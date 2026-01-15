Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జపనీస్ భాషలో పుష్ప 2 డైలాగ్‌తో ఫ్యాన్స్‌ను ఉర్రూతలూగించిన అల్లు అర్జున్.. వీడియో వైరల్

    అల్లు అర్జున్ తన పుష్ప 2 మూవీలోని డైలాగ్ ను జపనీస్ భాషలో చెప్పి జపాన్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించాడు. ప్రస్తుతం అతడు రష్మికతో కలిసి జపాన్ టూర్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అక్కడ ఈ మూవీ రిలీజ్ కు సిద్ధమైంది.

    Published on: Jan 15, 2026 7:03 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జపాన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మరోసారి తెలుగు సినిమా సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమైంది. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్ ‘పుష్ప 2: ది రూల్’ జపాన్‌లో విడుదలకు రెడీ అయింది. ఈ సందర్భంగా ప్రమోషన్ల కోసం టోక్యో వెళ్లిన బన్నీకి అక్కడి అభిమానులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. గురువారం (జనవరి 15) జరిగిన సినిమా ప్రీమియర్ షోలో అల్లు అర్జున్ చేసిన సందడి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    జపనీస్ భాషలో పుష్ప 2 డైలాగ్‌తో ఫ్యాన్స్‌ను ఉర్రూతలూగించిన అల్లు అర్జున్.. వీడియో వైరల్
    జపనీస్ భాషలో పుష్ప 2 డైలాగ్‌తో ఫ్యాన్స్‌ను ఉర్రూతలూగించిన అల్లు అర్జున్.. వీడియో వైరల్

    ‘కొన్నిచివా’ అంటూ జపనీస్‌లో అదరగొట్టిన బన్నీ

    టోక్యోలోని ఓ థియేటర్‌లో జరిగిన ప్రీమియర్ ఈవెంట్‌లో అల్లు అర్జున్ వేదికపైకి రాగానే ఆడిటోరియం మొత్తం చప్పట్లతో మారుమోగింది. ఈ సందర్భంగా బన్నీ మైక్ అందుకొని జపనీస్ భాషలో ‘పుష్ప’ డైలాగ్ చెప్పడంతో ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యపోయారు. అతని డైలాగ్ డెలివరీకి, మ్యానరిజంకు జపాన్ ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. బన్నీ పక్కనే ఉన్న నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న కూడా చిరునవ్వులు చిందిస్తూ, అభిమానులకు అభివాదం చేసింది. అనంతరం వీరిద్దరూ జపనీస్ సంప్రదాయ పద్ధతిలో తల వంచి ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

    ఇంటర్నేషనల్ మాస్ అంటే ఇదే!

    పుష్ప 2 చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఈ వీడియోను ‘ఎక్స్’ వేదికగా పంచుకుంది. "కొన్నిచివా జపాన్.. టోక్యో ప్రీమియర్‌లో ఐకాన్ స్టార్ జపనీస్ డైలాగ్ విని ఆడియన్స్ స్టన్ అయ్యాడు" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.

    దీనిపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. "ఒక తెలుగు హీరోకు టోక్యోలో ఈ రేంజ్ రెస్పాన్స్ రావడం గ్రేట్.. ఇది కదా ఇంటర్నేషనల్ మాస్ అంటే" అని ఒకరు, "బన్నీ క్రేజ్‌కు హద్దులు లేవు" అని మరొకరు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

    జపాన్‌లో జనవరి 16న గ్రాండ్ రిలీజ్

    అంతేకాకుండా అల్లు అర్జున్ అభిమానులతో కలిసి ఫోటోలు దిగుతూ, ఆటోగ్రాఫ్‌లు ఇస్తూ చాలా సరదాగా గడిపాడు. కొద్ది రోజుల కిందటే బన్నీ తన సతీమణి స్నేహారెడ్డితో కలిసి హైదరాబాద్ నుంచి జపాన్ వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. జనవరి 16న (శుక్రవారం) జపాన్ వ్యాప్తంగా ‘పుష్ప 2’ భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది.

    మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాలో ఫహద్ ఫాజిల్, సునీల్, రావు రమేష్, జగపతి బాబు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. 2021లో వచ్చిన ‘పుష్ప: ది రైజ్’కు సీక్వెల్‌గా వచ్చిన ఈ మూవీ ఇండియాలో భారీ విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండో మూవీగా నిలిచింది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/జపనీస్ భాషలో పుష్ప 2 డైలాగ్‌తో ఫ్యాన్స్‌ను ఉర్రూతలూగించిన అల్లు అర్జున్.. వీడియో వైరల్
    News/Entertainment/జపనీస్ భాషలో పుష్ప 2 డైలాగ్‌తో ఫ్యాన్స్‌ను ఉర్రూతలూగించిన అల్లు అర్జున్.. వీడియో వైరల్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes