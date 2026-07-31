Sardar 2 Teaser: కార్తీ vs సూర్య.. గెలిచేది మంచి విలనా, చెడ్డ హీరోనా.. యాక్షన్తో అదరగొట్టిన సర్దార్ 2 టీజర్
Sardar 2 Teaser: కోలీవుడ్ నటుడు కార్తీ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న సర్దార్ 2 మూవీ టీజర్ రిలీజైంది. ఇంటెన్స్ యాక్షన్ తో ఈ టీజర్ అదరగొట్టింది. విలన్ గా ఎస్జే సూర్య మరోసారి తన పాత్రలో జీవించేసినట్లు ఈ టీజర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.
Sardar 2 Teaser: కోలీవుడ్ వర్సటైల్ హీరో కార్తి (Karthi), సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ పి.ఎస్. మిత్రన్ (P. S. Mithran) కాంబినేషన్లో వస్తున్న బిగ్గెస్ట్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'సర్దార్ 2' టీజర్ సోషల్ మీడియాలో దుమ్మురేపుతోంది. 2022లో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'సర్దార్'కి సీక్వెల్గా వస్తున్న ఈ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ టీజర్ను మేకర్స్ అఫీషియల్గా విడుదల చేశారు. గన్స్ పట్టుకుని మాస్ యాక్షన్ అవతార్లో కార్తి ఎంట్రీ ఇవ్వగా, హాలీవుడ్ లెవెల్ విజువల్స్, నెక్స్ట్ లెవెల్ బీజీఎమ్తో టీజర్ కట్ పిచ్చిపిచ్చిగా ఆకట్టుకుంటోంది.
ఎస్.జే. సూర్య స్టైలిష్ విలనిజం.. థ్రిల్లింగ్ డైలాగ్ డెలివరీ
సర్దార్ మొదటి భాగం కంటే ఈ సీక్వెల్ను డైరెక్టర్ మిత్రన్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కించారు. ఒక వైపు లెజెండరీ స్పై 'సర్దార్ చంద్రబోస్' ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్స్, మరోవైపు పోలీస్ ఆఫీసర్ విజయ్ ప్రకాష్ ఎదుర్కొనే కొత్త సవాళ్లను సీట్ ఎడ్జ్ డ్రామాగా మలిచారు.
ఈ టీజర్లో వర్సటైల్ యాక్టర్ ఎస్.జే. సూర్య ఎంట్రీ మెయిన్ హైలైట్గా నిలిచింది. ఆయన చెప్పే గంభీరమైన మోనోలాగ్ డైలాగ్స్, విలన్గా చూపించిన ఇంటెన్స్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేశాయి. ఈ ఫైట్ లో గెలిచేది మంచి విలనా లేక చెడ్డ హీరోనా అని సూర్య చెప్పే డైలాగులు నెక్ట్స్ లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు. కార్తి, ఎస్.జే. సూర్య మధ్య వచ్చే ముఖాముఖి సీన్స్ థియేటర్లలో పూనకాలు తెప్పించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఆస్కార్ లెవెల్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్.. రౌండ్ ద క్లాక్ బీజీఎమ్
గ్లోబల్ ఆడియన్స్ దృష్టిలో ఉంచుకుని మేకర్స్ ఈ సీక్వెల్ స్కేల్ను భారీగా పెంచేశారు. డైనమిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సామ్ సి.ఎస్. (Sam C. S.) అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రతి ఫ్రేమ్ను విపరీతంగా ఎలివేట్ చేసింది. జార్జ్ సి. విలియమ్స్ అందించిన విజువల్స్ పీక్స్లో ఉన్నాయి.
ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ స్పై థ్రిల్లర్లో మాళవికా మోహనన్, ఆషికా రంగనాథ్, రజిషా విజయన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తుండగా, వర్సటైల్ కమెడియన్ యోగి బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్, ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లపై ఎస్. లక్ష్మణ్ కుమార్, ఈషాన్ సక్సేనా భారీ వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తున్నారు.
నాగార్జున అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణ.. సెప్టెంబర్ 10న రిలీజ్
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాను కింగ్ అక్కినేని నాగార్జునకు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక 'అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్' బ్యానర్ విడుదల చేస్తోంది. కార్తికి తెలుగులో ఉన్న విపరీతమైన మార్కెట్, క్రేజ్ దృష్టిలో ఉంచుకుని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ ఎత్తున థియేటర్లలో గ్రాండ్ రిలీజ్ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఈ పాన్-ఇండియా స్పై డ్రామా సెప్టెంబర్ 10, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్గా థియేటర్లలోకి రానుంది. టీజర్తోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద హీట్ పెంచేసిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ నెలలో ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో వేచి చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More