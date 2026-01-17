Edit Profile
    అల్లు అర్జున్‌తో లోకేష్ క‌న‌గ‌రాజ్ మూవీ- ఖైదీ 2 లేన‌ట్లేనా? కార్తి ఏం చెప్పారో తెలుసా?

    కార్తి హీరోగా డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ తెరకెక్కించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ఖైదీ 2. తమిళంలో కైతి 2 గా థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఈ మూవీ సీక్వెల్ ఉందని గతంలో ప్రకటించారు. కానీ అల్లు అర్జున్ హీరోగా లోకేష్ మూవీ ప్రకటించడంతో ఖైదీ 2పై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 

    Published on: Jan 17, 2026 10:04 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    తమిళ స్టార్ హీరోగా ఎదిగిన కార్తి కెరీర్ లో ఖైదీ సినిమాగా స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంది. తెలుగులో ఖైదీగా రిలీజైన ఈ మూవీ తమిళ ఒరిజినల్ టైటిల్ కైతి. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అయితే ఈ మూవీకి సీక్వెల్ ఉంటుందని గతంలో ప్రకటించారు. కానీ అల్లు అర్జున్ తో లోకేష్ కనగరాజ్ మూవీ కన్ఫామ్ కావడంతో ఖైదీ 2పై అనుమానాలు వ్యక్తమవున్నాయి.

    ఖైదీ 2 పై కార్తి
    ఖైదీ 2 పై కార్తి

    ఖైదీ 2 ఉందా?

    ఖైదీ 2 సినిమా కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులకు ఊహించని షాక్ తగిలేలా ఉంది. ఈ మూవీ లేనట్లేననే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. 2019లో విడుదలైన 'ఖైదీ' చిత్రంలో కార్తి హీరోగా నటించాడు. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. కొద్ది రోజుల క్రితమే ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ వస్తుందని ప్రకటించినప్పటికీ, ఆ ప్రాజెక్ట్ పై ఎటువంటి అప్డేట్ లేదు.

    కార్తి ఏమన్నాడంటే?

    జనవరి 14న సంక్రాంతి సందర్భంగా కార్తి కొత్త సినిమా ‘వా వాతియార్’ థియేటర్లలో రిలీజైంది. శనివారం (జనవరి 17) ఓ థియేటర్లో ప్రేక్షకులతో కలిసి కార్తి సినిమా చూశాడు. అప్పుడు విలేకర్లు 'ఖైదీ 2' గురించి అడిగితే కార్తి సమాధానం చెప్పడానికి నిరాకరించాడు. బదులుగా.. "అతను (లోకేష్) దాని గురించి మాట్లాడతాడు" అని అన్నాడు. 'వా వాతియార్' గురించి మాట్లాడుతూ.. చిత్రానికి మంచి స్పందన లభించిందని, ప్రేక్షకులతో కలిసి చూసినందుకు సంతోషంగా ఉందని తెలిపాడు.

    ఖైదీ 2 గురించి

    2022లో కార్తి మాట్లాడుతూ వచ్చే ఏడాది (2023)లో ఖైదీ సీక్వెల్ షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని చెప్పాడు. కానీ అది జరగలేదు. అలాగే రజినీకాంత్ తో కూలీ మూవీ తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ కూడా ఖైదీ 2పై పని చేస్తానన్నాడు. కానీ అది కూడా జరగలేదు. ఇప్పుడు లోకేష్ హీరోగా డీసీ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ తో సినిమాను తెరకెక్కిస్తాడు.

    ఎల్సీయూలో భాగం

    'ఖైదీ 2' అనేది లోకేష్ సృష్టించిన లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (ఎల్సీయూ)లో భాగం. ఇందులో లోకేష్ డైరెక్షన్ లో కమల్ హాసన్ నటించిన 'విక్రమ్' కూడా ఉంది. 'విక్రమ్'లో కార్తీ వాయిస్ కేమియోతో రెండు చిత్రాలను అనుసంధానం చేశారు. 'విక్రమ్'లో విలన్‌గా కేమియో పాత్రలో కనిపించిన సూర్య.. 'ఖైదీ 2'లో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తారని భావిస్తున్నారు.

    ఖైదీ స్టోరీ

    2019లో వచ్చిన ఖైదీలో కార్తీ తన కుమార్తెను కలవడానికి పెరోల్‌పై ఉన్న ఖైదీ పాత్రను పోషించాడు. ఆమెను అతను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఒక పోలీసుతో అతని మార్గం దాటినప్పుడు, అతను అతనితో చేతులు కలపడానికి, పోలీసు కస్టడీలో ఉన్న కొకైన్ కన్సైన్‌మెంట్‌పై డ్రగ్ లార్డ్స్‌తో పోరాడతాడు. మొత్తం కథ ఒకే రాత్రి, నాలుగు గంటల వ్యవధిలో జరుగుతుంది.

