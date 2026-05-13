Samantha Maa Inti Bangaram: సమంత మా ఇంటి బంగారం కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. పెద్ది తర్వాత రెండు వారాలకు..
Samantha Maa Inti Bangaram: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'మా ఇంటి బంగారం' విడుదల తేదీ మారింది. ఐపీఎల్ 2026 ప్రభావం వల్ల వాయిదా పడిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు జూన్ 19న గ్రాండ్గా థియేటర్లలోకి రానుంది.
Samantha Maa Inti Bangaram: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రుత్ ప్రభు టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా 'మా ఇంటి బంగారం' విడుదలపై నెలకొన్న సస్పెన్స్కు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ సినిమా మే 15న విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని చిత్ర యూనిట్ విడుదలను వాయిదా వేసింది. ఈ మేరకు చిత్ర నిర్మాతలు సోషల్ మీడియా వేదికగా సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
జూన్ 19న థియేటర్లలోకి..
"మా ఇంటి బంగారం జూన్ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయబోతోంది" అని మేకర్స్ స్పష్టం చేశారు. నిజానికి ఐపీఎల్ 2026 క్రికెట్ ఫీవర్ కొనసాగుతుండటంతో, ఆ ప్రభావం సినిమా వసూళ్లపై పడకూడదని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కోరారు. వారి విన్నపాన్ని మన్నించి సినిమాను జూన్ నెలకు మార్చారు.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం 'పెద్ది' విడుదలైన సరిగ్గా రెండు వారాల తర్వాత సమంత సినిమా రాబోతుండటం విశేషం. జూన్ 19 విడుదల తేదీని కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఒక పవర్ ఫుల్ పోస్టర్ను కూడా విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్లో సమంత చీరకట్టులో చేతిలో గన్ పట్టుకుని సీరియస్ లుక్లో కనిపిస్తోంది. ఈ లుక్ చూస్తుంటే సినిమాలో సమంత తన నటనతో మరోసారి విస్మయానికి గురిచేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
భారీ తారాగణం.. సొంత బ్యానర్లో నిర్మాణం
ఈ సినిమా సమంత కెరీర్లో అత్యంత ప్రత్యేకమైనది. తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' (Tralala Moving Pictures) బ్యానర్పై ఆమె స్వయంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. నిర్మాణ విలువల విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో సమంతతో పాటు వర్సటైల్ యాక్టర్ గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్ మంచాలే కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సీనియర్ నటీనటులు గౌతమి తడిమల్ల, శ్రీలక్ష్మి, సత్యరాజ్ ముఖ్య పాత్రల్లో మెరుస్తుండగా.. క్రేజీ యాంకర్ శ్రీముఖి, నటి అంజలి కూడా ఈ సినిమాలో భాగమయ్యారు.
సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం
మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సంతోష్ నారాయణన్ ఈ సినిమాకు సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచింది. మహిళా ప్రాధాన్యత కలిగిన సినిమా కావడంతో పాటు సమంత గన్ పట్టుకుని కనిపిస్తుండటంతో ఇది ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ లేదా సోషల్ యాక్షన్ డ్రామా అయి ఉంటుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
సమంత గతేడాది వరుస హిట్లతో దూసుకుపోగా, ఇప్పుడు నిర్మాతగా మారి చేస్తున్న ఈ 'బంగారం' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేస్తుందో చూడాలి. జూన్ 19వ తేదీ కోసం అటు సినీ అభిమానులు, ఇటు బాక్సాఫీస్ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
మా ఇంటి బంగారం సినిమా విడుదల ఎందుకు వాయిదా పడింది?
ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్ల కారణంగా థియేటర్లకు వచ్చే ప్రేక్షకుల సంఖ్య తగ్గే అవకాశం ఉందని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు విన్నవించడంతో, మే నుండి జూన్ నెలకు సినిమాను వాయిదా వేశారు.
మా ఇంటి బంగారం సినిమాను ఎవరు నిర్మిస్తున్నారు?
ఈ చిత్రాన్ని సమంత రుత్ ప్రభు తన సొంత బ్యానర్ 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్'పై స్వయంగా నిర్మిస్తున్నారు.
మా ఇంటి బంగారం సినిమాలో నటించిన ఇతర ప్రముఖ నటులు ఎవరు?
సమంతతో పాటు సత్యరాజ్, గౌతమి, గుల్షన్ దేవయ్య, అంజలి, శ్రీముఖి వంటి ప్రముఖులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.