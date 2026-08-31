Sardar 2 Trailer: సర్దార్గా తిరిగొచ్చిన కార్తీ.. ఫుల్ యాక్షన్తో సర్దార్ 2 ట్రైలర్.. పవర్ఫుల్ విలన్గా సూర్య
Sardar 2 Trailer: సర్దార్ 2 ట్రైలర్ వచ్చేసింది. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో కార్తీ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ సెప్టెంబర్ 10న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈసారి ఎస్జే సూర్య విలనిజంతో ఈ సీక్వెల్ నెక్ట్స్ లెవెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించబోతోంది.
Sardar 2 Trailer: కార్తీ హీరోగా రూపొందుతున్న 'సర్దార్ 2' థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మేకర్స్ సోమవారం (ఆగస్ట్ 31) గ్రాండ్గా విడుదల చేశారు. కార్తీ - ఎస్జే సూర్యల మధ్య సాగే మైండ్ గేమ్స్, అంతర్జాతీయ స్థాయి యాక్షన్ విజువల్స్ ట్రైలర్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. పి.ఎస్. మిత్రన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ స్పై థ్రిల్లర్ సెప్టెంబర్ 10న థియేటర్లలోకి రానుంది.
ఆకట్టుకుంటున్న 'సర్దార్ 2' ట్రైలర్
2022లో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ స్పై థ్రిల్లర్ 'సర్దార్' చిత్రానికి సీక్వెల్గా వస్తున్న 'సర్దార్ 2' (Sardar 2)పై సినీ ప్రియుల్లో ఎలాంటి అంచనాలు ఉన్నాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. వర్సటైల్ యాక్టర్ కార్తీ (Karthi) కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను చిత్ర బృందం వైభవంగా నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో విడుదల చేసింది.
మొదటి భాగం ఇచ్చిన అద్భుత విజయం అందించిన ఉత్సాహంతో, ఈ సీక్వెల్ను దానికి రెట్టింపు స్థాయిలో బిగ్ స్క్రీన్ స్పెక్టకిల్గా మేకర్స్ తీర్చిదిద్దారని ట్రైలర్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.
ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్ విజువల్స్.. అదిరిన యాక్షన్
దర్శకుడు పి.ఎస్. మిత్రన్ (P.S. Mithran) తన ప్రత్యేకమైన మేకింగ్ శైలిని ఈసారి అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లినట్లు కనిపిస్తోంది. విభిన్నమైన గెటప్స్లో కార్తీ లుక్స్, ఆయన పవర్ఫుల్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్, చెప్పిన డైలాగ్ డెలివరీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఒక గూఢచారి (Spy) జీవితంలో ఉండే 'అపరాధ భావం' అనే సరికొత్త కోణాన్ని కూడా ఈ సినిమాలో స్పృశించబోతున్నట్లు ట్రైలర్ సంకేతాలిచ్చింది. సామ్ సి.ఎస్ (Sam C.S.) అందించిన ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ (BGM), హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ విజువల్స్ చూస్తుంటే థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు సీట్ ఎడ్జ్ అనుభూతి ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఎస్జే సూర్య విలనిజం.. మైండ్ గేమ్స్
ఈ సినిమాలో విలన్ గా వర్సటైల్ నటుడు ఎస్జే సూర్య (SJ Suryah) నటిస్తుండటం సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. కార్తీ, ఎస్జే సూర్యల మధ్య సాగే మైండ్ గేమ్స్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన కథా బలంగా నిలవనున్నాయి. వీరిద్దరి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు వెండితెరపై నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందిస్తాయని ట్రైలర్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
సర్దార్ 2 రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
ఈ చిత్రంలో మాళవికా మోహనన్ (Malavika Mohanan), ఆషికా రంగనాథ్ (Ashika Ranganath) కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. సామ్ సి.ఎస్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ పవర్ఫుల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ సెప్టెంబర్ 10, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలయ్యేందుకు సిద్ధమవుతోంది. పక్కా మాస్, యాక్షన్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో వస్తున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More