫ్రెండ్" అని సామ్ అందులో ప్రస్తావించింది. ఈ బంధం వల్లే సినిమాలో స్వర్ణ (సమంత), కిరణ్మయి (మంజుష ముక్కవిల్లి) పాత్రల మధ్య ఫీల్ గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ ను అద్భుతంగా చూపించగలిగారు నందిని. ఒక అనాథాశ్రమంలో చిన్నప్పుడు కలుసుకున్న వీళ్లిద్దరి మధ్య ఎమోషన్ ఈ సినిమాకే హైలైట్.
ఇద్దరు హీరోల మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ను చాలా సినిమాల్లో చూపిస్తారు కానీ, ఆడవాళ్ల మధ్య ఉండే బాండింగ్ కు స్క్రీన్ స్పేస్ దొరకడం చాలా అరుదు అని నందిని రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సినిమాలో కిరణ్మయికి ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు ఆమెను రక్షించే ఒక అద్భుతమైన సీన్ కు లేడీస్ బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారని చెప్పారు. ఒక పూర్తి భావోద్వేగ రక్షణ కోణంలో డిజైన్ చేసిన ఈ సీన్ థియేటర్లలో ఆడియన్స్ తో కన్నీళ్లు పెట్టిస్తోంది.
ఆ కష్టమే రూ.92 కోట్ల కలెక్షన్స్
ప్రస్తుతం తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి తొలి సంతానం కోసం వెయిట్ చేస్తున్న సమంత.. ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టి పనిచేసింది. ఎండను సైతం లెక్కచేయకుండా యాక్షన్ ఛేజ్ సీక్వెన్స్, సాంగ్స్ కోసం కష్టపడిన తీరు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.92 కోట్ల రూపంలో రిజల్ట్ ఇచ్చింది. ఒక హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ ఫిల్మ్ కు ఈ రేంజ్ కలెక్షన్స్ రావడం టాలీవుడ్ హిస్టరీలోనే ఒక కొత్త రికార్డ్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More