Save The Tigers: తెలుగు సూపర్హిట్ వెబ్ సిరీస్ సేవ్ ద టైగర్స్ ఇక హిందీలోకి.. భారీ మార్పులతో..
Save The Tigers: తెలుగులో సూపర్ హిట్ అయిన కామెడీ వెబ్ సిరీస్ సేవ్ ద టైగర్స్ ను హిందీలోకి తీసుకెళ్లే ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మధ్యే మూడో సీజన్ జియోహాట్స్టార్ లోకి అడుగుపెట్టి నాలుగో సీజన్ పైనా చర్చలు నడుస్తున్న సమయంలో ఈ వార్త ఆసక్తి రేపుతోంది.
Save The Tigers: తెలుగు ఓటీటీ స్పేస్లో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించిన క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'సేవ్ ద టైగర్స్' (Save The Tigers) ఇప్పుడు నేషనల్ లెవెల్కు వెళ్లేందుకు రెడీ అయింది. జియోహాట్స్టార్ వేదికగా రీసెంట్గా రిలీజైన 'సేవ్ ద టైగర్స్ సీజన్ 3' ఊహించని రేంజ్లో రికార్డ్ వ్యూస్తో దూసుకుపోతోంది. ఈ భారీ సక్సెస్ ఇచ్చిన జోష్తో మేకర్స్ ఈ వెబ్ సిరీస్ను హిందీలో రీమేక్ లేదా అడాప్ట్ చేయడానికి సీరియస్గా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
నార్త్ ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యే యూనివర్సల్ కంటెంట్
పెళ్లయిన ముగ్గురు మొగుళ్ల కష్టాలు, భార్యాభర్తల మధ్య వచ్చే ఈగో క్లాషెస్ను ప్యూర్ హ్యూమర్తో ప్రెజెంట్ చేసిన విధానం ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అయింది. మూడు సీజన్లుగా ఈ సేవ్ ద టైగర్స్ వెబ్ సిరీస్ సక్సెస్ గ్రాఫ్ ఎక్కడా తగ్గలేదు.
ముఖ్యంగా సీజన్ 3లో గాడ్ ఇంద్ర తెచ్చిన మల్టీవర్స్ ట్విస్ట్ ఆడియన్స్కు విపరీతంగా నచ్చేసింది. భార్యాభర్తల రిలేషన్షిప్ అనే పాయింట్ గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ ఉన్న సబ్జెక్ట్ కావడం వల్ల, దీనిని హిందీ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్తే అక్కడ కూడా మంచి బ్లాక్బస్టర్ అవుతుందని ప్రొడక్షన్ హౌస్ నమ్ముతోంది.
బాలీవుడ్ కోసం షోరన్నర్ మహి వి రాఘవ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్లాన్
ఈ క్రేజీ ఫ్రాంచైజీకి క్రియేటర్, షోరన్నర్ అయిన మహి వి రాఘవ్ (Mahi V Raghav) హిందీ వెర్షన్ కోసం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇండస్ట్రీ టాక్. తెలుగులో ప్రియదర్శి, అభినవ్ గోమఠం, చైతన్య కృష్ణ తమ పర్ఫార్మెన్స్తో క్యారెక్టర్లను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లారు.
అయితే హిందీ వెర్షన్ లో ఈ ఒరిజినల్ కాస్ట్ను రిపీట్ చేయకుండా, బాలీవుడ్ నేటివిటీకి సరిపోయే సరికొత్త స్టార్ కాస్టింగ్తో వెళ్లాలని మహి వి రాఘవ్ గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యారు. నార్త్ ఇండియా కల్చర్కు, అక్కడి ఫ్యామిలీ లైఫ్స్టైల్కు మ్యాచ్ అయ్యేలా స్క్రిప్ట్లో కొన్ని కీలక మార్పులు కూడా చేయబోతున్నారు.
సౌత్ నుంచి బాలీవుడ్కు ఓటీటీ క్రాస్ఓవర్
ప్రస్తుతం ఈ హిందీ అడాప్టేషన్కు సంబంధించిన చర్చలు అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే, సౌత్ ఇండియా ఓటీటీ స్పేస్ నుంచి ఒక రీజినల్ వెబ్ సిరీస్ బాలీవుడ్ హిందీ మార్కెట్లోకి ఇలా పూర్తి స్థాయిలో క్రాస్ఓవర్ కావడం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది.
గతంలో మహి వి రాఘవ్ 'ఆనందో బ్రహ్మ', 'యాత్ర' వంటి సినిమాలతో పాటు ఓటీటీలో 'షైతాన్' లాంటి ఇంటెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను కూడా డీల్ చేసి సక్సెస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు 'సేవ్ ద టైగర్స్' హిందీ వెర్షన్తో నేషనల్ వైడ్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి గ్రౌండ్ వర్క్ పక్కాగా రెడీ చేస్తున్నారు. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More