అన్నగారు తెలుగులో వస్తారా? సంక్రాంతి బరిలో కార్తి.. వా వాతియార్ రిలీజ్ డేట్ ఇదే
పొంగల్ బరిలోకి మరో తమిళ సినిమా వచ్చేస్తోంది. హీరో కార్తి లేటెస్ట్ మూవీ ‘వా వాతియార్’ రిలీజ్ డేట్ ను తాజాగా మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. అయితే తెలుగులో ఈ సినిమా రిలీజ్ పై ఇంకా క్లారిటీ లేదు.
సంక్రాంతి 2026కు తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీ కాస్త డల్ గానే ఉంది. విజయ్ దళపతి సినిమా ‘జన నాయగన్’ రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఇక శివ కార్తికేయన్ ‘పరాశక్తి’కి నెగెటివ్ టాక్ వస్తోంది. ఈ పరిస్థితిని క్యాష్ చేసుకోవడానికి, పొంగల్ సందడిని పెంచడానికి హీరో కార్తి వస్తున్నాడు. అతని మూవీ ‘వా వాతియార్’ రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ ఇవాళ అనౌన్స్ చేశారు.
వా వాతియార్ రిలీజ్ డేట్
హీరో కార్తి అప్ కమింగ్ మూవీ ‘వా వాతియార్’. ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ను ఇవాళ మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. పొంగల్ 2026 బరిలో ఈ సినిమా దిగనుంది. జనవరి 14న వా వాతియార్ ను రిలీజ్ చేస్టున్నట్లు శనివారం ప్రకటించారు. అంటే మూవీ రిలీజ్ కు ఇంకా మూడు రోజులే ఉంది. అయినా ఎప్పుడో వా వాతియార్ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. కానీ ఆ తర్వాత వాయిదా పడింది.
తెలుగులో వచ్చేనా?
వా వాతియార్ తెలుగు రిలీజ్ పై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. ఈ మూవీని ‘అన్నగారు వస్తారు’ టైటిల్ తో తెలుగు లోనూ రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ గతంలో ప్లాన్ చేశారు. ‘అన్నగారు వస్తున్నారు’ టైటిల్ తో తెలుగులో ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ను గుర్తు చేసేలా కార్తి గెటప్స్ లో కనిపించాడు. మరి ఇప్పుడు వా వాతియార్ తమిళ రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించారు కానీ తెలుగు రిలీజ్ పై మాత్రం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
ఇప్పుడు కష్టమే
తెలుగు బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంక్రాంతి సందడి మామూలుగా లేదు. ఇప్పటికే రాజా సాబ్ తో థియేటర్లో పండగ షురూ అయింది. ఇక వరుసగా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు, భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి, నారీ నారీ నడుమ మురారీ, అనగనగా ఒక రాజు సినిమాలు రిలీజ్ కు రెడీగా ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో వా వాతియార్ తెలుగు రిలీజ్ కష్టమేనన్న కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.
రిలీజ్ వాయిదా
నిజానికి వా వాతియార్ మూవీ డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ ప్రొడ్యూసర్ జ్ఞానవేల్ ఆర్థిక వివాదం కారణంగా వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు ఆ గొడవ సద్దుమణగడంతో సంక్రాంతి రేసులో నిలిచింది ఈ మూవీ. వా వాతియర్ చిత్రంలో కార్తి సరసన కృతిశెట్టి హీరోయిన్. ఇందులో కార్తి పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నటిస్తున్నాడు. ఇదో యాక్షన్ కామెడీ మూవీగా తెరకెక్కింది.